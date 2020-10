Huawei ha revelado uno de sus buques insignias en lo que a gama alta se refiere: el Huawei Mate 40 un smartphone que no solo elimina el notch, sino también añade los clásicos botones físicos, tiene un cuerpo más delgado, llega con 4 cámaras, entre otros detalles.

El smartphone más básico de esta serie Mate cuenta con una estructura que va desde los 158,6 x 72,5 x 88 mm y pesa 188 gramos, mientras que su hermano mayor, el Mate 40 Pro , llega con 162,9 x 75,5 x 9,1 mm y pesa 212 gramos.

En referencia a las cámaras, el Mate 40 viene con triple cámara con 50 MP RYYB f/1.9 en el sensor principal, mientras que su gran angular lleva 16 MP f/2.2 y el telefoto x3 es de 8 MP con f/2.4. En el caso del Mate 40 Pro vendrá con un Sensor Ultravision de 50 MP y apertura f/1.9, además de un ultra gran angular con sensor de 20 megapíxeles con f/1.8, un teleobjetivo con sensor de 12 megapíxeles con f/3.4, OIS, zoom óptico 5x y un sensor láser para el enfoque.

Por otro lado, el más básico tiene 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno, mientras que el Mate 40 Pro tiene 8 GB de RAM y 128 GB de memoria que pueden ser ampliables.

¿En qué se diferencian? Entre ellos se encuentra el procesador, mientras que el Mate 40 lleva Huawei Kirin 9000E, el Mate 40 Pro Huawei Kirin 9000. De igual forma la batería, el primero tiene 4.200 mAh con carga rápida de 40W, el segundo 4.400 mAh, con carga rápida 66 W y carga inalámbrica rápida a 50 W.

¿Vienen con servicios de Google? Lamentablemente no. Ambos tienen Android 10 con EMUI 11, lector de huellas en pantalla, altavoces estéreo, 4G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB tipo C. Por otro lado, el Mate 40 tiene jack de 3,5 mm, mientras que el Mate 40 Pro lo elimina por completo. Asimismo, uno tiene certificación IP 68, y el otro no.

Lo mejor de todo es que ambos tienen pantalla curva, algo que por primera vez llega al Mate 40, la versión más básica de la línea de Huawei. ¿Cuánto costará? Aquí te lo contamos.

Huawei lleva su pantalla curva al modelo más básico del Mate 40. (Foto: Huawei)

FICHA TÉCNICA HUAWEI MATE 40: CARACTERÍSTICAS Y PRECIO

DIMENSIONES Y PESO: 158,6 x 72,5 x 88 mm con 188 gramos

PANTALLA: OLED de 6,5 pulgadas. Curva 68º. Resolución FullHD+ (2.376 x 1.080 píxeles). 90 Hz tasa de refresco.

PROCESADOR: Huawei Kirin 9000E. GPU Mali-G78. NPU

MEMORIA RAM: 8 GB

ALMACENAMIENTO INTERNO: 256 GB

CÁMARA TRASERA: 50 MP RYYB f/1.9. Gran angular 16 MP f/2.2. Telefoto x3 8 MP f/2.4

CÁMARA DELANTERA: 13 MP f/2.4

BATERÍA: 4.200 mAh. Carga rápida 40W

SISTEMA OPERATIVO: Android 10 con EMUI 11. Sin apps de Google

CONECTIVIDAD: 5G NSA y SA. 4G. WiFi 6. Bluetooth 5.2. USB tipo C. Jack de 3,5 mm. GPS dual band

OTROS: Lector de huellas en pantalla. Altavoces estéreo

PRECIO: 899 euros

FICHA TÉCNICA HUAWEI MATE 40 PRO: CARACTERÍSTICAS Y PRECIO

DIMENSIONES Y PESO: 162,9 x 75,5 x 9,1 mm con 212 g

PANTALLA: AMOLED de 6,76 pulgadas a 90 Hz. Resolución 1.344 x 2.772 píxeles

PROCESADOR: Kirin 9000 octa-core. GPU Mali-G78 (24 núcleos). Fabricado con tecnología de 5 nanómetros

MEMORIA RAM: 8 GB

ALMACENAMIENTO INTERNO: 256 GB ampliables

CÁMARA TRASERA: Sensor Ultravision de 50 MP, píxeles de 1,17 micras, apertura f/1.9, OIS. Ultra gran angular con sensor de 20 megapíxeles f/1.8. Teleobjetivo con sensor de 12 megapíxeles f/3.4, OIS, zoom óptico 5x. Sensor láser para el enfoque.

CÁMARA DELANTERA: Sensor de 13 MP, píxeles de 1,23 micras, f/2.4

BATERÍA: 4.400 mAh, con carga rápida 66 W. Carga inalámbrica rápida a 50 W

SISTEMA OPERATIVO: Android 10 con EMUI 11. Sin apps de Google

CONECTIVIDAD: 5G NSA y SA. 4G. WiFi 6. Bluetooth 5.2. USB tipo C. GPS dual band. Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial.

OTROS: Lector de huellas en pantalla. Altavoces estéreo

PRECIO: 1.119 euros

