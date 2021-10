Aunque Google Maps es una plataforma creada para ubicar y llegar a un determinado lugar que no conoces, hay algunas casas que no cuentan con una dirección en específico, quiere decir que se encuentran en zonas rurales o muy alejadas de la ciudad; sin embargo, Google ha desarrollado un nuevo software destinado a los gobiernos e instituciones para que puedan realizar envíos y llegar a dichas viviendas aisladas sin la necesidad de colocar el nombre de una calle.

Normalmente, la casa de una persona que vive en una ciudad tienen una dirección concreta, es así como le pueden llegar paquetes, correos, realizar pedidos de comida, que los busquen sus amigos, etc., pero, el mundo tiene una gran cantidad de viviendas que no cuentan con una dirección postal, sobre todo en países aún no desarrollados o en donde hay un gran índice de pobreza extrema.

CÓMO UBICAR UNA VIVIENDA QUE NO TIENE DIRECCIÓN

Por los motivos antes expresados, Google vio una necesidad y creo la herramienta Address Maker, que permite asignarle a estos hogares direcciones únicas sin que tenga que existir una calle. ¿Cómo funciona? Google Maps puede ubicar sitios con la dirección postal o con un Plus Code, un código único que identifica cualquier lugar en esta plataforma .

Entonces, Address Maker toma estos códigos que serían como las direcciones exactas de estas casas sin calles, no obstante, no cualquier puede acceder a este software, pues para tener acceso tienes que rellenar el siguiente formulario haciendo clic aquí, explicando los motivos, como dijimos al inicio solo organizaciones y gobiernos son los beneficiarios.

A través de un artículo publicado en el blog de Google, se pudo conocer que algunos gobiernos e instituciones de Estados Unidos, India y del continente africano ya están utilizando Address Maker.