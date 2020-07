¿Sabes dónde se encuentra la vecindad de ‘El chavo del 8′? Son muchas las personas que tratan de buscar la escenografía original de la serie que los cautivó durante varias décadas. Pues ahora se sabe el lugar exacto donde está ese lugar especial usando Google Maps y que te traerá mucha nostalgia.

‘El chavo del 8′, la serie de televisión cómica mexicana creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños fue emitida por primera vez el 20 de junio de 1971 en México. Desde esa fecha ha sido traducida a varios idiomas y cautivado a miles en el mundo.

Personajes como Quico, la Chilindrina, Ñoño, el profesor Jirafales, la bruja del 71, doña Florinda, don Ramón, el señor Barriga, Popis, Jaimito, Godinez, entre otros, han quedado en parte de nuestra memoria y, cada vez que vemos un capítulo de ‘El chavo del 8′ lo apreciamos como si fuera la primera vez.

Pero hay personas que desean conocer dónde se encuentra la escenografía original de ‘El chavo del 8′. Si quieres entrar al barril, tomarte una tacita de café, ver el álbum de fotos de don Ramón, o comerte una torta de jamón rodeado de todo el elenco, debes visitar este lugar que te señala Google Maps.

Algunos dicen que parte de la escenografía se encuentra en la casa de Roberto Gómez. (Foto: Televisa)

DÓNDE SE ENCUENTRA LA VECINDAD DE ‘EL CHAVO DEL OCHO'

El lugar donde vivía ‘El chavo del 8′ es uno de los sitios más buscados en Google Maps por todos aquellos viajeros que desean pasar sus vacaciones en la ciudad de México. Pero, a pesar de ello, cuando llegan a este país, no entienden por qué no hay siquiera un museo dedicado a la famosísima serie de televisión que ha marcado a muchas generaciones de latinoamericanos.

No son poco los turistas que visitan México y preguntan dónde se encuentra la vecindad de ‘El chavo del 8′, esa serie, estrenada en la década del 70, con la que todos reímos más de una vez y quizás hasta algún capitulo nos puso tristes también. Sin embargo no dejan de asombrarse cuando se enteran que no existe ya tal lugar.

Sin embargo, te decimos que los capítulos de ‘El chavo el 8’ se grabaron en los estudios de Televisa que se encuentran en la Av. Chapultepec 28, Doctores, 06720, Ciudad de México. Incluso, entre algunos conocidos cuentan que parte de la escenografía original está guardada parte en los almacenes de Televisa y otra parte en la casa de Chespirito.

¿Quién se habrá quedado con parte de las cosas? Sin duda son materiales que, en un futuro, valdrán más de una reliquia.

Si quieres saber dónde están los estudios de Televisa y poder acceder a una visita guiada, entonces deberás ir a esta dirección que dice Google Maps.

