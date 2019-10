Una de las principales novedades de Google Maps está en su modo incógnito, presentado por el gigante de internet a inicios de octubre. Con esta función, el usuario no dejará rastro de los sitios que visita.

El modo incógnito ya estaba disponible en otros servicios como Chrome, YouTube y ahora se podrá activar en Maps. En principio, el servicio se iba a activar tocando la imagen del perfil, ubicado en la esquina superior derecha. Sin embargo, de acuerdo con el medio The Register, citado por Andro4all, este sistema no es del todo privado.

Google sostuvo a través de su blog que al activar el modo incógnito en Maps, las búsquedas de lugares no se guardarían. No obstante, ello funcionará de modo parcial, pues los operadores de red y de servicios podrán rastrear el uso que se haga dentro de la app. Es decir, los servicios del gigante de internet siempre capturarán los datos de nuestra ubicación le demos o no permisos.

Cuando Google fue consultado sobre cómo podría afectar el modo incógnito en caso las autoridades solicitaran el historial de la ubicación, dijo que nada impide que se puedan proporcionar estos datos desde otro dispositivo a la misma cuenta, señaló The Register.

“Cuando el usuario active el modo incógnito en Google Maps, su actividad dentro del dispositivo, como los lugares que busque, no se guardarán en la cuenta ni tampoco se utilizarán para personalizar la aplicación”, dijo Eric Miraglia de Google a través del blog oficial de la compañía.