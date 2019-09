Google Maps te muestra dónde se encuentran los restos del popular 'Chavo del 8'

¿Lo has buscado por Google Maps? Muchos usuarios han querido tomar una foto o registrar en video su visita a la tumba de Roberto Gómez Bolaños. Y es que el mausoleo donde se encuentra el popular 'Chespirito' tiene una serie de restricciones que hacen que el visitante no la pase tan bien que digamos.

A través de las redes sociales, diversos cibernautas denunciaron que no es posible tener una imagen o grabar algo en el lugar en el cementerio en el que está el intérprete de "El chavo del 8" y "El chapulín colorado". Pero eso no ha sido problema para aquellos que han utilizado Google Maps.

Gracias al mapa de la compañía de Mountain View, gran cantidad de personas pueden apreciar el sitio exacto en el que se hallan los restos de Roberto Gómez Bolaños.

Tan solo deberás colocar el Panteón Francés de México. Este cementerio fue construido en 1959 por la élite mexicana que añoraba un campo santo de estilo parisino y neoclásico. Por medio de Google Maps uno puede ver, como si estuvieras caminando en la zona, cada uno de los nichos del lugar.

El lugar exacto donde puedes encontrar al también "Doctor Chapatín" es el panteón de la piedad. A través de Google Maps uno puede visualizar varias imágenes si es que has tenido mala suerte y no has tomado una instantánea del lugar.

El Panteón Francés de México se encuentra entre las avenidas Miguel Alemán Valdés y Cuauhtémoc, en pleno corazón de la ciudad.

Así que no hay excusa de poder visitar a 'Chespirito'. Si en el caso de que te hayan impedido tomar fotos, tendrás un buen recuerdo en tu memoria de haber estado muy cerca del 'Chompiras'.