Honor ha lanzado uno de sus equipos más recientes este 2024 en Perú: el Honor Magic 6 Lite, un equipo que tiene la particularidad de poder ser lanzado desde una altura considerable y, como dice la marca, no sufrirá daño alguno. ¿Será verdad? Tuve la oportunidad de poder probar el dispositivo de gama media durante algunas semanas y ya tengo la review completa del terminal en su color naranja con un cuero vegano que lo protege en la zona trasera.

DISEÑO

El Honor Magic 6 Lite es uno de los dispositivos que se ha caracterizado por ser netamente guerrero. ¿A qué me refiero? Pues la compañía lo dota de una display denominada como Honor Shield Glass, misma que es capaz de resistir no solo a caídas intempestivas, sino también poder lanzarse desde varios metros y hasta romper objetos sin que la pantalla se rompa. Su protección es en 360 grados, por lo que, si optas tanto en colores negro o verde, incluyendo el naranja con cuero vegano, no le sucederá nada.

En la zona trasera encontramos un módulo de cámaras, pero saliéndose de la forma tradicional. Esta se presenta en forma circular donde hay tres sensores, incluyendo el flash. En su estructura también ubicamos el botón de encendido y apagado, los de volumen y el puerto USB Tipo-C, el altavoz y la ranura para colocar la SIMCard.

REVIEW | La pantalla es Honor Shield Glass, misma que es capaz de resistir no solo a caídas intempestivas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno es que se le puede adaptar un cable para conectar tus auriculares y así no pierdas en ningún momento esos audífonos alámbricos. De igual modo, te comento que me ha gustado la tonalidad naranja del equipo que, si bien tiene una textura bastante deliciosa, siempre hay que protegerlo con el case de silicona que trae de regalo a fin de que se corte o algo por el estilo.

En su fachada hay una pantalla ligeramente curva que permite que todo el contorno del terminal goce de buen agarre sin la necesidad de que tengas alguna dificultad en sostenerlo con una sola mano. En ella se encuentra la cámara frontal, misma que está en un pequeño orificio para que no interrumpa en la visualización.

REVIEW | El dispositivo lleva una estructura de 163,6 x 75,5 x 7,98 mm con 185 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre sus medidas, el Honor Magic 6 Lite es bastante delgado y pesa como una pluma. Lleva una estructura de 163,6 x 75,5 x 7,98 mm con 185 gramos. No quiero dejar pasar que también el lector de huella sobre la pantalla sigue siendo preciso, no hay demoras ni mucho menos algún tipo de desequilibrio.

PANTALLA

Tras destacarse por ser prácticamente guerrero, es decir, no se rompe con facilidad. Honor introduce en el Honor Magic 6 Lite un nuevo protector que evitará no solo que el terminal se quiebre por completo en el primer contacto con el suelo, sino que no se pegan demasiado las huellas dactilares.

Asimismo, el hecho de que traiga una pantalla curva, no significa que goce de los famosos toques fantasmas. Eso ya la marca china lo tiene bastante regulado, evitando que tengas que estar limpiando tu dispositivo a cada rato. Eso sí, con tantas caídas y golpes que he hecho, se terminó por salir la mica que trae por defecto el terminal, por lo que es mejor siempre cambiarla por una más guerrera.

REVIEW | Asimismo, el hecho de que traiga una pantalla curva, no significa que goce de los famosos toques fantasmas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El panel del Honor Magic 6 Lite es AMOLED de 6,78 pulgadas y viene con una resolución de 2.652 x 1.220 píxeles, lo que permite que puedas reproducir tu contenido en hasta 2160 píxeles en el caso de YouTube y Netflix. Asimismo, no sufrirás si es que te encuentras en el cenit, pues aguanta 1.200 nits de brillo, además su modo automático evita a que pierdas batería.

REVIEW | El panel del Honor Magic 6 Lite es AMOLED de 6,78 pulgadas y viene con una resolución de 2.652 x 1.220 píxeles. (Fotos: MAG - Rommel Yupanqui)

Los colores del Honor Magic 6 Lite son bastante intensos, generando que no pierdas ninguna pizca de las tonalidades negro y blanco. Por lo menos los detalles están bien plasmados y no hay falsificación entre los matices de alguna serie streaming.

Tampoco la marca china exagera en el contraste, pienso que están bien plasmados, así como el tema de la saturación, pues está bien calibrado a fin de que no haya ningún tipo de inconvenientes o el famoso quemado en la display. Por lo menos sus píxeles están bien puestos.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Honor ha decidido colocar un procesador del 2022 a su equipo, es decir, el Snapdragon 6 Gen 1. Como sabes, el equipo fue presentado el año pasado, por lo que al llegar recién al Perú, no genera que sea desfasado. El dispositivo de gama media tiene una buena performance frente a todo lo que realiza. Me gustó el hecho de que la velocidad de las animaciones y la apertura de aplicaciones no sea un tema de dolor de cabeza.

En el Honor Magic 6 Lite también cuenta con 8 GB de RAM, mismas que se expanden, de manera automática, hasta 8 GB más gracias a Honor RAM Turbo. Cuando haces tu trabajo diario y el terminal sabe que te falta memoria para que puedas realizar tareas complejas, los GB expandibles se activan automáticamente, aunque me gustaría que la marca ya introduzca una opción para modificar su medida.

REVIEW | Honor ha decidido colocar un procesador del 2022 a su equipo, es decir, el Snapdragon 6 Gen 1. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el almacenamiento llega con 256 GB, aunque estos no se pueden expandir, por lo que siempre debes vaciar o realizar limpieza para que no te quedes sin espacio. De igual manera el terminal chino llega con Android 13 y Honor Magic OS 7.2, aunque Honor ha mencionado que su dispositivo gozará de hasta dos actualizaciones, es decir, llegará a Android 15, por lo que no hay ese pavor de tener que cambiar de teléfono cada año.

REVIEW | De igual manera el terminal chino llega con Android 13 y Honor Magic OS 7.2, aunque Honor ha mencionado que su dispositivo gozará de hasta dos actualizaciones. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una de las cosas resaltantes también se encuentra en la performance. Durante el tiempo que tengo el celular, no hay pizca de pixelización, retrasos de tareas, ni mucho menos en la carga de los juegos. Parece que Honor comprende que la velocidad es un factor importante dentro de los terminales no solo de gama alta, sino también de la gama media.

En el apartado de los videojuegos, me gustó el desenvolvimiento de Fortnite. Los gráficos estaban bien puestos, aunque sí o sí debes dejar que se descarguen todos los componentes en HD para obtener mejoras. Los disparos y el juego con las pulsaciones se hacían rápido, además del manejo de los autos, no terminarás nada mareado. Aunque me he percatado que, cuando se vuelve oscuro, notarás que algunas imágenes cargan más lentas que cuando estás en el día.

En el caso de Genshin Impact fue totalmente diferente. La fluidez era algo bastante representativo en el equipo. No hubo ningún tipo de retraso cuando cargaba, esto lo hacía bastante rápido. En el tema de los ataques de los personajes también era preciso y la calibración estaba a tope con los 30 fotogramas por segundo en media. Si subimos a los 60 fotogramas, es posible que sí se presente una calentura en extremo.

REVIEW | En el caso de Genshin Impact fue totalmente diferente. La fluidez era algo bastante representativo en el equipo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en la temperatura, debo decir que el Honor Magic 6 Lite sí quema debajo de las cámaras, supongo donde estará no solo la batería, sino también el chipset. A veces hay que dejarlo reposar para evitar cualquier tipo de inconvenientes.

CÁMARAS

Con respecto a sus cámaras, estas son de 108 MP con f/1.8 la principal, además de un gran angular de 5 MP con f/2.2 y un macro de 2 MP con f/2.4. Mientras que el sensor para selfies es de 16 megapíxeles.

La cámara principal brinda fotos bastante decentes, sin gramos de ruído. Esto permite que el terminal pueda adaptarse de manera correcta a la luz del día, aunque te sugiero que siempre debas emplear el HDR para así obtener algo más de colorimetría, y, en caso lo desees, también puedas habilitar la inteligencia artificial.

REVIEW | Así tomas las fotos el Honor Magic 6 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así tomas las fotos el Honor Magic 6 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así tomas las fotos el Honor Magic 6 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ambos te brindan mayor resalte en las tonalidades, aunque a veces ya en condiciones donde la iluminación es fuerte, puede darle un pelo más de equilibrio en el contraste y evitar la saturación o el quemado en extremo.

Por defecto el Honor Magic 6 Lite trae 12 megapíxeles en las imágenes, aunque sí existe una opción para habilitar esos 108 megapíxeles, aunque en este último es imposible jugar con el zoom o algunos lentes como el macro. De igual manera, con este lente debes ser un poco preciso a fin de que haya un buen enfoque y no termine por sucumbir al primer movimiento.

REVIEW | Así tomas las fotos el Honor Magic 6 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Los disparos que se ejecutan son rápidos, por lo que podrás captar ese momento que sucede en pocos segundos. En el caso del zoom, debo decir que este es digital, pues el terminal no trae uno específico. Con esta función puedes hacer hasta 3X de acercamiento. ¿Qué hay del gran angular? Aquí sí debo decir que es un poco básico. Hay claras diferencia en torno al resultado con la cámara principal, por lo que sí es necesario una luz bastante fuerte para aprovecharlo al máximo. En caso estés en oscuridad con parcial luminosidad, los focos o los postes pueden brindar más fuerza que los mismos elementos que deseas captar.

REVIEW | Así tomas las fotos el Honor Magic 6 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así tomas las fotos el Honor Magic 6 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el macro permite optimizar tu imagen con 4 centímetros estando frente al objeto. También deberás de tener buena luz para que este trabaje de manera correcta o, de lo contrario, se verá muy fría.

La cámara para selfies está graduada de forma que pueda detectar el rostro rápidamente, aunque tienes una opción para poder tomarte ese retrato y que todo el fondo esté difuminado. Sin duda alguna Honor ha hecho varios cambios en su terminal que hace que algunos detalles hayan cambiado con respecto a su lanzamiento el año pasado a cómo está en el presente. Las actualizaciones la llevan a buenos niveles.

BATERÍA

La batería del Honor Magic 6 Lite es de 5300 mAh, mismo que puede cargar gracias a su enchufe que proporciona 35 W. En el tema del drenaje, puedes tener hasta día y medio sin tocar el enchufe, pero eso sí, limitando un poco el brillo y algunas funciones como el Always On.

De igual forma, si eres un usuario que le gusta jugar a cada rato o querer probar la cámara insistentemente, la batería del terminal puede llegar entre 7 a 8 horas, dependiendo de la cantidad de minutos que te la pases en el celular.

REVIEW | La batería del Honor Magic 6 Lite es de 5300 mAh, mismo que puede cargar gracias a su enchufe que proporciona 35 W. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno es que en la caja se le proporciona el enchufe. Esta te permite obtener el 100% de la energía en tan solo 1 hora, mientras que el 50% lo puedes tener en tan solo 25 minutos. Eso sí, te recomiendo siempre emplear los cables originales para evitar inconvenientes.

CONCLUSIONES

El Honor Magic 6 Lite destaca bastante por su diseño que no se rompe. Mi favorito se ha convertido en color naranja con esa textura trasera que le da una buena sensación a la mano.

También destaca en el aspecto de la pantalla. Aquí no necesitarás demasiada explicación porque, la verdad, es que este dispositivo no se rompe en caso se te caiga al suelo de manera intempestiva.

Su procesador y rendimiento también está en buenas condiciones, sin bajar la velocidad del equipo ni mucho menos perder esa fluidez con el que llegó ni bien se abre la caja.

Lo que sí debes estar pendiente es que las cámaras las goces con buena iluminación. Si existe algún tipo de sombras, puede que las tonalidades salgan frías. Asimismo acompáñalo con el HDR o activa la inteligencia artificial.

El Honor Magic 6 Lite se vende en el Perú a 1699 desde la página de Honor.

