Google Maps: conoce dónde se encuentra la escenografía original de 'El chavo del 8'

¿Alguna vez la has tratado de buscar por Google Maps? Sin duda es uno de los sitios más consultados en la aplicación. Una de las cosas más quiere hallar cuando uno viaja a México es si existe un monumento a Chespirito o una exposición sobre "El chavo del ocho". Sin embargo, grande es la sorpresa de varios turistas quienes, interesados por conocer in situ más de Roberto Gómez Bolaños, no encuentran casi nada.

Sin embargo, gracias a Google Maps es posible visitar varios lugares del mundo sin necesidad de salir de tu casa. Incluso, puedes apreciar, gracias a la función Street View, diversas locaciones que sirvieron para grabar series y novelas mexicanas.

¿Dónde queda la escenografía de 'El chavo del ocho'? Es una de las cosas más buscadas en Google Maps. Aunque si colocas dicho nombre en el mapa, lo primero que te saldrá es una casa que le colocaron ese término.

Pero, con la finalidad de que no todo quede en un hogar cualquiera, por fin se ha revelado que la mayoría de los episodios de 'El chavo del 8' se grabaron en los estudios de Televisa.

Así luce la escenografía original de 'El chavo del 8'.

La ubicación de esta locación es Av Chapultepec 28, Doctores, 06720 Ciudad de México, CDMX, Mexico. Si lo colocas en Google Maps, podrás llegar con total facilidad. Incluso, si eres una de las personas que tiene suerte, podrás visualizar parte de lo que fue esa vecindad.



Cabe precisar que, con la autorización correspondiente, puedes realizar un recorrido gratuito por los estudios de Televisa y así no perderte de lo poco que queda de la magia de 'El chavo del 8'.