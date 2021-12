Google Maps no solo es una aplicación que se utiliza para saber cómo llegar a un determinado lugar que no conoces, también es muy útil en muchas otras cosas, por ejemplo: te informa si cerca a tu zona hay restaurantes, cajeros automáticos, parques, etc., sin embargo, una de sus funciones más importantes, en caso transites con algún vehículo, es la que te muestra si hay congestión vehicular o embotellamiento en las carreteras y avenidas. ¿Cómo puedo ver el tráfico en tiempo real? aquí te explicaremos los pasos.

La referida plataforma de mapas desarrollada por los de Alphabet Inc., cuenta con un modo de vista para los móviles y computadoras, el cual es capaz de mostrarte el tráfico que existe actualmente en cada lugar o ruta. Como se trata de una herramienta nativa de Google Maps, no será necesario instalar programas adicionales.

CÓMO SABER SI HAY TRÁFICO CON GOOGLE MAPS

Primero, asegúrate que Google Maps no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store. Después, presiona en el icono de ‘Las capas’, el cual se sitúa en el lado lateral derecho.

Se abrirá un nueva ventana, aquí ubícate en la sección ‘Detalles del mapa’.

Finalmente, toca en ‘Tráfico‘ y cierra la ventana.

Como puedes apreciar, ahora el mapa te mostrará diferentes líneas de colores en las carreteras y avenidas: la verde quiere decir que no hay congestión vehicular; la amarilla significa que hay poco tráfico; por último, cuando hay embotellamiento o atasco de autos, Google Maps te marcará líneas rojas. Si observas esta última, se recomienda tomar otras rutas que resalten los dos primeros colores.

Cómo ahorrar combustible con Google Maps

Abre la app y coloca la dirección de tu destino.

Presiona el ícono de ‘Indicaciones’, lo encuentras en la parte inferior.

En el lado superior elige si te estás desplazando en vehículo o motocicleta.

Automáticamente la app te mostrará la distancia en kilómetros que vas a recorrer y en cuánto tiempo vas a llegar.

Adicionalmente, habrá un ícono de una hoja verde, si la tocas la app te arrojará una ruta mucho más corta y el aproximado de combustible que vas a gastar desde tu punto de partida hasta tu punto de destino.

¿Tienes problemas con Google Maps? Si la aplicación se bloquea en tu teléfono o tablet, o tiene otro problema que afecta a tu experiencia, sigue esta serie de pasos haciendo clic aquípara ingresar al soporte de ayuda de Google.