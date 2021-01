Google continúa siendo el buscador preferido por los usuarios. Varios realizan una serie de consultas diarias ya sea en sus celulares o computadoras. Pero, al igual que el navegador cuenta con un juego cada vez que te quedas sin internet, su tienda de aplicaciones también tiene uno y estaba bastante escondido.

Este juego de Google Play es muy similar al del dinosaurio T-Rex que corre en Chrome cuando no tengas señal. Asimismo se destacan los colores blancos y negros, unos píxeles muy marcados y unos controles muy sencillos, según informa Android Police .

En la tienda de aplicaciones, a diferencia de un T-Rex, su juego trata sobre un globo aerostático. Con pulsar la pantalla, deberás pasar por varios obstáculos y coleccionar todas las burbujas.

También verás un imán. Si lo coges, podrás atraer al globo una gran cantidad de burbujas. Tu objetivo es claro, obtener el mayor puntaje mientras esperas que regrese el internet a tu celular.

¿Has jugado ya el globo aerostático de Google Play? Así puedes activarlo. (Foto: MAG)

Como ya se sabe, este juego solamente funciona en los smartphones. De modo tal que si quieres abrirlo en el Google Play para tu computadora, no se ejecutará mas que el dinosaurio T-Rex.

¿Cómo poder jugarlo? Para acceder a este juego deberás abrir Google Play cuando no estás conectado a internet. Más abajo observarás “Play while you wait” (juega mientras esperas) y un botón de Play para visualizar el globo.

El medio en referencia también menciona que tanto este juego como el juego de la serpiente (Snake) y el solitario (Solitare) están disponibles desde hace tiempo en Google Play Juegos en la sección de juegos sin conexión.

Si quieres probarlo, entonces simplemente desconéctate de todo, tu wifi y la red de datos de tu celular. Luego ejecuta Google Play y listo.