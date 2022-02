Como sorpresa, Honor ha decidido mostrar en el Perú su celular plegable, el Honor Magic V , un terminal que nos ha llamado bastante la atención no solo por su pantalla principal externa, sino por ser el primer dispositivo de la marca china en ser completamente plegable.

Si bien aún no está a la venta, y no se sabe si llegará a esta parte del continente, Honor ha decidido realizar un mini evento donde hemos podido probar no solo la cámara del equipo, sino también probar ciertas funciones en un primer hands on.

HONOR MAGIC V: PRIMERAS IMPRESIONES

Si hay algo de atractivo en los celulares plegables es que su arquitectura le permite no solo ser un simple celular, sino convertirse en tablet. El Magic V de Honor cuenta, en la parte externa, de una pantalla OLED de 6,45 pulgadas, misma que lleva una pequeña curvatura a uno de sus lados.

(Foto: Rommel Yupanqui)

Este le da un aspecto especial y, sobre todo, se aprovecha bien la fachada, estirando la display al máximo para que puedas contar con una estructura 21:9 con resolución 2.560 x 1.080 píxeles. Asimismo, esta viene protegida por un vidrio bastante resistente que, por casualidades de la vida, lo hemos probado y no ha sufrido ningún quiño (felizmente).

Por otro lado, lo que sí nos hemos dado cuenta es que se cierra completamente, teniendo una ranura que Honor denomina como forma de gota con el objetivo de que no ingrese ningún tipo de objeto extraño. El doblez es perfecto a diferencia de otros equipos que todavía mantienen una pequeña abertura cuando se encuentra cerrado.

(Foto: Rommel Yupanqui)

Pero no solo es ese detalle, sino que el Honor Magic V lleva medidas de 160,4 x 72,7 x 14,3 mm, siendo más delgado que su competidor. Ya en la zona trasera tenemos triple cámara en un cuerpo hecho de vidrio. A los laterales, hechos de aluminio, tenemos los botones de volúmen, encendido y apagado que también actúa como sensor de huella.

Sin duda un producto bien hecho por parte de Honor que sí nos ha dado la esperanza de utilizar un terminal plegable durante buen tiempo en nuestras labores diarias.

(Foto: Rommel Yupanqui)

En el tema de la pantalla interna, pues esta viene con tecnología Foldable OLED que impide el rebote de luz o que te veas cual espejo. Los negros son bastante intensos y la intensidad en los colores están bien calibrados, generando que no deformen la realidad.

Si bien se nota un poco el pliegue medio, es lo normal en estos equipos. Aún no existe una tecnología que impida que se vea la famosa linea negra. ¿Cuántos años tendremos que esperar?

(Foto: Rommel Yupanqui)

La resolución de la display interna es de 2.272 x 1.984 píxeles y viene en un formato 10:9, con la finalidad de que se adapten todas las aplicaciones, contenido, etc. Incluso, tienes la capacidad de poder abrir hasta 3 aplicaciones y así trabajar sin ningún tipo de problema: chatear, revisar el correo y ver videos o escuchar música.

(Foto: Rommel Yupanqui)

Ya en el apartado interno tenemos como procesador principal el Snapdragon 8 Gen 1, además de 256 GB de almacenamiento, modelo que se mostró en Perú, y 12 GB, como para que trabajes lo que desees. Mientras que en el tema de la batería cuenta con 4.750 mAh para encender esos 3 paneles que cuenta el dispositivo, además de una carga rápida de 66W, por lo que en menos de media hora podrás obtener, según la marca, el 50%.

Ya mudándonos al apartado de las cámaras, el Honor Magic V tiene unos sensores con diseño particular. Los tres lentes están diseñados en unas esferas que las hacen lucir elegantes. Asimismo tiene una cámara principal de 50 megapíxeles f/1.9 con gran angular de 50 megapíxeles f/2.2 y uno denominado hiperespectral de 50 megapíxeles f/2.0.

(Foto: Rommel Yupanqui)

La calidad fotográfica que brinda el terminal plegable le da un empuje más para que el dispositivo pueda llegar a Latinoamérica y así ingresar a competir rápidamente. El hecho de que tenga Android 12 y los servicios de Google, acompañado de Magic 6, es todo un plus.

¿Honor asumirá el reto de traer este portafolio al país? Aunque no se nos ha adelantado nada al respecto, en algunos países de Latinoamérica también se puede disfrutar de esta experiencia.