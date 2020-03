Si te has visto, no dudes en aplicar este sencillo truco. ¿Te han avisado que sales en el mapa? ¿No quieres verte nunca más? ¿Qué pasos debo hacer? Muchas personas han salido en el mapa de Google Maps. Estas fueron escaneadas por las cámaras del auto de la compañía de Mountain View que recorre el mundo capturando las calles, avenidas, jirones, etc.

Si tuviste la mala suerte de ser fotografiado por Google Maps, solo existe un método para poder eliminarte o difuminarte del mapa. ¿Lo sabías?

Por lo general Street View, al app alterna a Google Maps, hace un buen trabajo borrando caras, matrículas y otros detalles más personales que podrían contribuir a identificar a ciertas personas.

Para ello deberás ingresar al menú de opciones de Google Maps y seleccionar la imagen a difuminar. (Foto: Google)

Pero si en tu caso no lo han hecho del todo bien, puedes solicitar que difuminen esos detalles para mantener a salvo tu privacidad. Realiza estos pasos:

Navega por Street View hasta el punto donde está el elemento que deseas difuminar.

Busca en la parte inferior derecha de la pantalla el enlace Notificar un problema que aparece en pequeño, y haz click en él.

Se abrirá una nueva pestaña con un formulario en el que puedes especificar con detalle la ubicación y pedir que difuminen un detalle concreto de la misma.

Este mismo formulario también sirve para avisar de imágenes de mala calidad, o de flechas de navegación desalineadas.

Posterior a ello, simplemente deberás esperar algunos días para verificar si realmente Google hizo su trabajo y ya no apareces en Google Maps.

Por lo general, la compañía del buscador más grande del mundo no demora mucho en responder la solicitud enviada. Si tienes suerte, puedes recibir un correo de parte de Google en menos de 24 horas.

