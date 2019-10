Google Translate: escriben 'Chilindrina', de 'El chavo del 8', y el resultado genera polémica en sus seguidores

GOOGLE MAPS VIRAL | “Fue sin querer queriendo” o “Se me chispoteó” son algunas frases clásicas de “El Chavo del 8”. Google Maps está lleno de cosas insólitas. En la actualidad, miles de personas utilizan la aplicación y observan las calles, avenidas, jirones, plazas, bosques, etc., a través del Street View, herramienta con la que puedes visualizar todo lo que quieras.

También, gracias a su función conocida como Street View, se puede identificar cuáles son las rutas donde hay menos tráfico, cuál es el restaurante más cercano a tu casa, dónde se encuentra mi centro de labores, una institución, etc.

Pero hay algo que tienes que saber en Google Maps. Muchas veces las personas tienden a colocar nombres a diversos lugares, y es el caso de “La vecindad del Chavo del 8”. Si uno tipea el nombre, esto es lo que hallarás.

Aunque la mayoría de usuarios pensaron que encontrarían a los personajes del Chavo, Quico, Ñoño, Popis, la Chilindrina, etc., quedaron decepcionados luego de que Google Maps les mostrara esto.

Si bien uno ubica en el mapa La Vecindad del Chavo del 8, al hacer zoom lo único que verá es un portón de color negro, muy similar al de madera utilizado en la serie. Esta se ubica en México.

No es precisamente la casa de El Chavo del 8, pero la estructura es similar. Recordemos que los programas del comediante Roberto Gómez Bolaños fueron creados en los estudios de Televisa, y no en la calle.

¿Dónde queda la verdadera 'Vecindad de el chavo del 8'?

El lugar donde vivía el chavo del 8 es uno de los lugares más buscados por todos aquellos viajeros que viajan a la Ciudad de México. Pero a pesar de ello, cuando llegan a este país, no entienden por qué no hay siquiera un museo dedicado a la famosísima serie de televisión que ha marcado a muchas generaciones de latinoamericanos.

No son poco los turistas que visitan México y preguntan dónde se encuentra la vecindad del Chavo del 8. Esa serie, estrenada en la década del 70, con la que todos reímos más de una vez y quizás hasta algún capitulo nos puso tristes también. Sin embargo no dejan de asombrarse cuando se enteran que no existe ya tal lugar.

Los capítulos de ‘El Chavo el 8’ se grabaron en los estudios de Televisa que se encuentran en la Av. Chapultepec 28, Doctores, 06720, Ciudad de México.

Cuentan algunos que la escenografía original está guardada parte en los almacenes de Televisa y parte en la casa de Chespirito.

A don Ramón no le gustaba la banda del Chavo (Foto: El Chavo del 8 / Televisa)

HISTORIA DE "EL CHAVO DEL 8"

El Chavo del 8 es una serie de televisión cómica mexicana creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, producida por Televisión Independiente de México (más tarde, Televisa). Fue emitida por primera vez el 20 de junio de 1971 por Canal 8.

El programa trata sobre las vivencias de un grupo de personas que habitan en una vecindad mexicana donde su protagonista, el Chavo, lleva a cabo travesuras junto con sus amigos que ocasionan malentendidos y discusiones entre los mismos vecinos, por lo general de tono cómico.

¿Encontraron la vecindad de "El chavo del 8" en Google Maps? Esto ocurre si quieres ubicar la mítica locación. (Foto: Televisa)

Se le prestó una mayor importancia al desarrollo de los personajes, a los cuales se les asignó una personalidad distintiva. Desde un inicio, su creador contempló que el Chavo estaría dirigido al público adulto, no al infantil, aun cuando se tratara de adultos interpretando a niños.

El elenco principal estuvo integrado por Roberto Gómez Bolaños, Ramón Valdés, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Rubén Aguirre, Angelines Fernández y Édgar Vivar, quienes interpretaron al Chavo, Don Ramón, Quico, la Chilindrina, Doña Florinda, el profesor Jirafales, Doña Clotilde y el señor Barriga, respectivamente. La dirección y producción de la serie recayeron en Enrique Segoviano y en Carmen Ochoa.

El éxito de El Chavo del 8 fue tal que, para 1973, era transmitido en varios países de Hispanoamérica y tenía altos índices de audiencia televisiva. Se estimó que en 1975 era vista por más de 350 millones de televidentes cada semana.

Dada la popularidad, el reparto realizó una gira internacional que abarcó varios de los países en los que se transmitía el programa en ese entonces, en una serie de presentaciones donde bailaban y actuaban en vivo frente a un público.

En 1978, Villagrán dejó el programa de forma definitiva debido a conflictos con Gómez Bolaños respecto a la autoría del personaje de Quico,​ y al año siguiente hizo lo mismo Valdés debido a motivos personales. A pesar de ello, este último se reincorporó al programa tiempo después.

La última emisión de El Chavo del 8 como programa independiente se dio el 1 de enero de 1980, aunque continuó como parte de Chespirito hasta el 12 de junio de 1992. Gómez Bolaños consideró que el impacto de la serie en otros países se debía al éxito previo de El Chapulín Colorado.

TRUCOS EN GOOGLE MAPS

Pegman, el popular hombrecito amarillo de Google Maps, puede transformarse en varias cosas cuando uno navega en el mapa.

Por ejemplo, se convierte en una nave espacial si lo utilizas sobre el Área 51 en Nevada, Estados Unidos. Se disfraza de Doc ("Regreso al futuro") si usas los viajes en el tiempo de Street View. Se convierte en un pequeño monstruo de color verde si buscas el lago Ness.

Si posicionas el muñequito amarillo de Google Maps en cualquier zona del Área 51, esto te aparecerá en tu pantalla. (Foto: Google)

Cabe resaltar que un grupo de personas quiso organizar un evento para ir a la zona misteriosa de los Estados Unidos. La actividad fue cancelada y muchos se quedaron impacientes.

También si pasas el cursor sobre el castillo de Windsor, en el Reino Unido, el hombrecito amarillo se convertirá en la reina Isabel II.

DOCTOR WHO EN GOOGLE MAPS

Google Maps se ha convertido en la aplicación guía de todas las personas. Con ella puedes dar con la dirección de un local, por ejemplo, de manera rápida. Incluso cuenta con un círculo azul que te indica en qué dirección estás caminando.

Ahora Google Maps te enseña trucos escondidos en su mapa. Si pudiste visualizar al dinosaurio del lago Ness o interactuar con el mapa en el Área 51, este truco te encantará.

Google te permite ver el interior del TARDIS de Doctor Who, la máquina del tiempo en forma de cabina telefónica. (Foto: Google)

Se trata de poder ver el TARDIS, la máquina del tiempo y el espacio que se asemeja a una cabina telefónica que viene desde Doctor Who, la serie de la televisión británica de ciencia ficción producida por la BBC.

Esta impresionante réplica se encuentra en la calle 238 Earl’s Court Road y puedes recorrerla en gran cantidad de fotos subidas en 360 grados a través de la aplicación para smartphone o desde la computadora usando Google Maps.