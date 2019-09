Google Translate: traducen 'Jin' de los 'BTS' y resultado deja inquietas a las fans

GOOGLE TRADUCTOR VIRAL | ¿Eres fanática de los BTS? La banda k-pop del momento se ha convertido en uno de los favoritos de muchas personas en el mundo entero. Tanto así que los Jonas Brothers, Emma Stone, Taylor Swift, Nicky Minaj, han compartido su pasión por la agrupación coreana.

Pero no todo es color de rosas. Pues Google Traductor ha llegado para destruir, quizá, la pasión que sienten muchos al enterarse que BTS lanzó una nueva canción.

¿Qué significa 'Jin'? El traductor de Google tiene la capacidad de poder no solo traducir grandes oraciones, sino también nombre de personas famosas, como es el caso del músico.

Si uno traduce del Azerbayano al Español, automáticamente Google Translate lanza un resultado bastante curioso si colocas el nombre de 'Jin'.

Según el traductor, 'Jin' sería Ginebra. ¿Es que estará relacionado con alguna bebida alcohólica? Aunque no se sabe cuál es la relación que existe entre el nombre y el licor, este se ha convertido en una curiosidad más entre las fanáticas de BTS.

¿QUIÉNES SON LOS BTS?

BTS es una boy band surcoreana formada por Big Hit Entertainment en 2013. Está compuesta por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. El grupo debutó el 13 de junio de 2013 con la canción "No More Dream", incluida en su primer sencillo 2 Cool 4 Skool, mientras que su estreno en Japón se produjo el 4 de junio de 2014 con la versión en japonés del mismo tema. El nombre de su club de fanes oficial es A.R.M.Y, acrónimo de "Adorable Representative MC for Youth".



En sus inicios BTS tuvo un éxito moderado, primero con la publicación de su álbum debut simple 2 Cool 4 Skool y posteriormente con los discos O!RUL8,2? y Skool Luv Affair, así como con su primer álbum de estudio, Dark & Wild en 2014.



La agrupación coreana ganó un premio al Mejor acto K-Pop en los MTV VMAs del 26 de agosto. (Foto: AFP) AFP

Sin embargo, a partir de 2015 empezó a ganar popularidad y a establecer su reputación como un grupo socialmente consciente con sus lanzamientos de la serie The Most Beautiful Moment in Life Part 1, Part 2, y el álbum recopilatorio The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever, con los que también entró por primera vez en la lista Billboard 200.



Extendió esta imagen tanto con su segundo álbum de estudio Wings, que se convirtió en el primer álbum de la banda en vender más de un millón de copias en Corea del Sur,2​ como con su reedición You Never Walk Alone.



Para 2017, la banda empezó a ser reconocida a nivel internacional como la principal promotora de la ola coreana, especialmente en el mercado estadounidense; consiguió entrar en la Billboard Hot 100 con el sencillo "DNA" y subsecuentemente con el remix de la canción "MIC Drop", en colaboración con Steve Aoki y Desiigner. Ambos temas recibieron la certificación de oro y platino, respectivamente, por parte de la RIAA, de manera que fue el primer artista coreano en conseguirlo.​ Su EP Love Yourself: Her debutó en el séptimo puesto en la Billboard 200.



¿BTS COLABORARÁ CON LOS JONAS BROTHERS?



En una reciente entrevista para Radio Disney, la agrupación de K-Pop, BTS, sorprendió a todos al expresar su admiración por los Jonas Brothers, a quienes consideran como una “agrupación a la que respetan”.



En la entrevista, el rapero RM reveló que la presentación de Joe Jonas junto a sus hermanos en los premios Billboard Music Awards 2019 les encantó, pues consideran al grupo como “artistas que inspiran”.



“Vimos su performance en los Billboard Music Awards, y como ustedes, como fanáticos de sus canciones, han sido muy inspiradores”, reveló el integrante de BTS.



“Ellos vienen haciendo esto más tiempo que nosotros, y lo hacen de una manera diferente. Su performance fue alucinante. Amamos a los Jonas Brothers”, añadió RM.



Estas declaraciones han emocionado a los seguidores de ambas agrupaciones, quienes han empezado a especular que podría haber un trabajo en conjunto entre ellos. Además, los rumores se incrementaron luego de la respuesta de Joe Jonas.