El primero en no contar con los servicios de Google pese a tener Android 10. Huawei lanzó en en septiembre del 2019 su más reciente dispositivo, el Mate 30 Pro. Este celular trae no solo una, sino hasta cuatro cámaras Leica, además de 256 GB de almacenamiento alterno, sin botones físicos, una pantalla más curva de lo normal y un nuevo procesador.

Aunque después de su muestra a nivel internacional, varios medios informaron que el terminal no llegaría al Perú. Ahora, a través del blog karlosperu, quien accedió a fuentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ya se ha confirmado la llegada del Huawei Mate 30 Pro.

Según Karlos Perú ya existe un documento oficial de parte de Huawei para la distribución de su Mate 30 Pro (Modelo LIO-L29), el cual fue aprobado hace unos días.

“Podemos destacar que se certifica que el modelo cuenta con la compatibilidad con el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia “SISMATE” lo que es importante para que funcione sin ningún problema con los Operadores en Perú”, menciona el blog.

¿Cuándo llegará y dónde se comercializará? De momento no hay noticias sobre si los operadores serán los encargados de distribuir el dispositivo de gama premium. Sin embargo, Huawei piensa vender el terminal desde sus centros de experiencias.

Aunque ya pasaron las fiestas de fin de año, es posible que por fin veamos al Huawei Mate 30 Pro en el Perú durante el primer trimestre del año, coincidiendo con el lanzamiento mundial del Huawei P40 y P40 Pro.

Este es el certificado de homologación obtenido por KarlosPerú. (Foto: MTC)

Cabe precisar que el Huawei Mate 30 Pro es el primer dispositivo de la compañía china en no contar con los servicios de Google, es decir, no viene con Google Play instalado para que puedas descargar todas las apps de manera segura. Aunque ese no es problema, existen varios tutoriales en YouTube que te enseñan cómo hacerlo sin problema.

El precio es otro misterio. En China el Huawei Mate 30 Pro se vende por 6899 Yuanes, (unos €877 euros o $980 dólares) unos precios que distan mucho de los anunciados en su presentación (Mate 30 Pro €1,099 euros $1,299 dólares) para Europa.

Características del Huawei Mate 30 Pro

PANTALLA: AMOLED de 6,53 pulgadas 18,5:9 con resolución de 1.176 x 2.400 píxeles (409 ppp)

PROCESADOR: Kirin 990 7 nanómetros

RAM: 8 GB (12 GB Porsche Edition)

ALMACENAMIENTO INTERNO :256 GB (ampliables mediante tarjeta NM Card)

CÁMARA TRASERA: Sensor de 40 MP de 1/1,54 pulgadas (Cine Camera) f/1.8, 18 mm - Sensor de 40 MP de 1/1,7 (SuperSensing Camera) f/1.6, 27 mm, OIS - Ultra gran angular con sensor de 16 megapíxeles - Teleobjetivo con sensor de 8 megapíxeles f/2.4, OIS

CÁMARA FRONTAL: Sensor de 32 MP f/2.0 + TOF

BATERÍA: 4.500 mAh, con carga rápida 40W,

carga inalámbrica y soporte de carga inalámbrica inversa

CONECTIVIDAD: Wifi a/b/g/n/ac, NFC. BT 5.0 aptX HD LE, USB tipo-C, GALILEO, GLONASS, GPS dual-band, NFC

SOFTWARE: EMUI 10 con Android 10

OTROS: Lector de huellas en pantalla, 3D Face ID, sonido por pantalla

DIMENSIONES Y PESO: 158,1 x 73,1 x 8,8 mm, 198 gramos

Así luce el Huawei Mate 30 Pro. (Foto: Huawei)