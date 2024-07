Lenovo Tab P12: ¿La mejor tablet del momento? Aquí la review completa

Xiaomi Redmi Watch 4: ¿el mejor reloj del 2024? Aquí la review

Desde que se liberó de Huawei, Honor ha visto la oportunidad para lanzar diversidad de dispositivos no solo en el mundo, sino centrándose en Latinoamérica. A lo largo de estos años se ha sabido mantener lanzando diversos smartphones de distintas gamas. Una de ellas es el más reciente Honor 200 Lite, hermana menor del 200 Pro y 200. He probado el smartphone durante algunos días y por fin ya tengo la review completa.

DISEÑO

El dispositivo lleva policarbonato por todos los lados, haciendo que se sienta bien en la mano, incluso, si es que no trae la funda puesta. Es suave al tacto, pese a que no lleva ese chasis en cuero vegano o detalles que los gama media también ya están introduciendo en sus equipos.

La zona trasera, la cual tiene un aspecto gráfico de lluvia, dan ganas de mostrarla en la calle. Además, allí tenemos un islote de cámaras, mismo que tiene unos marco como si estuviera tejido. No hay demasiados detalles allí y es completamente limpio. Incluso que los sensores no sobresalen demasiado del cuerpo.

REVIEW | La zona trasera, la cual tiene un aspecto gráfico de lluvia, dan ganas de mostrarla en la calle. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

A los alrededores del terminal, se encuentran los botones de volumen, por un lado, el de encendido y apagado, el puerto jack 3.5 para los audífonos, el puerto USB Tipo-C para la carga y la ranura para la NanoSIM. Su lector de huella se encuentra en la zona lateral para mayor precisión, ello pese a que son varias las marcas las que ya apuestan por el sensor bajo la pantalla.

Con relación a su pantalla, pues tiene un agujero en forma de píldora para que puedas disfrutar mejor de los beneficios de la barra dinámica, misma con la que controlarás tus aplicaciones sin necesidad de tener que abrirlas o desbloquear el equipo.

REVIEW | El Honor 200 Lite tiene medidas de 161,05 x 74,55 x 6,78 mm. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La display está bien estirada, aunque sí conserva esos pequeños bordes en la zona inferior. El Honor 200 Lite tiene medidas de 161,05 x 74,55 x 6,78 mm, lo que lo hace bastante delgado, además de un peso de 166 gramos, siendo ligerito en todo sentido.

PANTALLA

El Honor 200 Lite tiene una pantalla de 6.7 pulgadas con una resolución Full HD+. Pero allí no queda la cosa, sino que está complementada con un panel AMOLED, mismo que hará que los colores de todo lo que observas se vea claramente real, sin llegar a lo frío ni mucho menos saturado. Es bastante estable a diferencia de otros equipos.

Además, su tamaño es ideal para quienes desean ver tranquilos sus series de Netflix, YouTube o cualquier tipo de plataforma streaming. Asimismo, alcanza los 90 Hz de forma tranquila, pero esto es lo máximo que se te permite, ello a fin de disfrutar con un poco más de notoriedad las animaciones del equipo.

REVIEW | Puedes ver la pantalla en 90 Hz para mejorar las animaciones. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, la resolución del terminal es de 1080 x 2412 píxeles, por lo que podrás disfrutar tu contenido en una calidad máxima de 2160 píxeles. Si bien no llega a la resolución del 4K, por lo menos no se colgará en ningún sentido ni habrá pixeleo.

Por ejemplo, en YouTube no hay ningún tipo de molestias al lanzarte colores extremos. Los blancos están bien balanceados, sin recurrir a cegarte, mientras que los negros sí llega a brindarte detalles. No hay saturación ni contraste en extremo, aunque, si gustas más tonalidad, puedes ayudarte en el apartado de los Ajustes.

REVIEW | El Honor 200 Lite tiene una pantalla de 6.7 pulgadas con una resolución Full HD+. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso del desbloqueo, lo que te recomiendo es que puedas emplear el lector de huella lateral, mismo que tiende a actuar de manera más rápida que el desbloqueo facial. Eso sí, si no deseas usar las pulsaciones en la pantalla, también tienes la opción para manipular tu smartphone mediante gestos.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Honor 200 Lite ya viene con Android 14 de fábrica, lo que beneficiará bastante en caso quieras un dispositivo que tengas las prestaciones y apartados del sistema operativo de Google. Pero allí no acaba, sino que también se le incorpora Honor MagicOS 8, la capa de personalización de Honor que te ayudará a activar el cajón de aplicaciones seguro, modificar el estilo de tus aplicaciones, y hasta usar la famosa barra dinámica para controlar los programas que tienes abiertos.

Por ejemplo, puedes pasar de una canción a otra sin necesidad de desbloquear el móvil, además de controlar el cronómetro, la grabación de un audio, etc. El dispositivo se le integra 8 GB de RAM y viene, por defecto, activo el Honor RAM Turbo, función que le brinda a tu terminal 8 GB más de RAM, para así funcionar con 16 GB.

REVIEW | El Honor 200 Lite ya viene con Android 14 de fábrica y MagicOS 8. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el lado del almacenamiento, creo que es más que suficiente el hecho de que cuente con 256 GB. Podrás tener fotos y videos sin preocuparte demasiado. ¿Qué hay de la velocidad? El procesador del Honor 200 Lite es MediaTek Dimensity 6080. Lo bueno es que no es tan viejo, pues ha sido lanzado el 2023. Sobre el rendimiento, no ha tenido dificultad en abrir o cerrar apps, dejarlas en segundo plano o utilizar la doble ventana. Todo se ha mantenido en orden y la velocidad no decaía en ningún momento.

En el tema de los videojuegos, los gráficos no eran exigentes, pero pude abrir Fortnite sin ningún problema de compatibilidad. El juego se desempeñaba con cierta dificultad al inicio, pero, conforme ibas avanzando, eso se eliminaba por completo, permitiendo gozar de fluidez hasta en momentos críticos. Puedes girar en 360 sin que se cuelgue, aunque a veces las pulsaciones me eran un poco lentas. No presentaba desfase entre el audio y la imagen, aunque puede que resulte muy poco el volumen, ya que, recuerda, que solo tienes un parlante.

REVIEW | Pude abrir Fortnite sin ningún problema de compatibilidad. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de Genshin Impact, también pensé que no iba a resistir el móvil y, pese a que lo colocamos en 30 fotogramas por segundo en calidad media, los detalles eran bastante buenos y los colores no decaían en ningún sentido. Los hechizos de los personajes gustaban en todo sentido y no existía ningún tipo de retraso al momento de lanzarlos. Aunque sí he notado cierta pixelización en los gráficos, pero eso no hace imposible a que se juegue con normalidad. Tampoco he notado algún tipo de decaimiento en cuanto a la velocidad. Todo se mantuvo estable. Dato aparte es que puedes subir en ambos juegos a 60 fotogramas por segundo, pero eso generará un posible incremento de la velocidad.

REVIEW | En el caso de Genshin Impact pude jugar a 30 fotogramas por segundo en calidad media. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

CÁMARAS

El Honor 200 Lite tiene una cámara de 108 megapíxeles, mismo que termina opacando un poco a sus hermanas, que son un lente gran angular de 5 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. En cuanto al sensor para los selfies, esta es de 50 megapíxeles.

Si bien hay cierto prejuicio en las cámaras de gama media, el dispositivo Honor se defiende bastante bien y termina por ofrecer fotografías decentes, sin mucho maltrato en cuestión a píxeles y buen nivel de detalle en plena luz del día. Si es que hay un ápice de sombra o algún tipo de interrupción en el cielo, puedes optar por el HDR, para que le brinde algunos colores más encendidos.

REVIEW | Así toma las fotos el Honor 200 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Honor 200 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Las imágenes no salen lavadas ni tampoco demasiado falseadas a la realidad. Se mantienen estables y el contorno de los objetos los captura de tal forma que no se pierden en caso decidas emplear el modo retrato para difuminar el fondo de todas las imágenes.

En el caso del gran angular, puede que se pierda un poco la colorimetría, generando que se vean más frías en ciertos casos, sobre todo cuando no hay demasiada iluminación de por medio o tengas un día nublado. No hay ese maltrato, pero interpreta algunas letras o detalles que existan dentro de la composición de la imagen.

REVIEW | Así toma las fotos el Honor 200 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Honor 200 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Honor 200 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Mientras que en el macro, prácticamente trabaja en conjunto con los sensores anteriores. Eso sí, debes tener la mano bastante quieta o con buen pulso para que no termines por dañar la imagen o ciertos aspectos de ella. Me ha gustado bastante el hecho de que, con solo te acerques al objeto, ya te posibilite la opción de registrar detalles de la imagen rápidamente.

REVIEW | Así toma las fotos el Honor 200 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Honor 200 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Y en la noche? Pues las cámaras si tienden a contar con baja iluminación, teniendo un poco el ruido. Lo mejor será siempre colocarte en una fuente luminosa para que así no se alteren los colores, o salgan demasiado amarillos, o con demasiada opacidad. ¿Qué hay de la cámara para selfie? El lente frontal está en su punto. El hecho de que tenga 50 megapíxeles, hará que la interpretación del rostro no se vea tan estirada o con efecto maquillaje: se ve bastante bien y no hay ese degradado tampoco cuando hay poca luz o estás en sombra. Me ha gustado el resultado y eso se agradece.

BATERÍA

La batería se mantiene dentro de los patrones de los gama media. En el caso del Honor 200 Lite cuenta con 4500 mAh de batería, por lo que te permitirá tener hasta día y medio de uso continuo en caso desees revisar tus correos, WhatsApp y diferentes tipos de aplicaciones de mensajería. Además de escuchar música con la pantalla apagada.

REVIEW | En el caso del Honor 200 Lite cuenta con 4500 mAh de batería. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En caso te fascine jugar o emplear la cámara para grabar, puede que la energía tienda a bajar en unas 7 a 8 horas en promedio. Pero si te encanta ver series de Netflix o YouTube, pues la diversión puede durar entre las 5 a 6 horas.

La energía se carga en alrededor de una hora con 20 minutos usando su cargador original de 35 W. Mientras que el 50 % lo podrás obtener en aproximadamente 40 minutos para que así ya tengas alrededor de 8 horas el dispositivo para labores básicas.

CONCLUSIONES

El Honor 200 Lite es un dispositivo capaz de capturar la atención no solo de los que usan el smartphone en la oficina, sino también para los gamers.

Su capa de personalización está cada vez más ligera, por lo que no existe esa lentitud en los gráficos ni mucho menos cuando ejecutas alguna que otra aplicación.

Los colores me han gustado bastante, pues el hecho de que traiga un panel AMOLED ya le suma bastante al terminal.

Una de las cosas que quizá le haya faltado es la posibilidad de tener más megapíxeles en su gran angular para que los colores no decaigan.

El Honor 200 Lite se vende en Perú a 1299 soles desde la página de Honor

Más reviews sobre smartphones y tablets

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.