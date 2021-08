La compañía de Mountain View, Google , lanzó por fin su nuevo smartphone que se convierte en el más barato de toda la familia Pixel: estamos hablando del Google Pixel 5a 5G , que también llega con la última generación de conectividad para una navegación mucho más rápida.

El terminal del buscador más famoso del mundo contará con una pantalla AMOLED de 6,34 pulgadas con resolución HDR de 2340 x 1080 píxeles. Asimismo, se le añade un procesador Qualcomm Snapdragon 765G.

Por otro lado, el terminal llega con Android 11 en su interior y que está listo para actualizarse a Android 12. Asimismo solo vendrá en una versión de 6 GB de RAM que trabajará en conjunto con 128 GB de almacenamiento interno.

En relación a sus sensores, el Google Pixel 5a 5G tendrá una cámara principal de 12,2 MP Dual Pixel, ƒ/1,7, 1,4 μm, enfoque automático de dos fases, estabilización de imagen óptica y electrónica, apertura de 77 °, y lo acompañará un ultra gran angular de 16 MP, ƒ/2.2, 1.0 μm, 107°. Por su parte la frontal será de 8 megapíxeles, ƒ/2.0.

Asimismo el Google Pixel 5a 5G contará con 4.6800 mAh de batería con carga rápida de 18W USB Power Delivery. Otros detalles es que lleva Lector de huellas trasero Pixel Imprint con soporte para gestos, protección IP67, puerto para auriculares de 3,5 mm, altavoces estéreo, Google Lens, USB 3.1 Tipo C, Double Tap To Wake, Now Playing, Chip Titan M, tres años de actualizaciones aseguradas.

FICHA TÉCNICA GOOGLE PIXEL 5A 5G: CARACTERÍSTICAS Y PRECIO

DIMENSIONES Y PESO: 154,9 x 73.7 x 7,6 mm con 185 gramos

154,9 x 73.7 x 7,6 mm con 185 gramos PANTALLA: OLED 6,34 pulgadas, 20:9. FullHD+ 2.400 x 1.080, 413ppp. HDR, color 24 bit

OLED 6,34 pulgadas, 20:9. FullHD+ 2.400 x 1.080, 413ppp. HDR, color 24 bit PROCESADOR: Snapdragon 765G. Adreno 620

Snapdragon 765G. Adreno 620 RAM: 6 GB LPDDR4x

6 GB LPDDR4x ALMACENAMIENTO INTERNO: 128GB

128GB SISTEMA OPERATIVO: Android 11, 3 años de actualizaciones

Android 11, 3 años de actualizaciones CÁMARAS TRASERAS: Principal: 12,2MP, 1,4um, PDAF Dual Pixel, OIS+EIS, f/1.7 - Angular: 16MP, 1,0um, f/2.2

Principal: 12,2MP, 1,4um, PDAF Dual Pixel, OIS+EIS, f/1.7 - Angular: 16MP, 1,0um, f/2.2 CÁMARA FRONTAL: 8 MP, 1,12um, f/2.0, enfoque fijo

8 MP, 1,12um, f/2.0, enfoque fijo CONECTIVIDAD: 5G, NanoSIM+eSIM, WiFiac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB-C, jack auriculares 3,5mm

5G, NanoSIM+eSIM, WiFiac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB-C, jack auriculares 3,5mm BATERÍA: 4.680 mAh

4.680 mAh OTROS : Altavoces estéreo. Cuerpo de metal y cristal. Gorilla Glass 3. Resistencia al agua IP67

: Altavoces estéreo. Cuerpo de metal y cristal. Gorilla Glass 3. Resistencia al agua IP67 PRECIO: 449 dólares