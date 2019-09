¿Google Maps captó un verdadero ángel en Rusia? Esta es la historia

¿Es realmente un ser del cielo o una nueva confusión del mapa? Esta es la verdadera historia. Una extraña imagen captada por Google Maps en las calles de Kronshtadt, en San Petersburgo, Rusia, está dando mucho de qué hablar. Es que al parecer la herramienta de Google captó a una mujer alada caminando por una avenida. Los usuarios que vieron la foto indicaron que se trataba de un ‘ángel’. ¿Realmente es así?



A decir verdad, la imagen de Google Maps causa confusión y en un primer golpe de vista parece que la persona realmente tiene alas. La señora, de unos 60 años, viste una blusa con detalles floreados y pantalones cortos de color verde.



En una de sus manos lleva un bolso blanco, mientras que en su hombro izquierdo se ven las alas que han generado impacto entre los cibernautas.

También se puede apreciar en la toma de Google Maps que sobre su hombro derecho sobresale la imagen de un pájaro que intenta volar. Pero ¿realmente estamos ante la imagen de un ángel del cielo?



Esta es la imagen que genera una serie de teorías en Google Maps. Esta es la imagen que genera una serie de teorías en Google Maps.

En realidad, no. La señora que aparece en la foto de Google Maps no tiene alas ni es un ser de luz, y aparece así debido a un error técnico de la cámara de Google, que la combinó con otra imagen de un pájaro en pleno vuelo.



El pájaro de la foto también aparece sin cabeza, haciendo la imagen aún más confusa. Cabe señalar que no es esta la primera vez que una toma de Google Maps aparece así por un error de la cámara de Google.



Son varias las imágenes en las que aparecen personas cortadas, desmembradas o sitios duplicados en un mismo lugar, y no es por otra razón que no sea un grosero error técnico no advertido por el dispositivo de Google.