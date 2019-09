Google Translate 'trolea' al actor del 'Joker', Joaquin Phoenix, con interesante traducción

Joaquin Phoenix está de regreso y pisa fuerte con su última película conocida como "Joker", el villano que hará la vida imposible a ciudad Gótica y principal contrincante de Batman.

¿Podrá con Google Translate? Phoenix se ha sabido ganar un nombre en los últimos 20 años. Se le conocen por películas como "Gladiator", "Her", "Vice", "The Master", "Walk the line", "The Village", "Signs", entre otras.

Sin embargo, a la larga carrera actoral le sigue un pequeño traspié, esta vez ocasionado por Google Translate, el traductor de la compañía de Mountain View que ha generado más de un dolor de cabeza a varios artistas internacionales.

¿Sabes lo que ocurre si colocas Joaquin Phoenix en el traductor? Para ello deberás seleccionar dos idiomas. El primero de ellos es Urdú y el segundo, Español.

Para Translate el nombre del actor que interpreta al 'Joker' resulta bastante curioso pues te responde con una interrogante. 'cuál Phoenix'.

Parece ser que la inteligencia artificial de Google aún no ha trabajado en mejorar dicha interpretación y, como resultado, te brinda una pregunta bastante cómica. De igual forma si traduces 'Joker' del Urdú al Español, el resultado es 'Comodín'.

Se desconoce la relación con la que Google tiende a comparar las palabras con sus traducciones. Aunque este puede mejorar gracias a la ayuda de varios desarrolladores que brindan al traductor manera de cómo progresar.

Ahora que ya lo sabes, te invitamos a que nos des a conocer qué otros misterios esconde Google Traductor dentro de su plataforma para smartphone o computadora.

