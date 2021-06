Desde que la compañía china Huawei, lanzó oficialmente su nuevo sistema operativo HarmonyOS el pasado 16 de mayo de 2019, ha ido ganando un gran número de usuarios y actualmente ya cuenta con más de 10 millones de personas que utilizan este programa. Ahora, se pudo conocer que el referido sistema operativo es capaz de detectar cargadores falsos, ¿Cómo lo hace? Entérate de todos los detalles en la siguiente nota.

Aunque HarmonyOS ha sido desarrollado en base a las características que tiene Android, la compañía del Robot y iOS de iPhone, aún no cuentan con esta novedosa función para detectar cargadores fraudulentos, que de seguro ambos sistemas operativos no dejarán pasar por alto y más adelante podrían implementarla en sus dispositivos.

¿Qué es lo que te advierte el móvil cuando detecta un cargador no original? Lo que te indicará HarmonyOS cuando conectemos el cargador falso a la fuente de alimentación del celular es que la carga es lenta, asimismo, te mostrará un mensaje que dice: “Este cargador no cumple con el protocolo de carga rápida. La carga rápida no es posible”.

Esta información fue vertida por Bruce Lee, vicepresidente de la línea de productos de telefonía móvil de Huawei, a través de sus redes sociales, quien anunció que la aparición de este mensaje es que el cargador no es de legítima procedencia y es fraudulento.

Es importante resaltar que los Smartphone de Huawei están desarrollados con la función de carga rápida “SuperCharge”, tecnología que solo necesita de 45 minutos para llenar totalmente la batería de un móvil. Además, no es compatible con otros cargadores, por ello, es que aparecerá el mensaje de advertencia cuando el cargador no sea el original.