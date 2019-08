Google Translate: traducen 'Jungkook' de los 'BTS' y resultado pone furioso al ARMY

En el mundo del K-Pop existen gran cantidad de curiosidades. Entre ellas los nombres de los cantantes los cuáles, teniendo como base principal el idioma coreano, resulta extraño cuando uno lo traduce en Google Translate.

Muchas personas usan el traductor de Google para poder conocer cómo se escribe o se pronuncia una palabra. A través de los años, la compañía de Mountain View ha mejorado mucho Google Translate, incluso otorgándole la inteligencia artificial

Google Translate: traducen "Suga", rapero de BTS, y resultado genera ira en el ARMY



Google Traductor le juega mala pasada a 'Jimin', cantante de BTS, y así reaccionan sus seguidores



El singular resultado si escribe el nombre de Keanu Reeves en Google Traductor



¿Qué significa 'Jungkook'? Si alguna vez quisiste saber qué realmente es el nombre del cantante de la agrupación BTS, pues te llevarás una gran sorpresa.

Google Traductor dice que el nombre de Jungkook, de los BTS, significa en realidad "Brujo". (Foto: Google) Google Traductor dice que el nombre de Jungkook, de los BTS, significa en realidad "Brujo". (Foto: Google)

Si uno coloca del idioma Urdú al español, notará que el resultado de 'Jungkook' es algo así como "Brujo". ¿Lo sabías?

Pese a que no existe ninguna relación con el perfil del cantante de BTS, puede que se trate una curiosidad o simplemente se ha llamado así a propósito.

¿QUIÉNES SON LOS BTS?

BTS es una boy band surcoreana formada por Big Hit Entertainment en 2013. Está compuesta por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. El grupo debutó el 13 de junio de 2013 con la canción "No More Dream", incluida en su primer sencillo 2 Cool 4 Skool, mientras que su estreno en Japón se produjo el 4 de junio de 2014 con la versión en japonés del mismo tema. El nombre de su club de fanes oficial es A.R.M.Y, acrónimo de "Adorable Representative MC for Youth".



En sus inicios BTS tuvo un éxito moderado, primero con la publicación de su álbum debut simple 2 Cool 4 Skool y posteriormente con los discos O!RUL8,2? y Skool Luv Affair, así como con su primer álbum de estudio, Dark & Wild en 2014.