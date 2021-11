Honor no solo ha lanzado en nuestro país diversidad de gadgets para el cuidado personal, el hogar o el entretenimiento, sino que ha decidido presentar su más reciente smartphone luego de independizarse formalmente de Huawei: se trata del Honor 50 5G , el mismo que llega a nuestro país en dos versiones.

El dispositivo, con pantalla curva, contará con 6 GB y 8 GB de memoria RAM, así como su almacenamiento será de 128 GB y 256 GB en total. ¿Qué tan bueno o malo es el equipo? Hemos probado el Honor 50 5G durante algunas semanas y por fin tenemos la review completa.

DISEÑO

Lo primero que nos ha llamado la atención del Honor 50 5G es su color. En nuestro caso nos ha tocado el verde esmeralda, aunque también existen versiones en tonalidad blanca y otros donde la parte trasera cuenta con un escarchado y otro donde se inscribe el nombre de la marca varias veces. Esto lo puedes proteger con el case de silicona que tiene el equipo en el empaque.

A diferencia de otras marcas que están abandonando este diseño, el Honor 50 llega con una display curva de 6.7 pulgadas es curva, además de un cuerpo bien compacto y que pesa una pluma: lleva 159,96 × 73,76 × 7,78 milímetros con 175 gramos.

Honor 50 llega con una display curva de 6.7 pulgadas es curva. (Foto: Rommel Yupanqui)

Entre otros detalles, el equipo chino también cuenta con los clásicos botones de encendido y apagado, los de volumen y en la zona baja la ranura para introducir la NanoSIM y el puerto USB Tipo-C. Una de las cosas que quizá a muchos les quede corto es que no lleva puerto Jack 3.5, aunque eso no impide a que puedas conectar tus auriculares bluetooth.

Una de las cosas que quizá a muchos les quede corto es que no lleva puerto Jack 3.5. (Foto: Rommel Yupanqui)

Por otro lado, mudándonos a la zona trasera, tenemos ese color bastante brillante aunque esté hecho realmente de vidrio y aluminio. Asimismo, destaca por contar con dos círculos grandes, uno destinado para la cámara principal y el siguiente para hasta tres lentes y el flash.

Una de las cosas a destacar, y eso se agradece, es que el Hono 50 5G no tiende a sobre exponer demasiado sus sensores, por lo que si deseas utilizarlo sin su carcasa de silicona, no bailará sobre la mesa.

¿Y qué hay con el sensor de huellas? Pues la compañía ha decidido colocar dos tipos de desbloqueo: uno mediante huella sobre la pantalla y otro con el reconocimiento facial, este último siendo un poco más lento que el primero. Sencillamente me gustó más el desbloqueo por rostro ya que, en caso decida utilizar el dedo, puede que a la primera no lo reconozca. Ya dependerá de cada uno.

PANTALLA

Si bien son varias marcas las que están abandonando el panel curvo, el Honor 50 5G quiere destacarse con ello para así aprovechar al máximo sus 4 lados. Este tiene buen agarre, evitando que se resbale el terminal incluso cuando lo sostienes con una sola mano. Aunque debo decir que sí hubo algunos toques fantasmas, generando que abras aplicaciones cuando no las desees.

La pantalla del Honor 50 5G es de 6.57 pulgadas que, según data de GSMArena , cubre el 89.7 % del total del panel frontal. Dentro de ella se reserva un pequeño agujero para colocar la cámara frontal sin necesidad del notch. Si bien esto puede ser perjudicial para algunos, se aprovecha bien toda la estructura del celular al ver contenido en Full Screen.

El Honor 50 5G lleva una pantalla que ocupa el 89.7 % del total del panel frontal. (Foto: Rommel Yupanqui)

Por otro lado, los colores de las aplicaciones streaming o juegos son correctos y bien sinceros a la realidad. No hay demasiado contraste ni tampoco hay dificultad para leer las notificaciones cuando te encuentres bajo el sol.

Honor también le brinda un recurso más a sus pantallas, y es que cuentan con una tasa de refresco de 120 Hz, los mismos que notarás cuando empieces a jugar o en las animaciones del dispositivo. Los gráficos sin duda pueden calibrarse dependiendo de cada uno desde los Ajustes, incluso puedes activar el filtro azul para evitar la fatiga visual.

El Honor 50 5G también lleva una resolución de 1080 x 2340 pixeles en una pantalla OLED con estructura 19.5:9. Evidentemente podrás disfrutar de cualquier aplicación streaming, ya sea series y películas, con la más alta resolución y hasta en 4K con 60 fotogramas por segundo.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Honor ha decidido colocar el Honor 50 5G en dos versiones para que decidas cuál de ambos te conviene: ambas difieren 6 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento, además el de 8 GB de RAM con 256 GB de ROM. Nosotros hemos probado el segundo y nos ha parecido una performance bastante fuerte que entra a competir con otros que tienen la mismas características.

El terminal chino abre y cierra las aplicaciones sin mucha dificultad, demasiado rápido si queremos resumir, incluso los juegos cargan rápidamente, permitiendo que no hayan retrasos en su latencia al momento de ejecutar los juegos como Fortnite o Pokémon Unite.

Honor ha decidido colocar el Honor 50 5G en dos versiones para que decidas cuál de ambos te conviene. (Foto: Rommel Yupanqui)

Por otro lado, los gráficos se mueven de manera rápida casi a la perspectiva del ojo humano esto gracias a los 120 Hz que lo acompañan. Por otro lado, no hemos presentado demasiado calentamiento en el equipo, este casi se mantiene frío aunque tengas que usar programas como los de edición de video o renderizar contenidos.

El dispositivo lleva en su interior, el corazón, el procesador Snapdragon 778G 5G. (Foto: Rommel Yupanqui)

El dispositivo lleva en su interior, el corazón, el procesador Snapdragon 778G 5G, el mismo que le otorga esa capacidad de conectarse a la última tecnología de comunicación, el 5G, aunque esta aún se encuentra en pañales en nuestro país. Asimismo, cuenta con Android 11, una capa de personalización Magic UI 4.2, y es candidata a tener Android 12.

Una de las cosas que Honor tendrá en sus celulares es Google Play, ello tras marcar su independencia de Huawei. (Foto: Rommel Yupanqui)

Pero no solo ese es su plus, sino que, al separarse completamente de Huawei y marcarse de manera independiente, lleva los servicios de Google Play, por lo que podrás descargar las aplicaciones que desees sin necesidad de dañar tu móvil. De esa forma tendrás YouTube, Google Maps, Facebook, WhatsApp, etc., sin bajar extrañas APK.

CÁMARAS

El Honor 50 5G, en cualquier almacenamiento o RAM que cuentes, lleva dos círculos gingates en su cuerpo, en uno de ellos se encuentra la cámara de 108 megapíxeles, mientras que en el otro círculo están tres lentes de 8 megapíxeles el ultrawide, 2 megapíxeles el macro y el 2 megapíxeles el Depth sensor.

Si te encuentras en un día soleado, como los que últimamente se viven en Lima, la cámara del Honor 50 5G ofrece fotografías en alta resolución y coloridas. No hay necesidad de utilizar el HDR, te puedes apoyar de ella para ingreso de luz, y de paso aprovechar también la inteligencia artificial.

Los colores se muestran correctos sin demasiada pastelización, ni mucho menos saturación. Los disparos tienden a ser rápidos, evitando que pierdas esa toma interesante que quieres captar como es el caso del vuelo de un pájaro o el paso a velocidad de una moto.

La cámara del Honor 50 muestran colores correctos sin demasiada pastelización. (Foto: Rommel Yupanqui)

Una de las cosas que le hemos sacado provecho al terminal es su zoom. (Foto: Rommel Yupanqui)

Los colores son vibrantes, no llegando a maltratar la foto con demasiada artificialidad. (Foto: Rommel Yupanqui)

Una de las cosas que le hemos sacado provecho al terminal es su zoom. Este trabaja de forma correcta, sin distorsión de la imagen ni mucho menos degradación de los píxeles. Ello podrá actuar casi como un telescopio y así fotografiar detalles que a simple vista no se visualizan, como es el caso de las torres y campanarios.

Ya mudándonos al lente de profundidad, el cual se activa de manera automática y trabaja en conjunto con el principal, realiza el difuminado de fondo correcto de los objetos y mejorando el que se encuentra cerca. Asimismo puedes hacer uso de un sensor macro que beneficia los detalles de las imágenes. Por ejemplo, puedes visualizar el polen de las flores.

Ya mudándonos al lente de profundidad, el cual se activa de manera automática y trabaja en conjunto con el principal. (Foto: Rommel Yupanqui)

En caso necesites tomar una imagen a contraluz, pues no habrá ningún tipo de problema, pues los colores no se pierden y esto alimenta a que las tonalidades sean intensas, sin quemado o algún tipo de imperfección, tampoco se evidenciará oscuridad.

A contra luz, los colores no se pierden y esto alimenta a que las tonalidades sean intensas. (Foto: Rommel Yupanqui)

Con buena iluminación, la cámara del Honor 50 5G ofrece fotografías en alta resolución. (Foto: Rommel Yupanqui)

Para los selfies, el Honor 50 5G ha decidido colocar un sensor de 32 megapíxeles, con la finalidad de captar buenos planos de nuestro rostro. Incluso, podemos visualizar los poros y hasta detalles del cabello. En caso quieras utilizar el modo retrato, también delinea bien el contorno de la cara, generando que el fondo se difumine a fin de que nuestros selfies sean de portada.

En la noche puedes utilizar el modo nocturno, aunque no hay pérdida de calidad ni ruido, este beneficiará a que no tengas que usar el flash para destacar el detalle de algún objeto, aunque siempre es bueno apoyarse por una luz.

BATERÍA

Al tener varios recursos como variaciones en el RAM, almacenamiento, Honor dota a ambos equipos que llegan al Perú con una batería de 4300 mAh, el mismo que puede extenderse hasta más de 2 días sin necesidad de buscar un tomacorriente de manera urgente.

En caso tengas el ahorrador de energía activo podrás tener un par de horas extras en la batería. Pero no es lo único, lo que me ha gustado es que incluye todos los componentes en la caja, pues cuenta con cargador de 66w.

La batería puede extenderse hasta más de 2 días sin necesidad de buscar un tomacorriente de manera urgente. (Foto: Rommel Yupanqui)

El Honor 50 5G puede llegar al 70 % a los 25 minutos, mientras que al 100% podrás tenerlo a los 45 a los 50 minutos. Eso sí, debes dejarlo en reposo para evitar drenaje con pausas.

CONCLUSIÓN