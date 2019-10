¿Te has dado cuenta de lo que ha sucedido en México? Esta es la historia. Google Maps es el sitio donde miles de personas tienden a buscar cualquier lugar del planeta. Gracias a ella se pueden apreciar una serie de rutas para evitar el tráfico, realizar mapas personalizados, visualizar tu casa y hasta conocer sitios turísticos sin la necesidad de salir de tu hogar.

Pero así como Google Maps tiene una serie de detalles que no dejan de impresionar a quién introduce una dirección, también llama la atención de miles de curiosos, sobre todo aquellos que gustan encontrar errores.

Es el caso de la base aérea de México ubicada en Santa Lucía. Resulta que si tratas de visualizar el mapa por medio de la función llamada Street View, algo realmente raro ocurre.

La imagen sale totalmente pixeleada. ¿Por qué ha sido? Usuarios en Twitter indican que el gobierno mexicano ha decidido borrar este lugar del mapa sin mucha pista.

Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional de México, indicó que no hay ninguna instrucción en lo particular por parte de la dependencia para desaparecer la base, por lo que, dijo, así aparecen muchas instalaciones militares alrededor del mundo.

“No hay ninguna instrucción en lo particular; lo que sí, hay muchas instalaciones militares, así aparecen, si ustedes revisan alguna otra instalación así va a aparecer. Dentro de lo que sacan en Google Maps, lo que ubican como instalación militar la ponen en oscuro y no pueden ubicar con precisión que hay adentro, eso es parte de lo que han tomado, quizá a nivel mundial, no nada más en México, de instalaciones que son consideradas estratégicas dentro de los países”, dijo.

Cabe precisar que una vez alguien difumina un pedazo de Google Maps, esta ya no regresará a su normalidad ya que el mapa no genera un escaneo diario.

En la zona conocida como base aérea de Santa Lucía se espera que el Gobierno pueda destinar el financiamiento para construir en su lugar el aeropuerto más grande de México.

