Google Translate traduce el verdadero nombre de "V", de los BTS, y resultado enfada al ARMY

GOOGLE TRADUCTOR VIRAL | Nuevo 'troleo'. Muchas fanáticas del grupo BTS no solo quieren saber qué significan sus canciones, sino también, como detalle curioso, la traducción de sus nombres. Gracias a Google Traductor pueden tener una explicación casi cercana.

Su música ha hecho que varias personas no solo busquen curiosidades de BTS, sino también conocer qué significan cada uno de los nombres de los integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Para ello utilizan la herramienta de Google Translate.



Eso ocurrió con "Jin". Si traduces del Azerbayano al español, automáticamente Google Translate lanza un resultado bastante distinto: "Ginebra".

¿Sabes qué ocurre si traduces Tae, el verdadero nombre de "V" de los BTS? Conoce lo que dice Google Traductor. (Foto: Google) ¿Sabes qué ocurre si traduces Tae, el verdadero nombre de "V" de los BTS? Conoce lo que dice Google Traductor. (Foto: Google)

Ahora le toca el turno a "V", el rapero de BTS, cuyo verdadero nombre es Kim Tae-hyung. ¿Sabes qué ocurre cuando colocas esas palabras en Google Traductor? Fanáticas hicieron un experimento, pero se dieron con una gran sorpresa.

Si uno coloca del maori al español el apellido "Tae", el traductor hace su trabajo y lo traduce como "Color". No sabemos si este es el verdadero significado del cantante de BTS.

De igual forma, si colocas dos veces en el traductor el nombre de "V" de los BTS, el resultado es fascinante. (Foto: Google) De igual forma, si colocas dos veces en el traductor el nombre de "V" de los BTS, el resultado es fascinante. (Foto: Google)

De igual modo, si intentas traducir "Taetae", Google te indicará que esa palabra es en realidad "Competition", "Competencia". ¿Será que los coreanos guardan un secreto detrás de su nombre?

Aunque muchos han encontrado un significado bastante raro, el miembro "V" ha sido el más afectado por las traducciones, las cuáles se han convertido en viral en poco tiempo.



¿QUIÉNES SON LOS BTS?

BTS es una boy band surcoreana formada por Big Hit Entertainment en 2013. Está compuesta por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. El grupo debutó el 13 de junio de 2013 con la canción "No More Dream", incluida en su primer sencillo 2 Cool 4 Skool, mientras que su estreno en Japón se produjo el 4 de junio de 2014 con la versión en japonés del mismo tema. El nombre de su club de fanes oficial es A.R.M.Y, acrónimo de "Adorable Representative MC for Youth".