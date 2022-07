Google Maps es una plataforma que principalmente se encarga de orientarte cuando no sabes cómo llegar a un determinado lugar, asimismo, te permite ver las diferentes avenidas, calles e incluso la ubicación exacta de un restaurante, centro comercial, universidad, etc. En esta oportunidad, desde Mag te explicaremos el proceso que debes realizar para que coloques el nombre y la ubicación de tu negocio en el mapa de Google.

Actualmente, todo lo que quieres buscar por internet se lo consultas al navegador web de tu celular o computadora, por esta razón es que tu negocio o emprendimiento debe estar muy vinculado con las plataformas digitales para que tenga mayor alcance, así aumentarás considerablemente el consumo de los productos o servicios que vendes.

Antes de comenzar, debes saber que Google Maps se encuentra integrado a la herramienta denominada Google my Business, ¿Qué es esto? es una plataforma que se encarga de mostrar el perfil de tu negocio en Google Maps y el buscador, como por ejemplo: la ubicación, horarios de atención, teléfono, etc.

ASÍ PUEDES PONER EL NOMBRE DE TU NEGOCIO EN GOOGLE MAPS

Primero, haz clic en el siguiente enlace para crear un perfil en Google my Business .

para crear un perfil en . Recuerda que es totalmente gratuito el registro. Ahora, rellena los campos vacíos y presiona en “Siguiente”.

Luego, tendrás que agregar la ubicación exacta de tu negocio.

El siguiente paso es añadir tu número de teléfono. Si deseas ingresa tu sitio web, aunque no es necesario contar con uno, a veces es importante para el posicionamiento.

Finalmente, realiza un toque en “Finalizar”.

¿Ya puedo ver la dirección en Google Maps? la respuesta es no, ahora Google te enviará una carta a la dirección que proporcionaste, la cual tendrá una serie de instrucciones para que introduzcas el código que viene incluido en la tarjeta, de esta manera vas a validar la información que has agregado en Google my Business.

Cómo crear una lista de lugares por visitar en Google Maps

Es un proceso fácil de realizar, el detalle es que tendrás que hacerlo directamente en una PC o laptop, pues la opción no está visible en la app para teléfonos móviles. Arma tu lista de la siguiente manera:

Abre Google Maps desde una PC.

Haz clic en “Menú” y después accede a “Tus sitios”.

Aquí debes entrar en “Guardados”.

En la parte inferior de la pantalla haz clic en “Nueva lista” > “Más”.

Asigna un nombre y descripción.

Por último, para conservar los cambios y almacenar la lista dale clic en “Guardar”.

