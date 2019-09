Google Translate: escriben NaYeon, del grupo Twice, en el traductor y resultado molesta a fans

¿Sabías que Na Yeon tiene un significado bastante raro para Google Translate que genera la cólera de usuarios? Al igual que los BTS y BlackPink, Twice es la segunda agrupación coreana más famosa en el mundo del K-Pop, asimismo está compuesto por nueve chicas y cada una de ellas no solo canta, sino también baila y hablan otros idiomas. Ellas cuentan con un club de fans llamado ONCE.

Entre las integrantes se encuentran Da Hyun, Ji Hyo, Chae Young, Momo, Jeong Yeon, Sana, Mina, Tzuyu y Na Yeon. Es esta última con la que muchos han tenido conflictos al querer traducir su nombre en Google Traductor.

¿Qué es lo que sucede en tu computadora si intentas traducir Na Yeon en Google Translate? Sin duda te quedarás realmente sorprendido por su significado.

Coloca 'Na Yeon' en Google Traductor, luego selecciona los idiomas urdú a español y dale en "Traducir". Allí observarás una palabra que no guarda relación con la cantante: "Neón".

El neón es un elemento químico de número atómico 10, masa atómica 20,18 y símbolo Ne. Es un gas noble incoloro, inodoro y de gran conductividad eléctrica que se encuentra en la atmósfera en muy pequeñas cantidades y se usa principalmente en las lámparas fluorescentes de los anuncios publicitarios.

Según la RAE otro significado de neón es "tubo de vidrio delgado, recubierto en su interior de material fluorescente, que está lleno de este gas y produce luz fluorescente cuando se le aplica una corriente eléctrica".

Puede que Google Traductor esté equivocado o su inteligencia artificial no haya identificado el nombre de la cantante de la agrupación Twice.

¿QUIÉNES SON LAS TWICE?

Twice es un grupo femenino multinacional formado por JYP Entertainment en Seúl, Corea del Sur a través del programa de televisión Sixteen en julio de 2015. El grupo está compuesto por nueve integrantes: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu. El grupo debutó el 20 de octubre de 2015 con el mini-álbum The Story Begins.