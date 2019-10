¿Te has preguntado por qué no hay 5G en los teléfonos de la compañía de Mountain View? El pasado 15 de octubre, en Nueva York, Google lanzó, con bombos y platillos, sus nuevos smartphones preparados para poder competir con diversas marcas del mercado: se tratan del Google Pixel 4 y Pixel 4 XL.

Si bien los nuevos smartphones contarán con Android 10, un cuadrado en donde se incorporan las cámaras, además una pantalla mucho más grande, una de las cosas que ha descartado, por el momento, la compañía de Mountain View es que no está pensando en fabricar un celular con 5G.

No es que no lo quieran hacer, sino que, parece ser, no es el momento adecuado, empezando porque no todos los países tienen la oportunidad de acceder a este tipo de conectividad. Además que esto no es rentable de momento en usuarios.

Brian Rakowski, vicepresidente de administración de productos de Google, comentó a PC Mag que el motivo por el que la firma ha decidido no incorporar el 5G en los Pixel 4

“Llegará, pero ahora no es el momento adecuado para comprar un teléfono 5G. Tanto desde la perspectiva de la implementación: la cobertura no está ampliamente disponible en suficientes lugares para que suficientes usuarios se beneficien de ella; (y) desde una perspectiva de hardware y teléfono, todavía es inmadura“, afirmó Rakowski.

Cabe precisar que el Pixel 4 integra un panel OLED FullHD+ de 5,7 pulgadas, con una densidad de 444 píxeles por pulgada y un 81% de ocupación frontal. Pixel 4 XL también apuesta por la tecnología OLED, aunque elevando pulgadas hasta las 6,3; resolución QHD+; densidad de píxeles 537 ppp y ratio pantalla cuerpo (82%).

Otras especificaciones compartidas por Pixel 4 y XL son la certificación IP68; el lector de huellas bajo la pantalla; sus conectividades USB-C y NFC; un procesador Snadpragon 855 acompañado por 6GB de memoria RAM y la compatibilidad con carga rápida (hasta 18 vatios) e inalámbrica.





