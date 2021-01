Honor anunció su estrategia de marca en el contexto del anuncio de su nuevo dispositivo el Honor View 40 , iniciando el año como una compañía completamente independiente. Pero no solo eso, sino que también hace su ingreso al Perú.

Durante su evento en línea, George Zhao, CEO de Honor Device, además de presentar los nuevos dispositivos de la marca, reveló el nuevo slogan de Honor será “Go Beyond”, el cual describe la ambición de la compañía de convertirse en una marca global con productos innovadores, confiables y con la máxima calidad.

“Estamos muy agradecidos con el apoyo constante y la lealtad de los socios y consumidores que han estado a nuestro lado en los últimos siete años. Por eso, son nuestra prioridad número uno, y al iniciar este emocionante nuevo capítulo, estaremos dedicados a ir más allá para crear un nuevo mundo inteligente al alcance de todos alrededor del mundo”, comentó George Zhao.

Para llevarlo a cabo Honor introdujo una nueva estrategia de marca enfocada en tres pilares, los cuales son “todos los escenarios” (All Scenarios), “todos los canales” (All Channels) y “todas las personas” (All People) a la par de continuar con la estrategia de producto “1+8+N”.

Así será el nuevo slogan de Honor quien se lanza como empresa independiente: “Go Beyond”. (Foto: Honor)

Pero no solo eso, en el marco de su actividad, la marca ahora independiente de Huawei ha confirmado alianzas con proveedores de la industria como AMD, Intel, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Qualcomm, Samsung, SK hynix y Sony.

¿Cuándo llegará a Perú? Los lanzamientos y la firma de convenios con otras marcas, Honor anunció que impulsa los ambiciosos planes de expansión hacia más mercados tradicionales alrededor del mundo en el 2021 y más allá.

Por ejemplo, para Perú “la marca ya viene preparando el terreno para su llegada oficial, consolidando un equipo humano listo para desarrollar estrategias que permitan satisfacer las necesidades de los usuarios y usuarias locales”, aseguró Eid Hirsh, Director de Relaciones Públicas de Honor Perú.

Asimismo, mencionó que “muy pronto tendremos novedades, lanzamientos y promociones que estamos seguros demostrarán el compromiso de Honor en el país”, reiteró Hirsh.