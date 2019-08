Google Translate: colocan en el traductor 'Jin', de los 'BTS' y resultado genera histeria en las fans

¿Eres fanática de los BTS? La banda k-pop del momento se ha convertido en uno de los favoritos de muchas personas en el mundo entero. Tanto así que los Jonas Brothers, Emma Stone, Taylor Swift, Nicky Minaj, han compartido su pasión por la agrupación coreana.

Pero no todo es color de rosas. Pues Google Traductor ha llegado para destruir, quizá, la pasión que sienten muchos al enterarse que BTS lanzó una nueva canción.

¿Qué significa 'Jin'? El traductor de Google tiene la capacidad de poder no solo traducir grandes oraciones, sino también nombre de personas famosas, como es el caso del músico.

Este es el resultado que ha generado que miles de fanáticas de BTS se molestaran. Conoce qué significa 'Jin'. (Foto: Google) Este es el resultado que ha generado que miles de fanáticas de BTS se molestaran. Conoce qué significa 'Jin'. (Foto: Google)

Si uno traduce del Azerbayano al Español, automáticamente Google Translate lanza un resultado bastante curioso si colocas el nombre de 'Jin'.

Según el traductor, 'Jin' sería Ginebra. ¿Es que estará relacionado con alguna bebida alcohólica? Aunque no se sabe cuál es la relación que existe entre el nombre y el licor, este se ha convertido en una curiosidad más entre las fanáticas de BTS.

¿QUIÉNES SON LOS BTS?

BTS es una boy band surcoreana formada por Big Hit Entertainment en 2013. Está compuesta por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. El grupo debutó el 13 de junio de 2013 con la canción "No More Dream", incluida en su primer sencillo 2 Cool 4 Skool, mientras que su estreno en Japón se produjo el 4 de junio de 2014 con la versión en japonés del mismo tema. El nombre de su club de fanes oficial es A.R.M.Y, acrónimo de "Adorable Representative MC for Youth".