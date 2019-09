Google Maps: así es el estadio de Los Ángeles donde se jugará el Perú vs. Brasil este martes

Perú vs. Brasil | La Selección Peruana enfrentará este martes 10 de septiembre a su similar de Brasil en un partido amistoso de fecha FIFA que tiene sabor a revancha para el combinado nacional tras caer ante ese mismo rival en la final de la Copa América 2019, en julio pasado. El encuentro se jugará en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum, en California, Estados Unidos, a las 10 pm (hora peruana). Gracias a Google Maps puedes hacer un recorrido virtual por las instalaciones del portentoso escenario que tiene una capacidad para 78.000 espectadores.

Google Street View, la principal prestación de Google Maps, llegó hasta el mítico escenario californiano y logró registrar las mejores imágenes del mismo, tanto en su zona exterior como en su interior.

Del escenario del Perú vs. Brasil podemos indicar que es un estadio multifuncional ubicado en el centro de la ciudad de Los Ángeles, en la zona de Exposition Park, muy cerca del Pabellón Conmemorativo de Los Ángeles. Abrió sus puertas en 1923 y fue sede de los Juegos Olímpicos de 1932 y 1984, y volverá a albergarlos en 2028.

Perú volverá a enfrentar a Brasil tras la final de la pasada edición de la Copa América 2019 | Foto: AFP AFP

Apodado como The Grand Old Lady (La gran dama antigua), es considerado el único estadio de la historia que ha sido sede principal de dos Juegos Olímpicos, aunque la ciudad comparte el honor con París, Londres y Atenas, al haber acogido al menos en dos oportunidades los juegos de verano.

En cuanto a fútbol se refiere, el estadio que muestra Google Maps ha albergado partidos de diferentes competiciones como la Copa de Oro de la Concacaf, la Copa de Campeones de la Concacaf, la Recopa Sudamericana 2003 y las eliminatorias para el Mundial Inglaterra 1966 y el Soccer Bowl. Además, es el escenario que más veces ha utilizado la selección mexicana para jugar sus encuentros en territorio estadounidense.

El estadio Los Ángeles Memorial Coliseum también ha sido sede de otros eventos como el primer Super Bowl en la historia de la NFL, disputado en enero de 1967, y el Super Bowl VII de 1973. Por si fuera poco, en sus instalaciones se han realizado épicos conciertos musicales de grandes grupos como U2, Metallica, The Rolling Stones, The Who y Pink Floyd, entre otros.

En 1984, el estado de California y el gobierno de Estados Unidos declararon al coliseo como Hito Histórico Nacional por su contribución a la historia de California y de Estados Unidos en su conjunto.