Honor , marca global de tecnología, anunció el lanzamiento de sus nuevos dispositivos pertenecientes a la serie Honor Magic3 , la cual consta de dispositivos insignia con tecnología premium y un diseño de vanguardia. Se trata de la primera serie de productos flagship que presenta la marca desde su independencia de Huawei.

La serie Honor Magic3 está compuesta por los Honor Magic3, Honor Magic 3 Pro y Honor Magic3 Pro+, los cuales incorporan características y funcionalidades para ofrecer una experiencia de videografía cinematográfica y una experiencia fotográfica con un desempeño sin precedentes.

“Honor siempre ha plasmado nuestras ideas más innovadoras en la serie Honor Magic, y la serie HONOR Magic3 no es la excepción, ya que continúa con este legado”, comentó George Zhao, CEO de Honor Device Co, Ltd. “Representando la visión de Honor hacia el futuro de la tecnología móvil, estamos orgullosos de las alianzas que hemos generado en la industria. Estas nos han ayudado en el desarrollo de la innovadora serie de smartphones, los cuales van de la mano de los esfuerzos continuos de nuestros equipos de investigación y desarrollo para reintroducir a Honor al mercado global, desplegando así tecnologías excepcionales nunca antes vistas”.

La Honor Magic3 incluye una pantalla súper curva de 89 grados y biseles ultradelgados capaces de brindar una experiencia visual verdaderamente inmersiva. La pantalla de 10 bits es capaz de mostrar 1,070 millones de colores y admite la certificación HDR10+, lo que permite a los usuarios disfrutar de colores más vivos y visuales más detallados.

Asimismo, la Honor Magic3 Pro+ representa un logro en la fabricación y creación del diseño de un smartphone, ya que brinda un diseño exquisito, gracias a su tecnología Super Curved Nano Crystal Shield y a su cuerpo Nano Ceramic, creando un agarre cómodo y premium, además de que cuenta con un nivel adicional de resistencia y dureza.

La serie Honor Magic3 también está equipada con un sistema de cámara llamado “El Ojo de la Musa”, el cual simboliza la mezcla perfecta entre arte y tecnología e incorpora una superficie cóncava, lo cual permite la entrada de una abundante fuente de luz a la lente para así optimizar el desempeño y brindar capacidades fotográficas superiores que los usuarios podrán disfrutar. A modo de tributo de la estructura clásica de un obturador de cámara, el Magic3 Pro+ incorpora un diseño hexagonal único, brindándoles a los usuarios una sensación de balance y armonía.

Así, la serie Honor Magic3 ha sido equipada con un sistema de cámaras múltiples con capacidades de fotografía computacional líderes, mientras que el HONOR Magic3 Pro+ incluye un sistema de cuatro cámaras, el cual está compuesto por una cámara monocromática de 64MP, una gran angular de 50MP, otra ultra gran angular de 64MP de 126 grados, y otra más de 64MP con telefoto periscópico, lo que les permite a los usuarios producir imágenes sin importar que estén fotografiando.

Con colores vívidos e imágenes realistas, la cámara de 50MP gran angular incluye un sensor a color ultra grande de 1/1.28 pulgadas, además de un sistema de autoenfoque Full Pixel Octa Phase Detection (PD), lo que permite que los objetos en movimiento sean capturados con un enfoque rápido y preciso, así como incorporar un nivel de detalle excepcional. Con la clasificación de resolución de píxeles más alta de la industria, la cámara telefoto periscópica de 64MP tiene un zoom óptico de 3.5x, y hasta 100x de zoom digital, permitiendo a los usuarios capturar imágenes de alta calidad a distancia. Soportado por un estabilizador óptico de imagen (OIS), los usuarios pueden producir imágenes de alta claridad sin utilizar un trípode.

Así también, la cámara ultra gran angular macro de 126 grados de 64MP ha sido combinada con una lente 7P de zoom óptico, ofreciendo así la cámara gran angular de mayor resolución en la industria, permitiendo un campo visual más amplio con una distorsión de perspectiva minimizada, capaz de mostrar tomas de edificios enteros y otros monumentos con increíble claridad. Para las tomas macro, los usuarios pueden capturar increíbles detalles a distancias tan cortas como 2.5cm.

La serie Honor Magic3 está equipada con el nuevo procesador Snapdragon 888 Plus 5G. Para complementar al procesador, los dispositivos incluyen OS Turbo X, el cual ha sido transferido a la serie de procesadores Snapdragon 8 por primera vez. Contiene un motor de baja latencia, un motor antienvejecimiento, un motor de memoria inteligente para mejorar la fluidez del sistema, evitar el envejecimiento y permite que más aplicaciones permanezcan activas en segundo plano.

Impulsado por una batería de 4600mAh, la serie Honor Magic3 libera a los usuarios de tener que estar cargando frecuentemente sus dispositivos. La serie Honor Magic3 incorpora soporte de tecnología de carga HONOR SuperCharge de 66W, o SuperCharge inalámbrico de 50W. Tanto el Magic3 Pro como el Magic3 Pro+ pueden utilizarse como un power bank para cargar otros dispositivos gracias a su función de carga inalámbrica reversible.

Inspirados por la Hora Mágica (Magic Hour), la mejor hora del día para aquellos que son entusiastas de la fotografía, además de los directores de cine, el Honor Magic3, llega en colores Golden Hour y Blue Hour, los cuales están hechos de cuero sintético, además de los colores blanco y negro. Mientras que el Honor Magic3 Pro+ llega en colores Ceramic Black y Ceramic White, brindando un diseño tanto premium como clásico.