Los dispositivos de gama de entrada están ingresando con fuerza en nuestro país. Estos cuentan con un procesador más preciso, además de actualizaciones recientes para que el terminal no se sobrecargue demasiado. Es el caso de Honor y su Honor X6 .

Hemos probado durante algunas semanas el Honor X6 y por fin tenemos la review . Aquí lo bueno y lo malo del celular.

DISEÑO

El Honor X6 llega con un diseño limpio. El islote de cámaras ubicado en la zona trasera no sobresalen demasiado del cuerpo: está pegado de tal forma que no genera que se balancee cuando lo coloques sobre una superficie plana.

Su color te llamará la atención, pues al ser una especie de Frozen, le permite cambiar de tonalidad dependiendo de cómo le de el sol. El material es de plástico pulido para que se eviten que las huellas dactilares se impregnen.

Su color te llamará la atención, pues al ser una especie de Frozen, le permite cambiar de tonalidad dependiendo de cómo le de el sol. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

También contamos con los clásicos botones de volúmen, el de encendido y apagado, el puerto USB Tipo-C, la ranura para colocar la NanoSIM y además el jack 3.5 para los audífonos, por lo que el dispositivo tiene Radio FM incluída.

El Honor X6 tiene una estructura de 163.7 x 75.1 x 8.7 mm. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Su panel de 6.5 pulgadas ocupa el total del 83% de la fachada y se le incluye un pequeño notch en forma de gota donde se alberga la cámara frontal. Asimismo, el Honor X6 es bastante compacto y, sobre todo, limpio, no hay demasiado sobrecargo o que la marca le añada botones sin sentido que muchas veces no son usados con frecuencia. Punto a favor.

PANTALLA

¿Será realmente rápido a las pulsaciones? El Honor X6 lleva 6.5 pulgadas en su panel, pero hay un detalle, solo tiene una resolución de gama de entrada con 760 x 1600 en un ratio de 20:9, por lo que puedes reproducir solamente 1080 píxeles a 30 fotogramas por segundo en apps streaming como Netflix o YouTube, tendrás el mismo resultado.

El Honor X6 lleva 6.5 pulgadas en su panel con una resolución de gama de entrada con 760 x 1600 en un ratio de 20:9. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre el brillo, el automático responde bastante bien cuando estamos bajo sombra; sin embargo, si nos vamos a la luz del sol, ahora que es verano, puede que nos quede algo corto. No se podrán ver con buena resolución las notificaciones pese a tener la luminosidad al tope.

A veces el Honor X6 responde bien ante las presiones de pantalla, pero en ocasiones suele haber cierto delay. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por ejemplo, cuando estábamos tomando fotografías o queríamos revisar nuestras redes sociales para publicar esa imagen, a veces teníamos que cubrir el móvil para visualizar lo que estamos pulsando.

Otro punto que debes tomar en consideración son los toques. A veces el Honor X6 responde bien ante las presiones de pantalla, pero en ocasiones suele haber cierto delay que obliga a que pulsemos hasta 3 veces la display del equipo para una rápida reacción.

PROCESADOR Y RENDIMIENDO

El Honor X6 lleva Android 12 totalmente actualizado, además de Magic 6, la más reciente capa de personalización, aunque dudo mucho de que este dispositivo actualice a la siguiente versión por la poca capacidad que tiene.

Tiene 64 GB de almacenamiento interno que, aunque puede sonar corto, puedes introducir una MicroSD para ampliar su memoria a tope. De igual forma, lleva 4 GB de RAM, mismos que no pueden aumentarse con Honor RAM Turbo.

El Honor X6 lleva Android 12 totalmente actualizado, además de Magic 6. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema del procesador este es Mediatek Helio G25 que, a pesar de no ser el más rápido del mercado, lo mejor será siempre tener el celular con las aplicaciones en modo Lite para que el flujo no se trabe o no se generen esos fastidiosos lag de por medio, además de cerrar los programas en segundo plano.

En el tema de juegos, utilizamos Call of Duty. El mismo, al ser un juego ligero, los gráficos, a 30 fotogramas por segundo, no demoran en cargar ni mucho menos se presenta algún tipo de lageo. Por el contrario, el personaje se mueve en 360 sin ninguna pausa durante su recorrido.

El Honor X6 en Call of Duty, al ser un juego ligero, los gráficos corren a 30 fotogramas por segundo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en el caso de PUBG Mobile, también se recurrió a los gráficos de 30 fotogramas por segundo para cualquier saturación. Estos, a pesar de que sí se notaba cierta pixelización, no interrumpían en nada el juego. Se defiente. En caso quieras usar Genshin Impact, allí si empiezan los problemas, además te quedarías sin espacio.

CÁMARAS

El Honor X6 trae triple sensor trasero, encabezados por un lente de 50 megapíxeles, seguido de un macro de dos megapíxeles y un depth sensor de 2 megapíxeles. Si bien toma fotos decentes cuando usas el modo automático, hay detalles que debemos de explicar.

En primer lugar, si bien tiene un zoom implementado, lo mejor será no usarlo ya que esto proporcionaría la distorsión de la imagen. Lo recomendable es utilizar el 2X práctico, eso sí, siempre en zonas con bastante iluminación o, de lo contrario, no saldrán demasiado claras o con demasiado ruído.

Así toma las fotos el Honor X6. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Honor X6. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La cámara principal tiene un buen potencial, aunque las imágenes no suelen gozar de demasiado contraste, por el contrario, las tonalidades son cálidas y hasta un poco frías, pero el resultado lo puedes arreglar ya sea jugando con la luminosidad o el HDR.

El efecto bokeh se activa de manera automática, pero siempre es bueno pulsar un poco la pantalla para que así logres mejorar esa difuminación que tanto se quiere encontrar en un terminal de gama de entrada.

Así toma las fotos el Honor X6. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Honor X6. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo, el Honor X6 incluye un sensor macro de modo que te permite visualizar mayores detalles con solo acercarte al objeto, pero debes ser bastante preciso y gozar de buen pulso para lograr resultados excelentes y sin desenfoque.

Así toma las fotos el Honor X6. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Honor X6. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya mudándonos a la cámara para selfies, esta es bastante básica pues solo tiene 5 megapíxeles con una apertura de 2.2. Allí el modo retrato hace bien las cosas, pero a veces suele pasarse un poquito de la raya no difuminando bien el contorno del rostro.

Recuerda que las pruebas las hicimos en plena luz del día, ya que de noche, el Honor X6 suele caer demasiado y, como consecuencia, habrá mayor presencia de ruido en las fotografías.

BATERÍA

El Honor X6 tiene una batería de 5000 mAh que pueden durar, en uso regular, alrededor de las 12 a 14 horas en promedio, mientras que si eres un usuario gamer, este terminal, por el sobrecalentamiento, puede durarte entre 5 a 7 horas encendido.

Aunque no refleja demasiada tibieza cuando lo estás usando, pero sí ligeros gráficos tienden a pausarse demasiado y esto lo vuelve lento.

El Honor X6 tiene una batería de 5000 mAh que pueden durar, en uso regular, alrededor de las 12 a 14 horas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, en la carga, contamos solo con 10W, por lo que podrás recién tener el 50% en 45 minutos mientras que el 100% en 1 horas con 30 minutos, por lo que debes tener bastante paciencia.

CONCLUSIONES

El Honor X6 es un dispositivo bonito en el exterior, con una estructura muy cómoda a la mano y con menos botoneras para que luzca limpio.

Asimismo, lleva una pantalla con la que podrás disfrutar de todo tu contenido en display completa, aunque a veces molestan los destellos o el poco brillo.

Lo malo se encuentra en la velocidad. A veces el lag es desesperante que suele tardar bastante al iniciar juegos grabados o algún tipo de programa.

Este Honor X6 se vende en Perú a 649 soles.

