Google Translate: traducen 'Camila Cabello' y resultado causa furia en fanáticos

Camila Cabello, una de las ex integrantes del quinteto Fifth Harmony, se ha convertido en una de las cantantes más cotizadas en lo que va del año. Con dos temas en los listados estadounidenses, "Havana" y "Señorita", se ha sabido ganar a la crítica. Pero qué es lo que sucede con Google Translate.

Un usuario decidió colocar "Camila Cabello" en Google Traductor y grande fue la sorpresa del mensaje misterioso que aparecía en la aplicación de la compañía de Mountain View.

La también pareja de Shawn Mendes tiene una especie de error de parte de Google que ha generado una serie de críticas por parte de los fanáticos de Cabello.

¿Cómo encuentro el error? Simplemente ingresa a Google Translate, luego coloca el idioma urdu al español y escribe el nombre de la ex Fifth Harmony. Notarás que el nombre cambia absolutamente y sale algo que no tiene explicación.

El traductor da como resultado "Kamala Kiblo", un nombre bastante extraño al original y que no guarda ninguna relación con la cantante. ¿Te has preguntado qué es?

Esto es lo que significa "Camila Cabello" para Google Traductor.

Cabe precisar que el urdu es una lengua hablada fundamentalmente en Pakistán e India. En Pakistán está considerada la lengua nacional, mientras que en India es uno de los 24 idiomas oficiales en el país.