Google Translate comete error con 'Jungkook', de los BTS, y resultado genera ira del ARMY

¿Te has dado cuenta de este error contra el cantante de BTS? Google Translate se ha convertido en la herramienta que nos ayuda a conocer idiomas o saber qué cosa significa una determinada palabra, oración, etc. Pero no solo eso. También el traductor puede decirte cómo se pronuncian algunas frases y de qué manera debes hacerlo tú.

¿Qué es lo que pasó? Pero algo realmente insólito ha ocurrido si intentas nuevamente traducir el nombre de uno de los cantantes de las agrupación K-Pop BTS. Esta vez el traductor tiene los ojos puestos en Jungkook.

Para saberlo, deberás ingresar a Google Translate y seleccionar los idiomas Bengalí a Español. Luego coloca la palabra que te generará asombro: 'Jungkook'.

Según el traductor el nombre del músico de BTS sería 'Junko'. ¿Qué es? Pues existe una historia detrás de esta traducción.

Junko fue una estudiante japonesa que fue secuestrada, brutalmente torturada, violada y asesinada por cuatro estudiantes en noviembre de 1988 en Japón. Se han generado muchas leyendas urbanas respecto a este caso, como por ejemplo la forma de tortura sufrida por Junko, o los días que permaneció en cautiverio.



Hace algún tiempo atrás fanáticas también colocaron el nombre de 'Jungkook' en Google Translate. Para ello seleccionaron los idiomas urdú al español. El resultado es "Brujo".



Pese a que no existe ninguna relación con el perfil del cantante de BTS, puede que se trate una curiosidad o simplemente se ha llamado así a propósito.



¿QUIÉNES SON LOS BTS?



BTS es una boy band surcoreana formada por Big Hit Entertainment en 2013. Está compuesta por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. El grupo debutó el 13 de junio de 2013 con la canción "No More Dream", incluida en su primer sencillo 2 Cool 4 Skool, mientras que su estreno en Japón se produjo el 4 de junio de 2014 con la versión en japonés del mismo tema. El nombre de su club de fanes oficial es A.R.M.Y, acrónimo de "Adorable Representative MC for Youth".