Huawei ha decidido lanzar en el Perú su más reciente dispositivo de gama media, el Huawei Nova 8i . El terminal llega con un diseño bastante atractivo, además que cuenta con la tienda de aplicaciones de Huawei Store, pero ¿será buena idea comprarlo?

Hemos probado durante algunas semanas el terminal y ya tenemos la review completa del Huawei Nova 8i , el mismo que ha llegado en color azul midnight.

En su parte trasera observamos un aro similar al Huawei Mate 30 Pro. (Foto: Rommel Yupanqui)

DISEÑO

El Huawei Nova 8i cuenta con un diseño muy parecido al Huawei Mate 30 Pro, el mismo que ha ganado concursos desde su lanzamiento. Este dispositivo tiene un aro trasero donde se alberga un islote redondo de cámaras. Asimismo, su cuerpo está compuesto por una pantalla de 6,67 donde no encontramos presencia de notch, sino una pequeña perforación donde se encuentra el sensor de la cámara para selfies y el desbloqueo facial.

Ya mudándonos a sus bíseles, los cuáles son de aluminio con plástico, tenemos la clásica botonera de subir y bajar el volumen, así como el botón de encendido y apagado que también funciona como lector de huella.

No encontramos presencia de notch, sino una pequeña perforación donde se encuentra el sensor de la cámara para selfies y el desbloqueo facial. (Foto: Rommel Yupanqui)

El Huawei Nova 8i también llega con un puerto USB Tipo-C, la ranura para introducir la NanoSIM y MicroSD, además de algo que ha sido abandonado por muchas marcas: el Jack 3.5 para conectar tus audífonos y así disfrutar de toda tu música. Un detalle es que en la caja también vienen los auriculares originales de la empresa china.

En el tema de la estética, el color que nos ha tocado evaluar es el azul y se ve bastante bonito a la mano. Incluso, sus componentes evitan que se te resbale.

El Huawei Nova 8i tiene una serie de estructuras que parten desde los 161,85 x 74,7 x 8,58 mm y pesa alrededor de los 190 gramos, aunque debo decir que se siente como una pluma.

PANTALLA

Como ya habíamos mencionado antes, el Huawei Nova 8i lleva una pantalla total de 6.67 pulgadas, el mismo que destaca porque no deja casi nada de bíseles en su cuerpo, está bien ceñido a los bordes. Según data de GSMarena ocupa el 89.4 % en relación de aspecto.

Además su display lleva una tecnología IPS LCD en una resolución de 1080 x 2376 pixeles, tiene una serie de colores llamativos y encendidos, acompañado de una calidad de imagen precisa; sin embargo, a pesar de que cuenta con tonalidades coherentes, el Huawei Nova 8i no tiene una tasa de refresco de 120 Hz, ahora que es tan común, o la de 90 Hz.

El Huawei Nova 8i tiene una serie de estructuras que parten desde los 161,85 x 74,7 x 8,58 mm y pesa alrededor de los 190 gramos. (Foto: Rommel Yupanqui)

Quizá este factor pueda ser un punto en contra sabiendo que sus competidores ya tienen dispositivos de gama media con dicha tecnología.

¿Qué hay sobre el brillo? El Huawei Nova 8i no decae ni pierde compostura a la luz del sol, pues si te encuentras caminando en pleno cenit, la ventaja del dispositivo es que te proporciona un brillo bastante intenso proporcionado por sus 391 ppi.

Por otro lado, algo que me ha llamado la atención del dispositivo de Huawei que, además de trae el famoso modo oscuro, tiene también modo ebook con la finalidad de que todo se vuelva en blanco y negro y así no solo cuides tu vista, sino también ahorrar algo de batería.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Pese a que no tiene Google Play, aunque ya es una historia repetitiva, el Huawei Nova 8i está capacitado para poder trabajar no solo con Huawei Store, sino que en ella puedes descargar GSpace, una app alternativa en la que puedes bajar todas las apps que desees, incluyendo YouTube, Facebook, WhatsApp, y lo mejor de todo mantenerlos actualizados.

El dispositivo también cuenta con un procesador Snapdragon 662 lo que hace que el dispositivo se desenvuelva bien cuando se encuentra ejecutando ya sea videojuegos o simplemente viendo series en Netflix o youtube. Las animaciones y los gráficos son bastante fluidos, aunque si utilizas la pantalla dividida puede que haya cierto lag, pero eso solo se produce al inicio.

El dispositivo también cuenta con un procesador Snapdragon 662 lo que hace que el dispositivo se desenvuelva bien cuando se encuentra ejecutando ya sea videojuegos. (Foto: Rommel Yupanqui)

Si bien el pestañeo solo se produce cuando abres una app nueva, pues cargan todos sus componentes, no hay paralizaciones repentinas ni debes pulsar a cada rato para que el terminal reaccione. Lo que sí puede que demores un poquito es con su sensor de huella lateral, el cual podría no reconocer tu dedo a la primera, caso contrario sucede con su desbloqueo facial que sí actúa mucho más rápido.

Algo que sí no nos deja claro es que el terminal ejecuta Android 10 todavía. (Foto: Rommel Yupanqui)

En el caso de los videojuegos estos cargan bastante rápido, aunque el flujo de gráficos puede que no sea tan llamativo al tener los 60 Hz de tasa de refresco. Asimismo, el terminal no tiende a calentar demasiado cuando se ejecutan apps pesadas. Trata de mantenerse tibio ante la exigencia y eso es un punto a favor.

El Huawei Nova 8i llega con 6 GB de memoria RAM acompañado de 128 GB de almacenamiento interno. Asimismo, viene con Android 10 y tiene una capa de personalización de EMUI 11. Se desconoce si hará un upgrade al 11 o al 12, aunque de eso se desconoce actualmente.

CÁMARAS

Las cámaras del Huawei Nova 8i cuenta con un sensor principal de 64 megapíxeles, el mismo que te permite lograr imágenes perfectas, sin distorsión o demasiados contrastes. Los colores son relucientes cuando los objetos se encuentran a la luz del sol, en caso contrario de lo que sucede de noche, pues la fotografía decae un poco, no al extremo de salir ruido.

El dispositivo de Huawei también está acompañado de un ultrawide de 8 MP con el que puedes hacer fotografías con un mayor panorama. Con ello no tendrás problema si lo usas correctamente, incluso impulsado con el HDR, pero lo que sí he visto es que las fotos salen un poco más cálidas, pero no tan frías ni muy blancas.

El lente principal es de 64 megapíxeles, el mismo que te permite lograr imágenes perfectas, sin distorsión o demasiados contrastes. (Foto: Rommel Yupanqui)

El lente principal trabaja bien en el día, pues trata de destacar los colores impulsados por el HDR y la IA. (Foto: Rommel Yupanqui)

Lo mejor de todo es que el disparo es bastante rápido, aunque no llega a ser veloz como otros terminales. Cumple con su objetivo. (Foto: Rommel Yupanqui)

Ahora, el Huawei Nova 8i trabaja en conjunto con el lente macro, el cual se ha comportado bastante rápido al acercarte al objeto y enfocarlo, permitiendo ver cosas que a simple vista no se logran observar, además del Depth sensor de 2 megapíxeles con el que podrás lograr la difuminación del fondo de los objetos que desees.

Ahora, el Huawei Nova 8i trabaja en conjunto con el lente macro, el cual se ha comportado bastante rápido al acercarte al objeto y enfocarlo. (Foto: Rommel Yupanqui)

Lo bueno es que se delinea bien el contorno de las cosas, generando un campo trasero borroso, dándole el aspecto de una fotografía profesional. De igual forma el macro, no hay necesidad de estar pulsando la pantalla varias veces para que el efecto cobre vida.

Su cámara frontal, de 13 megapíxeles, destaca por no falsear demasiado el rostro de la persona. (Foto: Rommel Yupanqui)

Creo que Huawei ha decidido impulsar sus dispositivos por la fotografía, generando que las personas no solo saquen simples fotos, sino que estas sean como de revistas.

Pero dicho todo esto, en la noche puede que debas apoyarte del modo nocturno que trae la cámara del Huawei, o de lo contrario observarás detalles y sombras que no juegan tan bonito si piensas publicarlo en tus redes sociales.

En la noche puede que debas apoyarte del modo nocturno que trae la cámara del Huawei. (Foto: Rommel Yupanqui)

Por otro lado, la cámara frontal del temrinal chino, encabezado por un lente de 13 megapíxeles, hace un trabajo bastante honesto, sin demasiadas máscaras o filtros, los detalles del rostro salen de acuerdo a la realidad. Eso nos alegra pues en antiguos terminales la configuración era un poco artificial.

BATERÍA

La batería del Huawei Nova 8i es de 4300 mAh y vaya que dura. Puedes tener con una sola carga alrededor de los 2 días, incluso, si es que cuentas con 50 % de batería, puedes disfrutar hasta cerca de 5 películas de dos horas cada uno.

Una de las cosas que me ha gustado de este terminal de Huawei es que cuenta con un sistema de carga Fast charging 66W, lo que te brinda alrededor de 60% a los 17 minutos y 100% a los 38 minutos.

El sistema de carga Fast charging 66W, lo que te brinda alrededor de 60% a los 17 minutos y 100% a los 38 minutos. (Foto: Rommel Yupanqui)

A pesar de que no cuenta con carga reversible o simplemente el inalámbrica, eso no le impide que su batería sea guerrera.

CONCLUSIONES