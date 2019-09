Google Translate canta "Kill this love" de BLACKPINK y fanáticos se quedan sin palabras

¡hasta sabe rapear y lo hace de forma perfecta! Una de las tácticas para aprender la pronunciación de alguna canción o saber qué es lo que quiere decir, es utilizar como ayuda a Google Translate. Traductor tiene la capacidad de poder traducir cualquier tema musical que esté de moda.

¿Ganará si se pone a hacer un karaoke contigo? Para hacerlo solamente deberás copiar la letras de cualquier canción y pegarla en Google Translate. Tras ello, presiona el botón de Traducir y selecciona los idiomas.

Pero no solo eso. Si se te hace difícil la pronunciación o no sabes cómo se dice, solamente debes pulsar sobre el ícono del audio para hacerlo hablar. Es así como miles de fanáticos del grupo juvenil femenino BLACPINK hicieron el intento con el tema "Kill this love".

"Kill this love" se convirtió en uno de los videos más vistos en su día de estreno en YouTube. (Foto: BlackPink) "Kill this love" se convirtió en uno de los videos más vistos en su día de estreno en YouTube. (Foto: BlackPink)

A través de YouTube, un usuario conocido como Drew publicó el 14 de julio un video en el que se muestra al traductor de Google cantar el tema de la agrupación pop coreana.

Si no lo has escuchado, te quedarás sin palabras. Incluso, varias personas en sus comentarios indicaron que para ser una voz robótica, no lo hace tan mal.

Mientras otros agradecieron al traductor de Google por ayudarlos en la pronunciación correcta cuando escuchan "Kill this love" de BLACKPINK.

El pequeño clip se ha hecho tan popular que ya goza las 26 mil reproducciones. ¿Qué otra canción desees que cante Google Translate?