Uno de los celulares que atrapará la mirada de aquellos que gustan de los plegables es el Honor Magic Vs , mismo que ya ha sido lanzado en nuestro país y que empieza a venderse a partir de hoy. El terminal tiene varias diferencias con respecto a su más cercano competidor, los surcoreanos.

¿Será realmente bueno? Pude probar el Honor Magic Vs durante algunas semanas y la verdad es que, en la experiencia, me resultó mucho más cómodo y hasta podría comprarlo.

DISEÑO

El Honor Magic Vs logra su cometido frente a la competencia. El dispositivo, además de ser plegable, tiende a cerrarse completamente, esto gracias a una especie de imanes que se encuentran justo en los frames de su pantalla interna, generando que no de dañe o se le introduzca algún tipo de elemento que tengas en el bolsillo.

El dispositivo, además de ser plegable, tiende a cerrarse completamente. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El terminal está bien construido y su diseño hace que en la zona exterior tenga una pantalla casi que no deja nada a la imaginación. Tiene una pantalla curva por uno de los lados y unos bíseles discretos. En la zona trasera, tenemos una textura escarchada con la finalidad de que no se impregnen las huellas dactilares.

Cuando se encuentra cerrado, el Honor Magic Vs mide 160.3 x 72.6 x 12.9 mm, 2 mm menos que la competencia, mientras que abierto se encuentra en 160.3 x 141.5 x 6.1 mm, también 2 mm menos que el otro dispositivo que se comercializa en nuestro país.

El Honor Magic Vs se caracteriza porque no vemos la linea del medio de la pantalla. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una vez abierto el equipo nos damos cuenta de que la famosa rayita o pliegue sí se nota, pero cuando lo miras de costado; sin embargo, si lo observas de frente, esta es casi imperceptible, incluso si tocas la pantalla, no sentirás ninguna hendidura allí. Honor ha hecho de esa manera que la marca que tanto fastidiaba algunos usuarios desaparezca de manera mágica.

Allí también encontramos unos bíseles de plástico que sostienen el panel plegable, pero también una cámara convertida en un punto negro. En los laterales del dispositivo, los cuales están hechos de aluminio, se encuentra el lector de huella que actúa como botón de encendido y apagado, los de volumen, el puerto USB Tipo-C, doble altavoz, la ranura para doble NanoSIM.

A veces, cuando está plegado, tiendes a confundir los botones de volumen con el de encendido y apagado, generando que oigas más en lugar de desbloquear el celular. Pero, por otra parte, la ranura plegable también está compuesta de aluminio, pudiendo cerrarse y abrirse hasta más de 400 mil veces.

la ranura plegable también está compuesta de aluminio, pudiendo cerrarse y abrirse hasta más de 400 mil veces. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo que sí debo decir es que el módulo de cámaras que se encuentra en la parte trasera sobresale un poco, generando que cuando coloques el dispositivo sobre la mesa, ya sea plegado o desplegado, bailará un poco, pero esto se soluciona colocándole el case que viene de regalo.

PANTALLA

Como había mencionado, la pantalla externa es medio curva por un lado y templado por el otro. Este tiene los bíseles bastante discretos y puede soportar hasta 120 Hz de tasa de refresco. Viene con una medida de 6.45 pulgadas con una resolución de 1080 x 2560 pixeles.

Los colores de esta display son más que encendidos y con un contraste que llama la atención. Las tonalidades suelen ser más realistas y brindan una sensación de estabilidad. Asimismo, la pantalla tiene la tecnología OLED y lleva 1200 nits de brillo, por lo que no tendrás que preocuparte cuando te encuentres en la calle.

La pantalla externa puede alcanzar los 120 Hz, mientras que la interna los 90 Hz. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo único malo es que, al ser un poco más delgada que los paneles de los celulares normales, al momento de escribir, el teclado tiende a ser estrecho y, como consecuencia, puedes cometer diversidad de faltar ortográficas.

Ya en el lado de la pantalla interna, esta viene con tasa de refresco de 90 Hz como máximo y es de 7.9 pulgadas en tamaño. Además, tiene una resolución de 1984 x 2272 pixeles para que tu contenido no se vea maltratado ni mucho menos borroso.

Lo mejor de todo es que puedes elegir, desde el apartado de ajustes, que las aplicaciones se adapten a la pantalla completa. Además, también tiene la tecnología OLED y llega a los 800 nits de brillo, que es más que suficiente si es que usarás el terminal durante el cenit.

Tus películas de YouTube, Netflix o cualquier plataforma streaming se verá en resolución 4K a 60 fotogramas por segundo, además puedes abrir hasta 3 apps a la vez. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno es que su protección está tan discreta que no habrá equivocaciones al momento de querer sacar algún elemento de la pantalla, además es compatible con el lápiz de Honor, pero nunca, por nada del mundo, le vayas a poner la uña encima ya que eso lo maltrataría.

Tus películas de YouTube, Netflix o cualquier plataforma streaming se verán en resolución 4K a 60 fotogramas por segundo, generando que se vuelva tu favorito cuando quieras visualizar videos de cualquier tipo, aunque en ciertos casos sí vas a tener que ver los clásicos frames negros arriba y abajo ya que, si escalas la imagen, se perderá mucho.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Sobre la performance del equipo, es más que suficiente. El Honor Magic Vs llega con 12 GB de memoria RAM y 7 GB de Honor RAM Turbo, misma que termina por alimentar al dispositivo a que sea como una bala. Teniendo en total 19 GB de RAM. Mientras que, en almacenamiento, llegará con 512 GB, más que suficiente para que no te quedes sin espacio, ya que no hay slot para una MicroSD.

El Honor Magic Vs tiene una particularidad que el teléfono competidor no cuenta: es que cuando cierras el dispositivo, automáticamente todo se adapta de manera rápida en la pantalla interna o externa, sin esperar demasiado. Son microsegundos los que hay allí.

El Honor Magic Vs llega con 12 GB de memoria RAM y 7 GB de Honor RAM Turbo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

También llega con Android 13 y la última capa de personalización de Honor, el Magic 7.1. Esto le da bastante desenvolvimiento al equipo. Pero no todo queda allí, ya que en el procesador tenemos Snapdragon 8+ Gen 1, de momento el chipset más potente de Qualcomm que permite que el terminal pueda correr sin problemas.

Durante el uso continuo, no hubo parpadeo de por medio ni mucho menos pérdida de velocidad. Por el contrario, las animaciones, el traslado de tu contenido de una pantalla a otra, todo se hacía a una velocidad casi envidiable.

También llega con Android 13 y la última capa de personalización de Honor, el Magic 7.1. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de los juegos, pudimos abrir Genshin Impact y los gráficos llegaban a 60 fotogramas por segundo en calidad alta. Los colores y las tonalidades eran fuertes y no había saturación ni pixelización en la display interna. Por el contrario, el movimiento era fluido se sentía como si todos los personajes flotaran. Esto estuvo potenciado por los 90 y 120 Hz que traen sus pantallas.

Pudimos abrir Genshin Impact y los gráficos llegaban a 60 fotogramas por segundo en calidad alta. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Mientras que en el caso de Fortnite, el cual también cubría todos los 4 lados del panel interno, el flujo de la velocidad era más que respetable. La calidad que llega es a 60 fotogramas por segundo en alta, aunque si subes a épica, automáticamente baja a 30. Pero la colorización y la defensa de los personajes al voltear o andar no generaba delay entre sonido e imagen. Eso sí, tiende a sentirse en ambos juegos un poco de calentura justo al lado de la cámara cuando no estás jugando con la protección del case.

CÁMARAS

El Honor Magic Vs lleva triple sensor principal encabezados por un lente de 54 megapíxeles Sony IMX800, seguido de un ultra gran angular y macro de 50 megapíxeles y un telefoto que te permite hacer hasta 3X de Zoom,pero con efecto de 10X en software.

El lente estándar pasa la prueba y parece que Honor no quiere dejar atrás que los plegables también deben tener buena cámara. Las fotos salen bastante nítidas, con unos colores realistas, sin el maltrato de la inteligencia artificial o el HDR. Además, la nitidez de las imágenes es bastante decentes a comparación del Honor Magic 5 Pro.

Así toma las fotos el Honor Magic Vs. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Honor Magic Vs. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cuando ves la fotografía en la computadora o en otro terminal, verás que no pierde color, por el contrario, Honor ha validado que las capturas gocen de equilibrio, adaptándose a cualquier condición de luminosidad y no necesariamente en zonas donde la luz solar está presente.

En la noche puedes utilizar el modo nocturno, pero también puedes usar la cámara sin dicho efecto y tendrás tomas muy similares, aunque con el primero lograrás un poco más de iluminación.

Así toma las fotos el Honor Magic Vs. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Honor Magic Vs. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En cuestión al gran angular, aquí hay un destaque: no hay pérdida de colorización. Tampoco existe esa imagen que suele ser estirada en los márgenes como chicle. Honor mantiene la toma tal y como está aprovechando sus 122 grados de ángulo. Eso sí, en la noche, como toda cámara de igual proporción, tiende a sufrir un bache.

Así toma las fotos el Honor Magic Vs. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Honor Magic Vs. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Mientras que, en el teleobjetivo, así hagas 3X o juegues con los 10X de Zoom, los resultados son bastante decentes. Puedes notar letras y detalles que se encuentran lejos, pero siempre y cuando debes tener cierta iluminación para que se produzca el efecto. Además, tienes, mediante software, 30X de Zoom, permitiendo que también puedas tomar fotos a la luna, aunque no traiga los 100X que tiene el Magic 5 Pro.

Mientras que en los selfies, Honor conserva los 16 megapíxeles para las cámaras frontales del interior y exterior, por lo que no habrá cambios de si una toma salió muy opaca como muy clara. Ambas fotos, bien iluminadas, brindan naturalidad, aunque cuando hay algo de sombra allí si aparece un pequeño efecto de pastelización, pero no es que se note mucho.

BATERÍA

El Honor Magic VS, a comparación de otros dispositivos plegables, es el que más batería tiene, 5000 mAh. El terminal dura considerablemente en caso tengas a abrir y cerrar el móvil para hacer las tareas cotidianas entre unas 14 a 16 horas en promedio. Esto lo contabilizamos mientras jugábamos, revisábamos datos o el correo, respondíamos el WhatsApp o tomábamos fotos.

En el caso de que solo te dediques a grabar y jugar, la autonomía puede estar bordeando las 8 horas, pero si eres fanático de las series de streaming, en dos películas de dos horas cada uno puedes llegar al 20% en a las 4 horas.

Mientras que su sistema de carga es 66 w, por lo que podrás tener alrededor del 50% en 20 minutos, mientras que la batería entera, al 100%, en menos de 50 minutos.

CONCLUSIONES

EL Honor Magic VS es un dispositivo que va a competir duro contra otro plegable y que se ha llevado la corona al cerrarse por completo, sin dejar espacio o hueco alguno.

Además, las aplicaciones, dependiendo de cómo las configures, puedes adaptarse a la display interna, aunque en los videos puede que sí te queden márgenes negros.

En el tema del pliegue sobre si se nota o no, cuando lo miras de frente, casi no existe. Está tan bien diseñado que esa elevación que tanto nos preocupa no se visualiza.

Incluso puedes trabajar con hasta 3 aplicaciones abiertas al mismo tiempo y no se colgará, teniendo una performance más que resaltante.

El Honor Magic Vs se venderá en Perú a un precio de 6499 soles con un pack de oferta hasta el 11 de junio a través de su web.

Síguenos en nuestras redes sociales: