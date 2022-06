Honor lanzó hace algunas semanas su nuevo smartphone, el Honor Magic 4 Pro, pero también estuvo acompañado de su nuevo gadget deportivo, el Honor Watch GS 3, un reloj inteligente que es capaz de medir tu quema de calorías, contador de pasos y hasta poder contestar llamadas.

¿Será bueno comprarlo? Hemos probado el Honor Watch GS 3 durante algunas semanas, en color negro y con correas de silicona, y esta es la review final.

DISEÑO

El Honor Watch GS 3 trae una correa de siliciona, mientras que los componentes del reloj mismo están hechos de acero. Ambos vienen en un color denominado Midnight Black. Asimismo, el dispositivo está hecho para los deportistas y su correa se adapta a cualquier muñeca.

Un detalle que no hay que perder de vista es que si transpiras cuando realizas tus actividades como cardio, los pequeños orificios de la banda evita que tu muñeca sude o adquiera mal olor. Bien pensado. Lo bueno de sus correas es que son intercambiables por lo que puedes adaptarle cualquiera de cuero, de metal,etc.

En la base del Honor Watch GS 3 encontramos dos pines para la carga, por lo que siempre debes usar su cargador original, así como una serie de sensores que solo están presente en un pequeño recuadro.

El reloj también lleva en su cuerpo dos botones, el de arriba para poder ingresar a todos los modos que existen dentro del reloj, pero también el botón de abajo te permite acceder a los modos deportivos los cuáles son más de 100. Este tiene medidas que van desde los 45,9 x 45,9 x 10,5 mm y pesa 44 gramos en total sin correa.

PANTALLA

La respuesta es bastante rápida. El Honor Watch GS 3 cuenta con una display que, si bien tiene un bísel circular bastante amplio, este no impide a que puedas realizar todo lo que quieras, incluso puedes pasarla desapercibida si colocas un fondo en negro.

Su tamaño es de 1,43 pulgadas con una resolución de 466 x 466 píxeles y ofrece hasta mil nits de brillo que puedes controlarlos de manera manual o automática, y su reacción es bastante significativa, de modo que también ahorres batería.

Sobre los bíseles, así como el notch, Honor te permite configurar el Honor Watch GS 3 con cualquier tipo de Watch fase, por lo que podrás disimularlo en caso hayas colocado una en color negro. En la aplicación puedes encontrar varias para que puedas colocarlas, entre gratuitas como con un precio decente.

Asimismo, la reacción o encendido de la misma pantalla es veloz cuando giras la muñeca y la pones a la perspectiva de tus ojos. Con solo girar una sola vez la pantalla responde y se enciende gracias a su sensor de proximidad. Buen punto.

RENDIMIENTO Y COMPATIBILIDAD

Algo que no me esperaba es que Honor ya tiene aplicación propia y se llama Honor Health. Lo que sí debes saber es que se parece mucho a Huawei Health e incluso comparte el mismo logo. Aunque de momento solo es compatible con Android, ojalá no demore mucho en estar presente en iOS.

Por otro lado, la sincronización es bastante rápida. Cuando prensar el celular, la app de Honor lo detectará automáticamente a fin de que sigas todos los pasos. En ella no solo puedes configurar todas las notificaciones, sino también acceder a decenas de carátulas para cambiarle el estilo a tu dispositivo, así como mantener las estadísticas de tu actividad deportiva.

Una de las cosas que también hay que darle favoritismo es que Honor te permite acceder al cambio de música en caso uses Spotify, de igual forma puedes contestar las llamadas desde donde estés y usar su altavoz, eso sí, no es posible responder mensajes de momento, pero sí visualizar todas tus notificaciones.

Mientras que en el caso de las aplicaciones, pues, contamos con las mismas actividades de otro reloj como el ejercicio, el registro de llamadas, los contactos, la música, las apps de salud, el tiempo, la brújula, el barómetro y una función para encontrar el teléfono. De igual forma soporta hasta 5 ATM, pero eso sí, no debes meterte al agua de mar con el reloj puesto.

BATERÍA

El Honor Watch GS 3 cuenta con una batería de 451 mAh que puede soportar encendido hasta 14 días seguidos. Nosotros solo lo hemos cargado ni bien lo sacamos de la caja al 100% y, pasadas dos semanas, el reloj ha llegado hasta los 13 %.

Recuerda que sí, si usas un brillo superior, además del modo always on, o mantener la pantalla encendida para cualquier cosa rutinaria, generará mayor desgaste, lo mismo con las vibraciones, pero es casi imperceptible.

Su sistema de carga es mediante una base con pines que no demora demasiado.Podrás tener el 50% del reloj en tan solo 10 minutos, mientras que el 100% en 20 minutos aproximadamente, con la finalidad de que sigas con tu rutina.

CONCLUSIONES