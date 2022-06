Hace algunos días Honor presentó de manera oficial el Honor X9 , un smartphone de gama media que es el más grande de los hermanos de la serie X. Si bien trae prestaciones bastante buenas, existen algunos detalles que hay que poner en énfasis antes de comprarlo.

Tuvimos la oportunidad de probar el Honor X9 durante algunas semanas y por fin en MAG ya tenemos la review completa de este smartphone que viene en un color azul.

DISEÑO

El diseño del Honor X9 es bastante ligero y lleva un color azul hecho totalmente de plástico bastante encendido y le da un mérito de premium. Pero no solo ello, en la zona trasera demás vemos un aro donde se encuentran sus cuatro cámara y el sensor flash.

Por su parte, en sus laterales, que también son de plástico, tenemos el botón de encendido y apagado que hace las veces de lector de huella, los de volumen, el puerto USB Tipo-C, la ranura para la NanoSIM, el auricular en mono. En la caja también se incluye un adaptador para tus audífonos alámbricos y ese es un punto a favor.

El diseño del Honor X9 es bastante ligero y lleva un color azul hecho totalmente de plástico bastante encendido. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, el Honor X9 tiene una estructura bastante delgada que le permite incluso utilizarlo con una sola mano pese a que el equipo es largo. Bien por ello. Sus medidas son de 166,07 x 75,78 x 8,05 mm con 189 gramos que casi ni se sientes a la mano.

La display del dispositivo móvil es de 6,81 pulgadas y lleva un orificio para la cámara frontal, ello a diferencia de sus hermanos menores que llegan con un pequeño notch en forma de gota, lo que se aprovecha bien todo el panel.

La display del dispositivo móvil es de 6,81 pulgadas y lleva un orificio para la cámara frontal. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si hablamos de desventajas, el dispositivo es un capturador de huellas, pero puedes utilizar su case de silicona que viene en la caja totalmente gratis, así que no tienes por qué preocuparte en caso se caiga.

PANTALLA

El Honor X9 llega con un panel LCD de 6,81 pulgadas, misma que presenta una paleta de colores bastante intensos y brillantes, con negros llegando casi a ser bien contrastados.

Asimismo, la display es Full HD+, pero si bien alcanza los 1080 píxeles de reproducción a 60 fotogramas por segundo, el terminal cuenta con 90 Hz de tasa de refresco. Eso mejorará el aspecto no solo de las animaciones, sino también en el desplazamiento del texto e incluso parte de los videojuegos para que vivas una mejor experiencia inmersiva.

El Honor X9 llega con un panel LCD de 6,81 pulgadas, misma que presenta una paleta de colores bastante intenso. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno es que el agujero no interrumpe la visualización y puedes utilizar la pantalla completa y como no tiene notch, se experimenta bien ya sea cuando veas YouTube o tus capítulos de Stranger Things en Netflix.

En relación al brillo, pues se extiende bastante bien y funciona de manera correcta cuando usas el automático. El celular no evita que veas tus notificaciones si es que te expones al sol o simplemente a una luz demasiado intensa. Por el contrario, la pantalla del Honor X9 se aprovecha bien en exteriores.

Lo bueno es que el agujero no interrumpe la visualización y puedes utilizar la pantalla completa y como no tiene notch, se experimenta bien. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

¿Qué hay de la performance? ¿Vale la pena? El Honor X9 es un gama media y llega con una memoria RAM de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Lo mejor de todo es que el terminal no se cuelga por nada del mundo ni mucho menos hay pestañeos en sus animaciones.

Pero allí no queda todo, sino que se le integra Honor Turbo RAM, esa tecnología que te permite extender la memoria RAM de 8 GB a 10 GB, de modo que la performance no se pierda conforme pase el tiempo. Lo malo se centra en que no puedes incrementar el almacenamiento del terminal, esto solo se hace en el Honor X7.

El Honor X9 es un gama media y llega con una memoria RAM de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, el smartphone viene con Magic 4.2 con Android 11, por lo que llega con los servicios de Google. ¿Se actualizará? La misma compañía ha asegurado que este terminal y toda la familia X podrán actualizarse a Android 12 y eso es una buena noticia.

Sobre su procesador es Snapdragon 680 y en el tema de juegos se desempeña de manera correcta en Call of Duty, con una velocidad de 30 fotogramas por segundo, siendo las pulsaciones precisas, aunque ese mismo aspecto lo configuramos en Fortnite y al inicio vemos cierto lag, pero conforme avanzas, todo ello desaparece.

Sobre su procesador es Snapdragon 680 y en el tema de juegos se desempeña de manera correcta en Call of Duty. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Al parecer Honor tiende a potenciar su memoria con lo que había dicho, el Honor Turbo RAM, de modo que puedas usar el móvil como si fuera un gama superior. Tampoco se calienta en extremo y ese es otro punto a favor.

Al parecer Honor tiende a potenciar su memoria con el Honor Turbo RAM. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

CÁMARAS

El Honor X9 llega con cuatro cámaras en la zona posterior encabezados por un lente de 48 megapíxeles, 8 megapíxeles el ultra gran angular, 2 megapíxeles el macro y 2 megapíxeles el Depth sensor, mientras que en la zona delantera tenemos una cámara para selfies de 16 megapíxeles.

Las fotos salen con buenos detalles siempre y cuando te encuentres en buenas condiciones de luz, ya sea en un día nublado o un día soleado. Los colores salen completamente adecuados, sin ningún sobresalto o falsedad en los colores.

Así tomas las fotos el Honor X9. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así tomas las fotos el Honor X9. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Tenemos un buen nivel de contraste, sin exagerar, aunque debes pulsar en algunas tomas la pantalla para mejorar incluso el efecto que le pongas, como es el caso de la difuminación de fondo.

En el caso del ultra gran angular, si bien tiene una pérdida en detalles, eso no significa que la iluminación sea demasiado oscura, por el contrario, cuenta luz adecuada y puedes aprovechar el campo de visualización amplio.

Así tomas las fotos el Honor X9. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así tomas las fotos el Honor X9. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eso sí, no es provechoso para tomar fotos a contraluz, allí el problema pues habrá rebote en tus imágenes o saldrán demasiado quemadas. De igual forma, en la noche la calidad suele ser un poco inferior siempre y cuando te pongas en un poste de luz.

Por lo general, la iluminación tiende a rebotar y el tema de la estabilización suele ser un poco baja, por lo que debes tomar en cuenta en usar un trípode o un palo selfie. Esto tanto en las cámaras traseras como la delantera.

Así tomas las fotos el Honor X9. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así tomas las fotos el Honor X9. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo que sí me ha sorprendido es su sensor para selfies, es que hay precisión en la difuminación del fondo. Es bastante precisa y puedes configurar si deseas que esto se haga más tenue como más fuerte.

En el caso del macro pues siempre debes contar con buena luz de lo contrario, el sensor no responde de manera rápida, de igual forma el Depth sensor, el cual tiene sus ventajas, pero es bueno presionar unas cuantas veces la pantalla del smartphone para su reacción.

BATERÍA

La batería del Honor X9 es de 4800 mAh, suficiente para durar alrededor de un día y medio si la manipulación del smartphones es solo para usarlo para responder el correo o el WhatsApp; mientras que si eres un usuario gamer el terminal puede llegar entre 8 a 10 horas en promedio.

La batería del Honor X9 es de 4800 mAh, suficiente para durar alrededor de un día y medio. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de la carga, el dispositivo viene con un enchufe que brinda 66w, por lo que con tan solo conectarlo 25 minutos puede llegar al 50%, por su parte para completar el 100% de la batería deberás esperar entre 50 a una hora.

CONCLUSIONES