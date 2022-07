Google Maps está causando gran asombro entre quienes lo usan. En ella no solo podrás visualizar el estado del tráfico, sino también visualizar calles o tu destino. También puedes ingresar a museos totalmente gratis y mirar obra de artes de una forma como si estuvieras presente.

A ello se le ha sumado Machu Picchu. Si has visitado la ciudad Inca te habrás dado cuenta de que en Google Maps se ve todo de manera distinta y llama la atención lo grande que es. Si no lo has hecho, entonces aquí te contamos todos los detalles para que le des una chequeada.

CÓMO SE VE MACHU PICCHU EN GOOGLE MAPS

Lo primero será ingresar a Google Maps desde tu laptop o computadora.

Allí en el buscador deberás colocar Machu Picchu.

Ahora el mapa te derivará al lugar.

Encontrarás a Pegman, el famoso muñequito color naranja.

Desplázalo hacia el mapa y empezarás a recorrer toda la ciudad Inca como si fueras un visitante más.

Pero no solo ello, sino que también puedes apreciar zonas como el Templo del Sol, las tres ventanas, Huchuy Picchu, el Huayna Picchu y el Templo de la Luna.

Si estás presente en el lugar, es bueno preguntar por esos espacios casi inaccesibles para que no te pierdas nada en tu viaje.

