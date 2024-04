Son varios los celulares que han hecho su entrada al país, uno de ellos es el más reciente smartphone de gama alta, el Honor Magic 6 Pro, considerado como uno de los que tiene la mejor cámara hasta el momento, según DXOMark, ¿será cierto? Tuve la oportunidad de probar el terminal durante algunas semanas y por fin te presento todo lo que opino del smartphone en cuestión a diseño, pantalla, cámaras, videojuegos, batería, entre otros. Chequea esta review y su ficha técnica.

Ficha técnica Honor Magic 6 Pro

PANTALLA OLED 6,8″

LPTO hasta 120 Hz

Resolución 1280 x 2800 píxeles (453 ppp).

HDR10+, Dolby Vision.

1.600 nits HBM. 5.000 nits HDR DIMENSIONES Y PESO 162,5 x 75,8 x 8,9 mm

225 g PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB ALMACENAMIENTO 512 GB UFS 4.0 CÁMARAS TRASERAS Principal: 50 MP, apertura variable f/1.4 y f/2.0 (sensor de 1/1,3″).

Ultra Gran Angular: 50 MP f/2.76, 122º FOV.

Telefoto: 180 MP f/2.6, zoom óptico 2,5x CÁMARA DELANTERA 50 MP f/2.0 BATERÍA 5.600 mAh.

Carga rápida a 80 W SISTEMA OPERATIVO MagicOS 8.0 basado en Android 14 OTROS Reconocimiento facial.

Sensor de huella

Resistencia al agua y al polvo IP68

Wi-Fi 7.

Bluetooth 5.2

DISEÑO

Lanzado en el Mobile World Congress en Barcelona este año, Honor ha sorprendido a muchos usuarios pues se ha convertido en uno de los terminales con mejores cámaras hasta el momento de esta review. Ese módulo trasero, de color plateado, resalta bastante bien y no sobresale demasiado de su cuerpo, generando que no termine tambaleándose cuando lo coloques sobre la mesa o se resbale en caso vibre por una llamada.

El Honor Magic 6 Pro tiene medias de 162.5 x 75.8 x 8.9 mm y pesa alrededor de los 225 gramos. Su cuerpo está hecho completamente de vidrio resistente en la zona delantera, mientras que en la trasera existen dos versiones: el de cuero vegano, de color verde, y el de vidrio. La textura del segundo es bastante buena y trae un ligero alto relieve que se siente delicioso. Eso sí, hay que tener cuidado ya que esto puede sufrir daños.

REVIEW | El Honor Magic 6 Pro tiene medias de 162.5 x 75.8 x 8.9 mm y pesa alrededor de los 225 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, a los laterales, con frames hechos de aluminio, se encuentra el puerto USB Tipo-C OTG con el que puedes conectar desde un micrófono hasta tus audífonos, además de los botones de volumen, el de encendido y apagado, la ranura para la SIMCard y los altavoces estéreo.

Ahora en la zona delantera Honor coloca una pantalla curva hecha de NanoCrystal Shield, generando que sorporte a caídas, siendo también resistente con respecto a la generación anterior. Ocupa el 91.6% de toda la fachada y se extiende de tal forma que puedas manejarlo tanto en vertical, horizontal y con una sola mano.

REVIEW | Sus cámaras no sobresalen demasiado del cuerpo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La estructura del Honor Magic 6 Pro es ligera, pues no se siente demasiado su peso. Me ha gustado la armonía en cómo la marca china coloca sus componentes. Asimismo, en su display también se halla una píldora desde donde podrás controlar ciertas aplicaciones.

PANTALLA

Considerado como uno de los que se preocupa en el cuidado del ojo, el Honor Magic 6 Lite cuenta con una pantalla que ayuda a que puedas ver sin que haya molestias o la famosa fatiga visual. Esta tiene un panel de 6.8 pulgadas OLED con Dolby Vision y HDR.

Asimismo, lleva 1800 nits de brillo, evitando a que puedas perder todas tus notificaciones cuando te encuentres en el sol o en un lugar demasiado iluminado. Por otro lado, lo que me gusta es que, pese a que tiene una pantalla curva, no hay ninguna interrupción en cuestión a las pulsaciones.

REVIEW | El panel de 6.8 pulgadas OLED con Dolby Vision y HDR. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Además, puedes controlar esos toques fantasmas cuando estás grabando o simplemente reproduciendo un video. Otro detalle que te gustará del Honor Magic 6 Pro es que tiene una resolución de 2800 x 1280 píxeles, bastante bueno para que la calidad de los clips que observas de YouTube, Netflix o cualquier plataforma streaming, no termine por cortarse.

REVIEW| El Honor Magic 6 Pro es que tiene una resolución de 2800 x 1280 píxeles, bastante bueno para que la calidad de los clips que observas de YouTube. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Otro detallito es que también alcanza la tasa más alta de los 120 Hz, a 60 fotogramas por segundo, en lo que es la visualización. No hay demasiado contraste saturado ni tampoco hay pérdidas en la naturalidad. Pienso que Honor ha hecho bien las cosas al construir un dispositivo capaz de tener balanceado bien los negros y blancos, sin llegar a ser tan chirriantes, pero sí que no produzca el famoso efecto espejo.

Además, Honor introduce una pantalla con ciclos circadianos personalizados para que la pantalla pase a un tono amarillo reconfortante evitando esfuerzo en los ojos y afectando el sueño. Ello, sobre todo, se habilita gracias a que la mayoría pasa largo rato viendo computadora que, a la larga, puede dañar la vista por la luz artificial.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Aunque su hermano menor cuente con Android 13, próximo a actualizarse a Android 14, el Honor Magic 6 Pro viene con el último sistema operativo de Google listo para que puedas disfrutar de todas las funciones más actuales de la compañía de Mountain View. Incluso la marca china garantiza que su equipo podrá tener hasta 3 actualizaciones más.

Pero eso no es todo, también se le introduce Magic OS 8, la capa de personalización más reciente de la compañía asiática. ¿Qué hay sobre el procesador? Pues este es Snapdragon 8 Gen 3 de 4 nm, lo que lo convierte en uno de los imbatibles en cuando a apertura de aplicaciones pesadas se refiere.

HONOR | Se le introduce Magic OS 8, la capa de personalización más reciente de la compañía asiática. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Puedes instalar diversidad de juegos o apps, renderizar, correr todo lo que desees, y no habrá pizca de lentitud en el móvil. Le acompaña los 512 GB de almacenamiento interno, para que no te preocupes en tener que desocupar el celular a cada rato, y el 12 GB de RAM, aumentados gracias a Honor RAM Turbo.

Lo bueno es que todos los programas que tengas instalado en el dispositivo no tienden a pestañar ni tampoco a colgarse. Todo está en su sitio de modo que así puedas editar un video hasta emplear el gaming test. Es precisamente con este último donde hemos probado Fortnite y Genshin Impact.

REVIEW | Le acompaña los 512 GB de almacenamiento interno con 12 GB de RAM. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el primero de ellos resultó bastante buena la cosa. Si bien tienes que descargar los gráficos de manera que evite cualquier tipo de lentitud, por lo menos no hubo pizca de pixelización en las imágenes. Me encantó la fluidez y la capacidad de poder llegar a la tasa más alta, es decir, nivel superior con 30 fotogramas por segundo. El desplazamiento de los personajes y el control de las pulsaciones iba correctamente, no se generaron retrasos ni desincronización en torno a la imagen y el audio. Aunque a veces el brillo automático sí que generará cierta desventaja y yo te aconsejo a que lo desactives.

REVIEW | Los videojuegos no caen ni por un instante. Pueden habilitarse los 60 fotogramas por segundo en una calidad alta. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre el segundo juego, Genshin Impact, también ocurrió lo mismo. Fue más que suficiente y no se produjo ningún tipo de retrasos de por medio. La calidad gráfica también estaba precisa y los cuadrados en las imágenes no se exponían por nada del mundo. Se jugó en calidad muy alta a 60 fotogramas por segundo y la fluidez del juego, así como la adaptación en su pantalla, estaba correcta. Los personajes se mueven bastante rápidos y no hubo paralización cuando querías atacar o girar a 360 grados.

CÁMARAS

El Honor Magic 6 Pro tiene triple sensor trasero encabezados por un lente principal de 50 megapíxeles, un periscopio de 180 megapíxeles y un ultra gran angular de 50 megapíxeles. Ya en la zona delantera se encuentra el lente de 50 megapixeles acompañado del TOF 3D.

El dispositivo en general sale bien parado en cuestión fotográfia, no hay decaimiento ni mucho menos se produce una sobre exposición en ellas. La nitidez con la que registra las imágenes, y la naturalidad, hacen que la pongan a tope y supere a dispositivos como los Samsung y los iPhone.

REVIEW | Así toma las fotos el Honor Magic 6 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Honor Magic 6 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Me ha gustado cómo trata la imagen realzando el cielo y las tonalidades verdosas, evitando cualquier falsedad en las tonalidades. Asimismo, si estás en contra luz, eso no es un impedimento en la cámara, ya que suele brindar colores sin quemado. Puedes ayudarte con el HDR y la inteligencia artificial para mejorar su desempeño.

Los disparos son rápidos generando que puedas sacar el terminal de tu bolsillo rápidamente y tomes esa foto que tanto deseas de manera rápida, sin que salga movida. En el caso de que te acerques a un objeto demasiado, no hay deformaciones, por el contrario, se ve cierta naturalidad en el equipo, llevando al terminal a un nivel que muchos quisieran tener, incluyendo quienes sí tienen un lente macro.

REVIEW | Así toma las fotos el Honor Magic 6 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Honor Magic 6 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre el tema del zoom, puedes realizar hasta 10X de acercamiento y no hay deformación en la imagen. Eso sí, notarás un ligero cambio o que salta la pantalla cuando trata de enfocar el terminal. Allí, por defecto, vienen los 12 megapíxeles, pero tienes la opción de emplear los 180 megapíxeles. De esa manera podrás tener detallitos como los arañazos de un plástico, los pelitos de un muñeco, los píxeles de una pantalla de televisor, entre otros.

REVIEW | Así toma las fotos el Honor Magic 6 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Honor Magic 6 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Honor Magic 6 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Qué hay en el interior? Tampoco sufre ningún problema. Lo que hace Honor es abrir más la apertura de sus cámaras para ayudarse de todos los recursos y obtener luminosidad de donde puede. De igual manera en la noche, no hay necesidad de emplear el flash y todo lo que tienes que hacer será pararte en una fuente de luz para lograr obtener una buena foto. En ese último punto Honor le da un destello a sus imágenes muy distinta a otras cámaras que suelen dar ruido.

En torno a su cámara frontal, también tiende a generar buenos retratos, detectando el contorno para que le puedas aplicar algún efecto como el famoso efecto bokeh. Eso sí, hay un nivel de maquillaje que suele aparecer en los selfies, pero mantiene de por sí la naturalidad. En la noche decae un poco, pero tiende a pararse siempre y cuando uses la luz que tienes en tu habitación, entre otros.

BATERÍA

Una de las cosas que me ha llamado la atención de este Honor Magic 6 Pro es que en su enchufe trae hasta 100w. En el mercado internacional viene con 88w de carga. No sé si es una equivocación o es que se le puede brindar mayor nivel de energía al dispositivo.

Por lo demás, el Honor Magic 6 Pro ofrece buen nivel de drenaje energético, adaptándose a los cambios dependiendo del uso de tu dispositivo. Puedes tener entre 6 a 7 horas de uso de la cámara, videojuegos y hasta chequear una maratón. Pero en caso solo lo emplees en tareas básicas, llegará hasta día y medio o 24 horas.

HONOR | El celular viene con 88w de carga y puede llegar hasta el 100% en menos de 35 minutos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Puedes tener el dispositivo en un 100% en tan solo 30 a 35 minutos, mientras que el 50% lo obtendrás en 12 minutos aproximadamente. Eso sí, debes tener los cables originales para que no haya imprevistos futuros con la vida de la batería.

CONCLUSIONES

El Honor Magic 6 Pro es un dispositivo bonito y guerrero a la vez, capaz de ayudarte a proteger tu vista y contar con un diseño con cuero vegano de textura gomosa que se siente delicioso a la mano.

Asimismo, lleva un procesador bastante potente para que así no se cuelgue en realizar las labores más pesadas. Por el contrario, el terminal se desempeña bien en cualquier condición, incluyendo los juegos.

Sus cámaras pasan otro nivel y son las mejores hasta el momento. Puede que en adelante hayan competidores, pero la calidad fotográfica que ofrece el Honor está bien calibrada, sin que se termine por pixelear una imagen ni mucho menos se produzca deterioro en los objetos y detalles.

La batería está bien, aunque traiga cuero vegano, eso no lo exime de que sobrecaliente un poco justo en la zona donde se encuentran las cámaras.

Aquí te dejo más sobre los celulares de Honor

Síguenos en nuestras redes sociales: