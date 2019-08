Google Translate 'trolea' otra vez a 'Jimin', de los BTS, y causa remezón en el ARMY

BTS se ha convertido en la banda del momento. Con sus 2 premios recién ganados en los MTV VMA 2019 a Mejor Grupo y Mejor Grupo K-Pop, la agrupación se ha internacionalizado aún más de lo que ya genera en varios países de Latinoamérica.

Su música ha hecho que varias personas no solo busquen curiosidades de BTS, sino también conocer qué significan cada uno de los nombres de los integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Para ello utilizan la herramienta de Google Translate.

Aunque muchos han encontrado un significado bastante raro, el miembro Jimin ha sido el más afectado por las traducciones, las cuáles se han convertido en viral en poco tiempo.

Este es el mensaje extraño que Google Traductor te manda si traduces 'Jimin', cantante de los BTS. (Foto: Google) Este es el mensaje extraño que Google Traductor te manda si traduces 'Jimin', cantante de los BTS. (Foto: Google)

¿Qué dice Google Translate al respecto? Si uno coloca 'Jimin' en el traductor, y lo personaliza de Urdu a Inglés, notará que el resultado no tiene nada que ver con el músico coreano. Según Google 'Jimin' sería 'Jambul'.



Pero no solo eso, otra traducción se ha convertido en viral. Si colocas 'Jiminjiminjimi' observarás que la app de Google te brinda un mensaje bastante raro.

Según Google Translate, 'Jimin' repetido tres veces significa "Basic people's confidentiality", algo así como "Confidencialidad básica de las personas".



Ahora que ya lo sabes, te invitamos a que descubras nuevas curiosidades en Google Traductor.



¿QUIÉNES SON LOS BTS?

BTS es una boy band surcoreana formada por Big Hit Entertainment en 2013. Está compuesta por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. El grupo debutó el 13 de junio de 2013 con la canción "No More Dream", incluida en su primer sencillo 2 Cool 4 Skool, mientras que su estreno en Japón se produjo el 4 de junio de 2014 con la versión en japonés del mismo tema. El nombre de su club de fanes oficial es A.R.M.Y, acrónimo de "Adorable Representative MC for Youth".