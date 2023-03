Huawei ha decidido traer el 2022 diversos dispositivos, entre ellos su Huawei Nova 10 Pro , un terminal que se demoró en llegar, pero que por fin tenemos la review. ¿Qué novedades tiene? ¿Será buena idea comprar un terminal sin Google?

Conoce lo bueno y lo malo del celular que llama la atención por la parte trasera de su cuerpo, además de la doble cámara frontal. ¿Saldrá bien el Huawei Nova 10 Pro?

DISEÑO

El Huawei Nova 10 Pro cuenta con un diseño curvo por todos sus lados, lo que hace que puedas agarrarlo incluso usando una sola mano. En su zona trasera vemos un módulo de cámaras enmarcados en unos bíseles dorados que le dan una apariencia de Premium.

Ya mudándonos a sus frames, tenemos el tradicional puerto USB Tipo-C, los botones de volumen y el de encendido y apagado, además de la ranura que acepta doble nano SIM.

En el apartado de su pantalla, esta es de 6.78 pulgadas y ocupa el 91.1% de aspecto pantalla cuerpo. Además en ella no tenemos casi nada de bíseles salvo los superiores e inferiores.

La gran diferencia que tiene con la versión del Nova 10 normal es que la Pro cuenta con doble sensor delantero para tus selfies, de modo que puedes utilizar el gran angular. ¿Y qué hay sobre sus medidas? El Huawei Nova 10 Pro lleva 164.2 x 74.5 x 7.9 mm y cuenta con un peso que casi ni se siente, esta es de 191 gramos.

Un detalle que debes tomar en consideración es que su mica protectora se tiende a salir demasiado rápido, dependiendo de la temperatura en la que se encuentra o si lo sacas mucho del pantalón, por lo que es mejor reemplazarla por una resistente.

PANTALLA

Como ya hemos adelantado, el Huawei Nova 10 Pro trae una pantalla curva, haciéndo que veas más contenido y evita que los bíseles se asomen. El panel viene con tecnología OLED el cual puede modificarse a 120 Hz para visualizar todo tipo de animación de manera rápida, a fin de captar detalles que el ojo humano casi no ve. Además de ello se le otorga el HDR10+.

Los colores suelen gozar de un contraste bastante preciso y fuerte, con negros perfectos y blancos no tan cegantes, sin deformar demasiado las tonalidades o que estas parezcan demasiado fuera de la realidad.

El Huawei Nova 10 Pro lleva una pantalla con resolución de 1200 x 2652 pixeles por lo que puedes ver tu contenido de Netflix o YouTube hasta 2160 píxeles, pero a 60 fotogramas por segundo, aunque no alcanza el 4K.

Uno de sus puntos bajos es que si miras de frente el dispositivo móvil, las partes curvas suelen visualizarse amarillas. No sé si sea algo que llegue a todos los celulares, pero sería bueno que Huawei lo corrija con una actualización rápidamente.

PROCESADOR Y RENDIMIENDO

El Huawei Nova 10 Pro llega con EMUI 12, próximamente actualizándose a EMUI 13 del cual aún no tenemos muchas noticias. El dispositivo, al no traer Google de fábrica, no puedes descargar las apps de la compañía de Mountain View de manera directa, sino a través de APK.

Una de esas tiendas que te pueden ayudar son Gbox que, al igual que GSpace, suele imitar a Google para poder descargar todas las aplicaciones que desees y hasta crear accesos directos de tus apps favoritas como YouTube, Gmail, Google Maps, entre otros.

Aunque no se le puede extender la memoria RAM, el terminal llega con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Supongo que es más que suficiente sabiendo que el dispositivo no tiene una ranura para la MicroSD sino dos nano SIM.

Su procesador es Snapdragon 778G 4G por lo que no es posible comunicarse con la última tecnología de información, el 5G, pero eso no será demasiado ya que este tipo de sistema de comunicación suele gastar más megas

¿Qué hay sobre os juegos? Pudimos abrir Fortnite sin problemas de no compatibilidad. Los gráficos corrían en calidad media a 60 fotogramas por segundo. Además, tras descargar los elementos en HD, las animaciones se volvían rápidas sin pizca alguna de lag o tropiezos mientras el personaje caminaba o se defendía. Incluso las pulsaciones eran precisas.

En el caso de FreeFire también tuvimos lo mismo aunque en esta si tuvimos la oportunidad para aumentar la animación a los 60 fotogramas en calidad gráfica muy alta. Tampoco se presentaron desincronización entre lo que se escuchaba y lo que se veía. Los toques en la pantalla eran rápidos y la temperatura se mantenía estable, aunque hubo uno que otro calentamiento por donde se ubican las cámaras principales.

CÁMARAS

El Huawei Nova 10 Pro trae triple cámara teasera en la zona trasera encabezados por un lente de 50 megapíxeles, el ultra gran angular de 8 megapíxeles y el Depth sensor de 2 megapíxeles, mientras que en la zona delantera contamos con 8 megapíxeles el modo retrato y 60 megapíxeles el ultra gran angular.

Las fotos salen bastante nítidas y con buena cantidad de iluminación cuando se encuentra en un día bastante soleado. Los colores son resaltantes incluso activando el HDR para que gocen de naturalidad.

Asimismo, captan detalles de cuando te acercas al objeto a fotografiar y puedes obtener tonalidades que no suelen ser para nada molestosas a la vista o que tengan un procesamiento demasiado falso, por el contrario, tienen buena naturalidad.

Los cielos despejados suelen ser bastante celestes, mientras que el verde de los pastos algo intensos. Eso sí, cuando empieza a caer un poco de niebla u oscuridad, las fotografías tienden a irse a más opacas y frías.

En el caso de la cámara ultra gran angular, si bien se defiende, los elementos, en especial los que se encuentran en las esquinas, suelen ser un poco más alargados de lo normal, generando que las imágenes salgan algo estiradas. Pero el tratamiento de color es el que sorprende pues no hay demasiado decaimiento al pasar del sensor principal al angular.

De igual forma puedes usar el difuminado para ambas cámaras, pero eso sí, a veces suele demorar un poquito en procesar toda la imagen por lo que será mejor presionar la pantalla para que así obtengas un mejor resultado, siempre y cuando lo uses a la luz del día.

Ya en la noche, lo mejor será siempre usar el modo nocturno, el cual ofrece resultados favorables, donde el software tiende a ser bastante bien su trabajo para evitar no solo el ruido sino también la pastelización de las fotos.

En el tema de las cámaras para selfies, siento que hay sobresaturación en las imágenes. Hay demasiada iluminación que los colores o tonalidades salen en realce y no suelen ser demasiado naturales. Eso sí, también puedes jugar con el efecto bokeh para que el fondo salga difuminado.

Caso contrario, en la noche es casi seguro que las imágenes no salgan tan buenas como debería, a menos que te pares en una fuente de luz y así logres captar algo, aunque te recomendamos que es mejor siempre usar el flash delantero, o la ráfaga de luminosidad, para mejores resultados.

BATERÍA

El Huawei Nova 10 Pro cuenta en su interior con 4500 mAh misma que puede durar entre 16 a 18 horas en uso no tan intenso. En el caso de que seas un usuario que guste grabar, tomar fotos todo el día o simplemente jugar bien, por su desempeño, el terminal puede llegar hasta las 8 horas.

La solución está aquí. Lo bueno es que cuentas con un sistema de carga rápida de 100W, algo que por primera vez veo en un smartphone y que con una conexión de 15 minutos ya tengas el 100% listo para usarlo para lo que quieras.

CONCLUSIONES