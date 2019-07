Google Maps: así puedes descargar mapas y usarlos sin internet

Una de las aplicaciones que más es usada por los usuarios es Google Maps. Gracias a los mapas puedes conocer el estado del tránsito, sino también chequear en qué avenida nos encontramos, hacia dónde queremos dirigirnos, visualizar las calles o una casa, entre otras cosas.

Asimismo, la aplicación cuenta con una serie de elementos y funciones que te ayudarán en tu vida diaria. Una de ellas es la posibilidad de ahorrar datos en tu smartphone.

Si no tienes señal o viajas al extranjero, quizá una de las herramientas que uses será el mapa de Google. Pero hay un método para que no te pierdas por nada del mundo. Esa es la posibilidad de descargar mapas y que no consuman tu internet móvil.

Lo primero que debes hacer es tocar el botón del extremo superior izquierdo de la pantalla y selecciona "Mapas sin conexión".

Estos son algunos pasos que debes hacer en Google Maps para descargar los mapas a tu smartphone. (Foto: Google) Estos son algunos pasos que debes hacer en Google Maps para descargar los mapas a tu smartphone. (Foto: Google)

En dicho apartado de Google Maps leerás la frase "Selecciona tu propio mapa". Pulsa sobre él y se te abrirá la aplicación.

En ese momento delimita el área que quieres guardar. Dale en "Descargar" y listo. Ya habrás bajado el mapa a tu celular. Ese mapa podrá ser visto cuando desees sin necesidad de internet wifi o datos.

Recuerda que tienes la posibilidad para poder modificar el área seleccionada o simplemente eliminar el mapa si es que ya no lo usas. No olvides siempre descargar el mapa de Google Maps con conexión Wifi para ahorrar datos.