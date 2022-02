Los teléfonos inteligentes de la actualidad son capaces de guiarte a cualquier a cualquier parte del mundo mediante el aplicativo Google Maps, sin embargo, muchas veces la referida plataforma no puede reconocer tu dirección actual cuando la colocas en la barra de búsqueda, así que hoy te enseñaremos un sencillo truco para que le compartas a alguien tu coordenada exacta, ¿Quieres saber en dónde encontrar las coordenadas de tu casa o lugar de trabajo? aquí lo explicaremos.

Google Maps es uno de los sistemas de localización más utilizados en todo el mundo, así que es muy probable que lo utilices cuando quieras llegar a un determinado lugar; no obstante, muchos usuarios vienen quejándose que tras haber colocado algunas direcciones, el aplicativo no es capaz de reconocerlas, aún no se sabe por qué ocurre esto.

Lo cierto es que Google Maps jamás fallará si colocas una coordenada geográfica, ¿Qué es esto? es un sistema de referencia que permite que cada ubicación del mundo sea especificada por un conjunto de números.

CÓMO VER LAS COORDENADAS DE TU UBICACIÓN CON GOOGLE MAPS

Primero, asegúrate que Google Maps no tenga actualizaciones pendientes en la Play Store de Android o App Store de Apple.

Ahora, ingresa al aplicativo.

En cualquier parte del mapa realiza el gesto de pulsación prolongada, aproximadamente por unos tres segundos.

Automáticamente te aparecerá el ícono de una chincheta roja.

En la parte superior, para ser precisos en la barra de búsqueda, tienes las coordenadas exactas de ese lugar, cópialas.

También puedes ver las coordenadas deslizando desde abajo hacia arriba el apartado que se encuentra en el lado inferior.

Finalmente, pulsa en el número que te sale al costado de la chincheta azul para copiar las coordenadas de forma rápida.

Listo, ya sabes en donde se ubican las coordenadas de tu dirección o del punto en cualquier parte del planeta. Si quieres que un amigo o familiar sepa el lugar exacto en el que te encuentras, pásale el número que copiaste en los pasos anteriores, que abra Google Maps y que pegue o coloque dicho código en la barra de búsqueda.

Cómo saber si hay tráfico en tiempo real con Google Maps

Abre Google Maps .

. Presiona sobre el icono de “Las capas”, el cual se sitúa en el lado lateral derecho.

Se abrirá un nueva ventana, aquí ubícate en la sección “Detalles del mapa”.

Por último, toca en “Tráfico” y cierra la ventana.

Como puedes apreciar, ahora el mapa te mostrará diferentes líneas de colores en las carreteras y avenidas: la verde quiere decir que no hay congestión vehicular; la amarilla significa que hay poco tráfico; por último, cuando hay embotellamiento o atasco de autos, Google Maps te marcará líneas rojas. Si observas esta última, se recomienda tomar otras rutas que resalten los dos primeros colores.

¿Tienes problemas con Google Maps? Si la aplicación se bloquea en tu teléfono o tablet, o tiene otro problema que afecta a tu experiencia, sigue esta serie de pasos haciendo clic aquípara ingresar al soporte de ayuda de Google.