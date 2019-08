Google Translate: traducen "Suga", rapero de BTS, y resultado genera ira en el ARMY

¿Lo sabías? Un dato bastante curiosos que ha generado la ira del ARMY. El fenómeno del momento, BTS, ha generado que miles de fanáticas busquen el significado de los nombres de los integrantes en Google Translate. Pero grande fue la sorpresa cuando colocaron "Suga", rapero de la agrupación.

Hace algunos días el ARMY quedó impactado por lo que significaba realmente Jisoo. Según el traductor de Google significa 'Like' o 'Gusto', en español. Aunque no se sabe cuál es la asociación de este término con el otro, causa cierta curiosidad en los amantes del K-Pop.

Lo mismo sucede con Suga. Si uno coloca el idioma urdú al español, notará que un mensaje extraño aparece en la pantalla de tu computadora. ¿Realmente es eso?

Según Google Translate significa "Chupar". No se sabe si esta asociación es erronea o simplemente el traductor define esta palabras por asimilación con otros significados o pronunciación parecida.

Cabe precisar que BTS son siglas de Bangtan Sonyeondan que significa Bulletproof Boy Scouts. Los chicos han explicado que significa “Bloquear todas las balas del mundo, proteger sus valores de los o presiones del mundo” o “Chicos a prueba de balas”.

¿QUIÉNES SON LOS BTS?

BTS es una boy band surcoreana formada por Big Hit Entertainment en 2013. Está compuesta por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. El grupo debutó el 13 de junio de 2013 con la canción "No More Dream", incluida en su primer sencillo 2 Cool 4 Skool, mientras que su estreno en Japón se produjo el 4 de junio de 2014 con la versión en japonés del mismo tema. El nombre de su club de fanes oficial es A.R.M.Y, acrónimo de "Adorable Representative MC for Youth".