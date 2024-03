Honor ha decidido presentar en gran parte de Latinoamérica su nuevo smartphone plegable: el Honor Magic V2. Este dispositivo es capaz de convertirse en una tablet con solo abrir la pantall interna del terminal. Incluso tiene un grosor de 9.9 mm, que lo ponen un poco más grueso que el iPhone, pero cuando está abierto, alcanza los 4.7mm, siendo el más delgado con respecto a sus competidores, incluyendo los que están en su gama. ¿Será buena idea comprarlo? ¿Se va a maltratar? Si estás en duda y quieres adquirirlo, entonces hoy te digo qué tal es en esta completa review y así tomes una decisión.

FICHA TÉCNICA

PANTALLA EXTERNA OLED LTPO de 6,43 pulgadas

Resolución FullHD+ (2376 × 1060 píxeles)

1 - 120 Hz

100% DCI-P3

Formato 20:9

HDR10+

PWM Dimming 3840Hz PANTALLA INTERNA OLED LTPO plegable de 7,92 pulgadas

Resolución 2344 × 2156 píxeles

120 Hz

DCI-P3HDR10+

PWM Dimming 3840Hz

Compatible con Magic Pen DIMENSIONES Y PESO Plegado: 156.7 x 74.1 x 9.9mm

Desplegado: 156.7 x 145.4 x 4.7mm

237 gramos PROCESADOR Snapdragon 8 Gen 2 RAM 16 GB con 7 GB de Honor RAM Turbo ALMACENAMIENTO 512 GB CÁMARAS TRASERAS Principal: 50 megapíxeles f/1.9

Gran angular/macro: 50 megapíxeles f/2.0

Telefoto: 20 megapíxeles, f/2.4, zoom óptico x3, OIS CÁMARAS DELANTERAS 16 megapíxeles f/2.2 (pantalla interior)

16 megapíxeles f/2.2 (pantalla exterior) SISTEMA OPERATIVO MagicOS 7.2

Android 13 BATERÍA 5.000 mAh

Carga rápida 66 W CONECTIVIDAD 5G NSA/SA

4G

Dual nanoSIM

USB tipo C

DISEÑO

El Honor Magic V2 sorprende porque, al ser un celular con doble pantalla interna, tiende a ser más delgado que sus competidores. Me ha gustado la forma en cómo Honor ha logrado desplegar los componentes de su equipo para ser casi igual al grosor de un iPhone, ello sin quitar algún elemento que es de prioridad en el móvil. Plegado mide 156.7 x 74.1 x 9.9 mm y se puede sostener bien en una sola mano.

Lo mejor de todo es que la marca china dota a su equipo con un cuero vegano en la zona trasera, permitiendo que el dispositivo goce de una textura rica, pero además protectora. Su módulo de cámaras tiende a salir un poco más de lo normal del cuerpo, y se ubica en una especie de rectángulo ovalado completamente cubierto.

REVIEW | Plegado mide 156.7 x 74.1 x 9.9 mm y se puede sostener bien en una sola mano. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

A los laterales de este Honor Magic V2 ubicamos el puerto USB Tipo-C, doble altavoz, la ranura para la SIM Card, los botones de volumen y el de encendido y apagado. Asimismo, lleva en la zona delantera una display curva con un pequeño orificio donde se halla la cámara frontal.

Una vez desplegado, el terminal es de 156.7 x 145.4 x 4.7mm, permitiendo que puedas visualizar todo lo que desees sin interrupciones. Eso sí, debes tener un poco de cuidado con los materiales para que no de dañen.

REVIEW | Una vez desplegado, el terminal es de 156.7 x 145.4 x 4.7mm. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La bisagra tiene un manejo de control máximo, generando que el dispositivo pueda abrirse y cerrarse buena cantidad de veces. No se han reportado fallas sobre si se sale el plástico que cubre la display o no, pero se nota que Honor lo refuerza con unos bíseles un poco gruesos.

Todo el terminal está hecho entre plástico y aluminio para que no sufra demasiado en cuanto si se te cae al suelo o tiende a sufrir algún tipo de golpes en sus esquinas. Aunque no viene reforzado como su versión Porsche, por lo menos trae un protector grueso y templado que evitan imprevistos.

REVIEW | El Honor Magic V2 sorprende porque, al ser un celular con doble pantalla interna, tiende a ser más delgado que sus competidores. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

PANTALLA

La pantalla del Honor Magic V2, en la parte externa, es de 6,43 pulgadas de tipo OLED. En ella puedes configurar hasta en 3 velocidades de animación: 120 Hz, 90 Hz y 60 Hz. Yo elegí la última para el uso cotidiano. Asimismo, viene con 2376 × 1060 píxeles se resolución, ello con la finalidad de que puedas visualizar con mayor detalle contenido que se encuentra en alta calidad.

En el caso de la display interna, esta es OLED de 7,92 pulgadas y también cuenta con 120 Hz de tasa de refresco con resolución 2344 × 2156 píxeles. Lo bueno es que Honor te permite usar el Magic Pen, aunque tiene que ser exclusivamente ese o, de lo contrario, podrás dañar la pantalla por la presión que ejerces.

REVIEW |La pantalla del Honor Magic V2, en la parte externa, es de 6,43 pulgadas de tipo OLED. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Al decir verdad, el panel interno se ve bueno y no tiende a maltratarse mucho; sin embargo, debo confirmar que se le impregnan las huellas dactilares en demasía, por lo que siempre es bueno tener que limpiarlo a cada rato con mucho cuidado. De igual manera todo el contenido que reproduzcas en tu smartphone se adaptará sin dejar cabo suelto a las aplicaciones en pantalla completa.

Por otro lado, las tonalidades de ambas pantallas están bien logradas, reproduciendo un buen nivel de colores en torno al negro y a los blancos, evitando que se genere demasiado el efecto espejo. De igual manera, la colorimetría evita que haya saturación de por medio o algún tipo de opacidad. Incluso, puedo indicarte que el brillo es alto en comparación con otros smartphones, por lo que no perderás ninguna de tus notificaciones al momento de que uses el móvil en pleno cenit.

REVIEW | Al decir verdad, el panel interno se ve bueno y no tiende a maltratarse mucho. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cabe precisar que no hay demora entre lo que ves en pantalla completa y en la pantalla chica. Al querer cerrar el terminal, automáticamente se enciende la display externa sin demoras. Puedes hacer este experimento con YouTube, misma que no tiende a perder ni un ápice del video que estás reproduciendo, por el contrario, es bien estable y puedes controlarlo como desees.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Si bien no incorpora el último procesador de Qualcomm, por lo menos Honor le añade el Snapdragon 8 Gen 2 listo para que así puedas disfrutar de una performance sin necesidad de que se termine colgando. El terminal es bastante eficiente en cuanto a velocidad y puedes emplear hasta 3 aplicaciones a la vez en una misma pantalla, sin que haya reflejos de pixelización.

Asimismo el Honor Magic V2 lleva 512 GB de almacenamiento, más que suficiente a fin de evitar cualquier tipo de vivir al límite con el espacio, y se le incluye hasta 16 GB de RAM, mismos que se pueden ampliar hasta 7 GB más gracias a Honor RAM Turbo.

REVIEW | Honor le añade el Snapdragon 8 Gen 2 listo para que así puedas disfrutar de una performance sin necesidad de que se termine colgando. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cualquier aplicación que abras, se definirá de acuerdo a la display. Incluso, la misma capa de personalización de Honor, el MagicOS 7.2, es bastante ligera, con la que puedes ajustarla a como desees. No tiene Android 14, pero sí la versión 13. Se espera que haga una actualización en los próximos días para que así puedas disfrutar de un equipo con la última tecnología.

Si de videojuegos se trata, el Honor Magic V2 también corre lo que desees, como es el caso Fortnite, el cual al inicio pudo ser un poco lento por los gráficos que descargaban en segundo plano, pero, conforme vas avanzando en tu misión, fue creciendo en velocidad, generando que el dispositivo se adapte a las zonas oscuras y claras del movimiento del personaje. Las pulsaciones estaban a tope y puedes disfrutar del tamaño completo del juego, evitando así los recortes.

REVIEW | El Honor Magic V2 lleva 512 GB de almacenamiento, más que suficiente a fin de evitar cualquier tipo de vivir al límite con el espacio. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual modo fue Genshin Impact, el cual me sorprendió al poder usar 60 fotogramas por segundo en una calidad muy alta, logrando fluidez y buena colorización. Los gráficos no se veían nada pixeleados y se manejaban a tope. Me ha gustado el desenvolvimiento y la forma en cómo puedes interactuar con el personaje, logrando así también rapidez en cuando se le encomiendan ciertas misiones o cuando habla.

¿Hay calentamiento? Durante la ejecución de las dos aplicaciones que suelen ser las más pesadas den el Honor Magic V2 no he sufrido calentura, por el contrario, su sistema hace que siempre se mantenga en óptima temperatura y eso vale oro, sobre todo ya que algunos terminales sí te suele aparecer una advertencia de que se necesita un reposo.

REVIEW | Genshin Impact me sorprendió al poder usar 60 fotogramas por segundo en una calidad muy alta, logrando fluidez y buena colorización. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

CÁMARAS

En el Honor Magic V2 encuentro triple cámara trasera, encabezados por un lente principal de 50 megapíxeles, otro teleobjetivo de 20 megapíxeles y un ultra gran angular de 50 megapíxeles. En el caso de las cámaras frontales, tanto en la parte externa como interna, son de 16 megapíxeles.

Sin duda alguna, me ha gustado la calidez que brinda en colores el Honor Magic V2 con unas tonalidades que no terminan por el quemado en extremo a la fotografía en caso haya demasiado sol, incluso puedo decir que las tonalidades son balanceadas, logrando una unión entre el verdor encendido con el cielo pastelizado.

No hay reflejo de falsedad en tus imágenes, incluso puedes activar el HDR con la inteligencia artificial y lograrás contar con un efecto bastante satisfactorio. Sin embargo, en el caso de que quieras ampliar una imagen, de seguro notarás cierta borrosidad que no te va gustar del todo.

REVIEW | Así toma las fotos el Honor Magic V2. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Honor Magic V2. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Existen dos modos de zoom dentro del Honor Magic V2, uno de 2.5X, el cual es el más preciso de todos, mientras que el de 10X es mejor no emplearlo ya que recorta demasiado la imagen, ampliándola hasta más no poder y, como consecuencia, no se verán los detalles, pues estos salen demasiado borroneados.

En el tema del ultra gran angular observarás que no hay pérdida en la calidez de tus tomas ni de las tonalidades. Están bien balanceadas y me ha gustado que al cambiar los lentes no haya ese corte entre uno y otro movimiento. De igual manera, cuando das el pase, las cámaras del Honor suelen enfocar bien con respecto al objeto que tienes delante.

REVIEW | Así toma las fotos el Honor Magic V2. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Honor Magic V2. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Y la de selfies? Es decente, aunque en algunos momentos detectaba bien el rostro de la persona siempre y cuando te encuentres en condiciones deseables de luz, de lo contrario observarás como una película que suele empañar las imágenes o simplemente dañarlas con un borroneo y ruidos raros. Lo mejor de todo es que obtienes los mismos resultados tanto con la cámara de afuera como la de adentro.

REVIEW | Así toma las fotos el Honor Magic V2. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Honor Magic V2. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en la noche, la cámara principal logra un desempeño sin que los focos o la iluminación reviente. Sin emplear el modo nocturno, para mi es más que suficiente, aunque por allí puedes usar el HDR para conseguir una serie de detalles. Caso contrario será emplear el sensor frontal, ya que, al no haber luz, puede generar un ruido en exceso y, como consecuencia, no te verás bien en tus tomas.

BATERÍA

La batería del Honor Magic V2 es bastante delgada y, por esa razón, es que el equipo tiene menor grosor tanto cuando está plegado y desplegado. Esta es de 5000 mAh y puede cargarse en 66W, logrando así tener el 100% en una hora exacto, mientras que el 50% lo obtendrás en alrededor de 35 minutos.

REVIEW | La batería del Honor Magic V2 es bastante delgada y, por esa razón, es que el equipo tiene menor grosor tanto cuando está plegado y desplegado. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso tengas activo el 5G, además de poder jugar uno que otro videojuego o hacer uso de la cámara principal, puede que el terminal termine por gastarse en alrededor de las 6 a 7 horas en promedio. Recuerda que la pantalla interna tiene más píxeles que alimentar y, por ende, gasta más recursos.

Caso contrario sucede si solo ves tus mensajes del día, revisas el correo o chequeas una que otra aplicación, por ejemplo, TikTok, y la energía es sostenible hasta alrededor de las 13 a 14 horas aproximadamente.

CONCLUSIONES

El Honor Magic V2 es bastante bueno en cuanto a construcción. Muy bien diseñado y, sobre todo, que goza de una delgadez y un grosor no tan grande que permite dominarlo con una sola mano al estar cerrado.

También me ha llamado la atención su performance. Esta es veloz y tiende a poder brindar todo su poderío cuando realizas alguna actividad fuerte como la edición de videos.

Otro detalle que me ha gustado es la adaptabilidad de las aplicaciones frente a cualquier juego. No hay demoras en reflejar lo que visualizas dentro o fuera del equipo.

Quizá le hubiera metido ya una actualización de Android 14 con MagicOS 8.0. Incluso, también ayudaría a corregir esas imperfecciones en el zoom de las cámaras del dispositivo.

El Honor Magic V2 se vende en el mercado europeo a 1699 euros y aún no se sabe si llegará a Perú en los próximos días.

