Si te encuentras caminando o en vehículo y no sabes cómo llegar a un determinado lugar, inmediatamente optas por Google Maps, esa plataforma que te brinda servicios de rutas a través de un mapa. Además, con la referida aplicación puedes ver donde hay avenidas en doble sentido, carreteras, puentes, semáforos, etc., incluso peajes, para estos últimos Google está pensando en añadir su precio, de esta manera podrás evaluar si ese camino es el que te conviene.

Viajar en vehículo es todo un reto para los conductores, ya que tratan de cortar camino con el objetivo de ahorrar en gasolina y gas, pero, a veces en ese atajo puedes cruzarte con algún peaje y el ahorro se convierte en un gasto adicional para ti.

Un dato interesante es que Waze sí te muestra el precio de los peajes, y lo irónico es que esta app es propiedad de Google al igual que Maps. La compañía de la Gran ‘G’ publicó un comunicado en donde le informa a todos sus usuarios del programa preview de Google Maps que esta función ya está siendo evaluada como una posible inclusión.

¿Por qué es importante esta herramienta? Actualmente, si vas a crear una ruta en Google Maps puedes escoger si incluir o no los peajes, sin embargo, no sabrás cuánto te costará ya que todos no tienen el mismo precio. De acuerdo con la compañía el objetivo principal es que los usuarios puedan escoger que ruta es la que les conviene más y cuál se acomoda a sus bolsillos.

La opción para evitar peajes (Foto: Mag)

Hace poco Google Maps añadió una novedosa herramienta que te alertará si un autobús o parada se encuentra aglomerada de personas, esto con el objetivo de evitar el contagio y la propagación del COVID-19, también es útil para que decidas por una ruta alternativa. Conoce todos los detalles de esta herramienta en la siguiente nota.