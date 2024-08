Uno de los smartphones que recientemente se han lanzado en el Perú y en parte de Latinoamérica es el Honor 200, un terminal de gama media que cuenta con una cámara de 50 megapíxeles, además de una batería robusta y un sistema operativo Android 14, dotado por la inteligencia artificial de Magic OS. Sin embargo, ¿será suficiente? Aquí tengo la review completa del dispositivo.

Esto opino sobre el diseño

Al igual que su hermano mayor, el Honor 200 lleva un diseño prácticamente similar, solo que también es más delgado en cuanto a grosor. Lleva una estructura de 161.5 x 74.6 x 7.7 mm, siendo este último el que destaca. A su vez tiene un peso considerable de 187 gramos, por lo que no sufrirás demasiado en caso quieras sostenerlo con una sola mano.

En cuanto al diseño, me ha gustado el hecho de que traiga una especie de huevo donde se almacenan las cámaras y el sensor flash. Asimismo, su color verde esmeralda lo hace lucir elegante, listo para que pueda lucirse en la calle a través de su case de silicona que viene en la caja.

Por otro lado, el chasis es completamente de plástico y es liso. Lo bueno es que no se le pegan las huellas dactilares y eso es un beneficio. Asimismo, a sus laterales también se encuentran el puerto USB Tipo-C, los altavoces estéreo, los botones de volumen por un lado, y por el otro el de encendido y apagado.

La pantalla que trae este terminal también es un poco curva, pero eso no quita a que se produzcan esos toques fantasmas que a muchos les molesta. La fachada ocupa el 90 % de su relación de aspecto cuerpo - display, por lo que está bien aprovechado.

Otra característica que lo diferencia con el Honor 200 Pro, es que el modelo Honor 200 solo tiene un pequeño orificio en su panel, mismo que no genera manchas ni algún tipo de quemado a sus alrededores. Por lo demás, es un diseño completamente limpio y sin añadiduras que molesten en la manipulación.

Qué tal me pareció la pantalla

La pantalla del Honor 200 es curva, por lo que sigue contra la corriente a las demás marcas. Este dispositivo se caracteriza además de que las huellas dactilares eviten quedarse pegadas y, como consecuencia, mancharse rápido el panel.

Asimismo, no tiene esos famosos toques fantasmas ni mucho menos el quemado que suele brindar este tipo de panel. La display es OLED, por lo que verás casi todos los colores encendidos, además de jugar mucho con el balance de blancos no tan fuertes y los negros que suelen brindar detalles a los objetos.

Si bien en algunos casos puede contar con mucha fuerza de tonalidades, puedes bajarlos desde el apartado de los Ajustes para que haya un equilibrio en lo que miras. Por otro lado, el tamaño de la pantalla es de 6.7 pulgadas con una resolución de 1200 x 2664.

Los contenidos tanto streaming que visualizas en las diversas plataformas del mercado no se ven pixeleados ni mucho menos tiende a generarse los micro cuadrados al momento de que carga un capítulo. Está bien implementado, aunque me hubiera gustado que logre el 4K, ya que solo se queda en los 2160 píxeles.

Sobre el brillo, no hay de qué preocuparse pues el Honor 200 lleva un total de 4000 nits de iluminación, para que nunca más te quedes sin ver tu contenido favorito, o juegues, en caso vayas a lugares con sol extremo. Asimismo, la pantalla de este terminal te permite controlar esas molestias en los ojos, activando su protector contra la luz azul, evitarás que se interrumpa el sueño o simplemente la famosa fatiga visual que es tan común en la actualidad.

Aquí te cuento más sobre la performance y el procesador

El procesador del Honor 200 es Snapdragon 7 Gen 3, un chipset que ha sido lanzado el 2023, justo a finales, por lo que no es tan antiguo y se desenvuelve de manera correcta en un terminal que está capacitado para emplear la inteligencia artificial.

Asimismo, no hubo lag durante las pruebas de rendimiento o cuando se dejaban aplicaciones en segundo plano. Por el contrario, la memoria RAM del Honor 200, que es de 8 GB, en conjunto con Honor RAM Turbo, generaron que no haya falta de velocidad en el equipo.

El Honor 200, al igual que su hermano mayor, también tiene Android 14 y la capa de personalización Magic OS 8, misma que tiene la ventaja de usar la IA. Esto es beneficioso porque no solo podrás usar Magic Portal, sino hasta mejorar tus retratos. Dato aparte es que el equipo también llega con 256 GB de almacenamiento interno, suficiente para que puedas instalar todo lo que te guste.

¿Qué hay sobre los videojuegos? He probado Fortnite durante el tiempo que tuve el celular y los gráficos iban de regular a buenos. No hubo traspié, pero estos demoraban un poco en cargar, sobre todo al momento de hacer girar al personaje. Notabas que arrastraba los píxeles, aunque poco a poco, con el progreso, iba mejorando su autonomía. Eso sí, solo tienes que tener un poco de calma cuando vayas a realizar algún disparo porque, en ocasiones, he fallado por no enfocar bien.

¿Se calienta? Al momento de ejecutar los videojuegos, la verdad es que la temperatura se mantenía dentro de los patrones normales. Eso quiere decir que no llega a un nivel extremo donde debes dejar el dispositivo reposar, sino que hay cierta tibieza que es bastante particular en los smartphones de gama media.

Conoce si son buenas las cámaras del Honor 200

Las cámaras también tienen el estilo de Harcourt. No hay que mirar el celular Pro porque el pequeño de ls familia también cuenta con ciertas mejoras en la cámara. En su sensor principal es de 50 megapíxeles, mientras que el telefoto es de 50 megapíxeles también con zoom de 2.5X. En el caso del ultrawide es de 12 megapíxeles.

Tanto el modo el modo retrato que ofrece la cámara trasera, en conjunto con el modo automático, brindan una calidad fotográfica eficiente. Los colores salen bien resaltados, con contrastes que no exageran y con un balance de blancos que evitan cualquier exposición y representa bien los detalles.

Asimismo, en condiciones de nublado o cierta oscuridad, tanto en el exterior como bajo techo, puedes lograr controlar la imagen con el HDR. Si bien le dará un poco más de luz, por lo menos ayuda a que las tonalidades de las fotos no terminen por bajar mucho o salgan frías.

Por otro lado, me ha gustado que el nivel fotográfico no decaiga cuando haces zoom. El Honor 200 está preparado para brindarte un acercamiento de hasta 2.5X. Las imágenes no sufren maltrato alguno. Además de que el color tampoco decae.

La iluminación con este sensor se mantiene. Los disparos son bastante rápidos y el procesamiento no demora más de 2 segundos, en caso uses los 50 megapíxeles. La estructura de los cielos o los pastos salen encendidos, quizá con un poco más de color que el resto de la escena, pero ya es propio del tratamiento que le otorga Honor a su cámara.

Sobre el último lente principal, el ultra gran angular, si bien te ayudará a tener mayor panorama, a veces la luz sí tiende a descender aquí. Trata de no estar a contraluz o, de lo contrario, verás que los matices bajan considerablemente, obteniendo fotos oscuras o con colores neutros.

La cámara frontal también tiene sus ventajas, pues tiene 50 megapíxeles en concreto. Si bien no trae el modo de Harcourt, se defiende bastante bien y no tiene esos detalles de falsedad o estiramientos sobre los rostros, por el contrario, los detalles se hacen presente. El cabello quizá no sea perfecto, pero el bordeado al usar el modo retrato es más que suficiente en caso quieras tomarte esos selfies de portada.

Así se comporta la batería del equipo

El Honor 200 cuenta con una batería 5200 mAh, suficiente para que pueda aguantar más de un día sin tocar el tomacorriente. Esta puede cargarse hasta los 100W de potencia para que así goces de energía en poco tiempo, ello en el caso te hayas olvidado en conectarlo.

Si eres de usar el celular solo para poder revisar tus correos o chatear en WhatsApp, mirar una hora de TikTok, entre otros, puedes tener energía hasta para unas 26 horas en promedio. Mientras que en el caso de que seas un usuario completamente gamer, el terminal llega a las 7 a 8 horas aproximadamente.

La carga no debe ser preocupación. En una conexión de 14 minutos ya puedes tener el 50 % de energía, suficiente para una jornada laboral de trabajo. Mientras que en menos de 40 minutos lograrás el 100%.

Estas son las conclusiones

El Honor 200 me ha gustado en estructura. Es bastante limpio y no genera ningún tipo de incomodidad cuando lo sostienes en horizontal. Tampoco tendrás ese problema de toque fantasma en su panel curvo.

La resolución es bastante agradable. Podrás encontrar colores más que encendidos, aunque también puedes controlar sus patrones desde los Ajustes.

En el aspecto del procesador y rendimiento, no tendrás dificultad al momento de ejecutar los juegos o dejar aplicaciones en segundo plano. Se mantiene estable gracias a Honor RAM Turbo.

Sobre las cámaras, si bien trae la cámara principal con la alianza con Harcourt, las fotos salen más que decentes. No hay pixelización o maltrato en cualquier condición de luz.

