No caben dudas de que Google Traductor es uno de los servicios de Google más usados por los usuarios, ya que su fácil uso y rapidez son algunas de las características principales de esta herramienta.

Asimismo, al tener la aplicación descargada en tu celular con Android o iOS, puedes aplicar un práctico truco que consiste en traducir cualquier palabra o texto desde la cámara, lo que te ahorrará bastante tiempo.

A continuación, desde Mag te explicamos a detalle todos los pasos que debes seguir para lograr este truco.

Cómo traducir un texto desde la cámara con Google Traductor

Lo que primero debes hacer es descargarte la app de Google Traductor .

Luego, abre la aplicación desde tu celular.

Ahora, presiona en el icono de la cámara, ubicado en la zona inferior de Google Traductor.

A continuación, toma una foto al texto que desees traducir.

En instantes, te aparecerá la frase arriba de la aplicación y dale a copiar.

Cuando hayas hecho esto, verás la interfaz de Google Traductor y deberás pegar la oración.

Finalmente, se traducirá lo que hayas pegado en solo segundos.

Cómo solucionar cuando algunas apps no sepan nuestra ubicación

Son varias las opciones que puedes aplicar en caso las aplicaciones que uses no registren tu ubicación desde el iPhone, ya sea por no activar algunos permisos o errores del sistema.

1. Servicios de localización

Para esta alternativa, dirígete a Ajustes .

Luego presiona en Privacidad.

. Ahora, pulsa en Privacidad, seguido de Localización.

Finalmente, los servicios de localización estarán activados.

2. Activar permisos

Si lo anterior no resultó, entonces tienes que abrir la app nuevamente y darle los permisos necesarios para que habilites tu ubicación al momento de usarla.

3. Restaurar el celular

Una de las opciones más factibles es la de restaurar tu iPhone desde fábrica, esto con la finalidad de arreglar algunos fallos del mismo sistema.

4. Instalar otra vez la app

Si el problema persiste, entonces el problema puede seguir en un error durante la instalación de la aplicación, por lo que deberás desinstalarla y descargarla nuevamente.

