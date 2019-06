Huawei: ¿Cómo acoge América Latina la tecnología del gigante chino?

▶ Prensa oficial china hace un repaso al panorama de Huawei en algunos países de América Latina: Argentina, Brasil, México y Perú.

Los fans de Guillermo Coria y David Nalbandian, dos exitosos extenistas argentinos, pudieron contemplar el primer partido de tenis profesional en realidad virtual con tecnología 5G de Argentina y, al mismo tiempo, probar la velocidad de la última generación desarrollada por la empresa china Huawei.

Huawei, según operadores y consumidores latinoamericanos, se ha convertido en una compañía "fundamental", representante de la vanguardia para el desarrollo de la tecnología de telecomunicaciones y también en la vida cotidiana.

Popularidad entre usuarios

Durante la actividad, Huawei y la empresa de telecomunicaciones Telecom Argentina, a través de su prestador de servicios móviles Personal, ofrecieron a sus usuarios la posibilidad de experimentar los beneficios del 5G, que es 100 veces superior a la navegación de la red 4G.

"Por su baja latencia y alta disponibilidad, tiene un impacto directo en la automatización de fábricas, hogares e infraestructura de ciudades. La combinación de ambas características es la que realmente define a la 5G como una tecnología revolucionaria en el futuro", valoró el representante de Telecom Argentina.

Los usuarios argentinos destacaron a la empresa china de alta tecnología Huawei por su aporte a la innovación y modernización tecnológica en el país sudamericano.

"Me parece un orgullo, como argentinos, que estemos experimentando una tecnología 5G. Esto será lo que maneje al mundo en el corto plazo", dijo la usuaria Dolores Andrés.

La innovación 5G de Huawei se ha ganado el respeto de los usuarios argentinos.

Al mismo tiempo, debido a su alta calidad y asequible precio, varios consumidores de América Latina se han convertido en acérrimos seguidores de los teléfonos inteligentes de la marca Huawei, e incluso expresaron su apoyo a la empresa china tras la decisión de Estados Unidos de restringir la venta o transferencia de tecnologías estadounidenses a la compañía china.

El pasado 28 de mayo, una Taquería de la Ciudad de México emprendió una campaña que proponía regalar una orden de 'tacos al pastor' (tortilla de maíz con carne de cerdo adobada) a quien mostrara un teléfono chino Huawei, con el eslogan "Entendemos tu dolor".

Al establecimiento llegó Luis Angel Hernández, quien recibió su orden gratis de tacos al pastor al mostrar su teléfono Huawei.

"Así como se come todos los días tacos, también hay necesidad de comunicación todos los días y eso es lo que nos brinda todos los días Huawei", dijo el estudiante, añadiendo que su aparato cuenta con la mejor tecnología.

"La tecnología está ahí y el no poder tenerla es motivo de disgusto", aseveró el universitario, tras confiar que Huawei saldrá adelante y atenderá a clientes con la mejor tecnología por encima de ciertos "caprichos políticos".

La campaña, que fue idea de David Figueires, un amigo del dueño de la taquería y responsable de las redes sociales del restaurante, ha llamado la atención de internautas de México, pero también de Argentina y Chile.

Opción ideal para operadores

Mientras que Huawei se ha ganado el respeto de los usuarios de aparatos inteligentes en América Latina, varios operadores de telecomunicaciones en esa región creen que el aporte de Huawei es necesario para el desarrollo del sector en sus respectivos países.

El presidente de la Asociación Brasileña de Telecomunicaciones (Telebrasil), Luiz Alesandre García, también presidente de la empresa de telecomunicaciones brasileña Algar, recordó que en 1998 fue el primero en adquirir equipamiento de Huawei en Brasil.

García valoró el papel positivo que Huawei ha jugado para el desarrollo de las telecomunicaciones tanto en Brasil como a nivel mundial.

El representante de las empresas de telecomunicaciones en Brasil afirmó que el ingreso de Huawei "sirvió para mejorar el ambiente de competencia en el mercado brasileño de telecomunicaciones", y añadió que su entrada en el mercado mundial conllevó a una reducción significativa de precios, forzando a toda la industria de telecomunicaciones a aumentar la eficiencia y reducir los costos de toda la cadena productiva.

Justamente por la eficiencia y el precio, varios operadores latinoamericanos ven con buenos ojos que Huawei implemente la tecnología 5G.

"Fundamental" es la palabra que el presidente de Telebrasil utilizó para explicar el papel que Huawei juega para que Brasil tenga una mayor eficiencia y reducción de costos en el sector y defendió la participación de la empresa china en la adopción de la tecnología 5G en la mayor economía latinoamericana.

Tras la actividad de la presentación de la tecnología 5G por parte de la empresa Personal y Huawei en el centro comercial Dot Baires, Carlos Moltini, director ejecutivo (CEO) de Telecom Argentina, destacó a Huawei como uno de sus socios estratégicos.

"Somos una compañía de innovación y esto nos lleva a adelantarnos a una propuesta de 5G antes de su disponibilidad comercial. Tenemos prototipos en prueba. Nos estamos preparando para el futuro", reforzó Moltini.

Moltini no cree que las restricciones comerciales aplicadas por EEUU a Huawei puedan afectar al trabajo conjunto con Huawei para el desarrollo de las redes 5G en Argentina.

"Huawei sigue siendo nuestro socio estratégico de infraestructura y tecnología", sostuvo.

"Ese proceso de innovación no lo hacemos solos; lo hacemos con nuestros socios estratégicos como Huawei, lo que nos permite hacer esta demostración de la red 5G, que tiene una velocidad muy diferente al 4G", destacó.



Telecom Argentina no es el único operador latinoamericano que puede no prescindir de la tecnología de Huawei. En palabras de José Félix, director ejecutivo del operador de telecomunicaciones Claro Brasil, la compañía "ya ha hecho y sigue haciendo inversiones con Huawei en toda la red que existe hoy, sea 3G, 4G o 4,5G", destacó durante el Panel Telebrasil que se celebró recientemente en Brasilia.



De esa forma, "pensar en la sustitución de la red de un fabricante importante y de punta (como Huawei) no es un asunto que nos competa", aseveró. Por su parte, el operador brasileño Oi confirmó en el mismo panel que las telecomunicaciones tendrían grandes problemas si no pueden contar con proveedores.



"Necesitamos una asociación para hacernos con toda la tecnología que existe", declaró el director ejecutivo de Oi, Eurico Teles.

Tecnología sin fronteras ni prejuicios

Ante una serie de medidas restrictivas estadounidenses contra Huawei, varios funcionarios de alto rango de países latinoamericanos, como el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, expresaron que ven con buenos ojos que Huawei participe en el desarrollo de las redes 5G en su país.



Mourao afirmó que el Gobierno de Brasil no tiene ningún temor y que no hay ninguna idea de vetar la presencia de Huawei. "El presidente (Jair Bolsonaro) no me dijo eso en ningún momento. Somos un país que necesita, somos un país que no está muy integrado digitalmente", explicó.



Para el experto en derecho de propiedad intelectual oriundo de Perú, César Apolin Alzamora, las restricciones comerciales aplicadas por EEUU a Huawei atentan contra los principios del libre comercio y la colaboración tecnológica entre países.

"Lo que está haciendo Estados Unidos está muy mal porque desecha la tecnología de una empresa de China que nos está dotando a Perú y a todo el mundo. Si esto sucede, no habría libre comercio", expresó.

Alzamora precisó que esta medida se ha convertido en una amenaza global, ya que bloquea el desarrollo tecnológico de empresas como Huawei, y agregó que la hegemonía estadounidense amenaza al mundo al imponer una tecnología única, controlada, sin respetar a las empresas de otros países.

Coincidió con Alzamora el jurista peruano Jorge Luis Sánchez, que afirmó que las medidas restrictivas impuestas por Trump no podrán detener el desarrollo tecnológico de Huawei, marca popularizada en Perú por sus aparatos celulares de excelente versatilidad y eficiencia.

"El progreso y el avance tecnológico no se pueden detener, nadie puede atribuirse esa facultad para poder impedir que se pueda mejorar tecnológicamente, porque la tecnología 5G nos favorece para tener una mejor comunicación, para facilitar una mayor cobertura", puntualizó.

El experto sudamericano expresó su deseo de que Huawei siga adelante con sus investigaciones y trate de colocar en el mercado tecnologías más novedosas para mejorar el servicio.

Fuente: Xinhua